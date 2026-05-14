Iliad: 170 Giga a 7,99 euro al mese fino al 19 maggio

L'offerta dell'operatore francese prevede inoltre 17 Giga extra in Europa per navigare senza i costi esorbitanti del roaming.
Federico Pisanu
Pubblicato il 14 mag 2026
Iliad: 170 Giga a 7,99 euro al mese fino al 19 maggio
Aggiungi IlSoftware.it come Fonte preferita su Google

Gli utenti alla ricerca di una nuova offerta mobile dal prezzo contenuto e senza rimodulazioni possono prendere in considerazione l’ultima proposta di Iliad. L’offerta si chiama Top 170 Plus e prevede 170 Giga in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. Il prezzo include inoltre minuti e SMS illimitati più 17 Giga extra da utilizzare nei Paesi dell’Unione europea ed evitare così gli esorbitanti costi del roaming.

Iliad Top 170 Plus è sottoscrivibile direttamente online sul sito ufficiale di Iliad. L’ultima data utile per sottoscrivere l’offerta è martedì 19 maggio.

Pagina offerta Iliad

iliad top 170 plus

Cosa include Iliad Top 170 Plus

Iliad Top 170 Plus include 170 Giga in 4G e 4G+ al mese per navigare in Internet in Italia, minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia e in Europa, più 17 Giga extra dedicati in roaming nei Paesi dell’Unione europea. L’offerta include anche minuti illimitati verso i fissi di Brasile, Corea del Sud, India, Perù, Regno Unito, Cina, Nuova Zelanda e Puerto Rico, oltre a chiamate verso fissi e mobili di Stati Uniti e Canada.

Un altro servizio incluso nell’offerta mobile Iliad è la navigazione in hotspot, funzionalità che consente di condividere i propri dati mobili con un altro dispositivo, come può essere un laptop o uno smartphone. L’hotspot appartiene alla lista dei servizi gratuiti, di cui fanno parte anche la portabilità del numero, il controllo del credito residuo, la segreteria telefonica e la funzione Mi richiami. Maggiori informazioni al riguardo sono consultabili sulla pagina dedicata alla promo.

Pagina offerta Iliad

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Mozilla, Proton e Mullvad contro i controlli online sull’età
Internet

Mozilla, Proton e Mullvad contro i controlli online sull’età
Il dominio .de va offline: problemi DNSSEC fanno discutere
Internet

Il dominio .de va offline: problemi DNSSEC fanno discutere
Kena offre 300 Giga in 5G a 5,99€ al mese per altri 7 giorni
Offerte

Kena offre 300 Giga in 5G a 5,99€ al mese per altri 7 giorni
150 Giga in 5G a 5,99€ al mese: ultima chiamata da Very Mobile
Offerte

150 Giga in 5G a 5,99€ al mese: ultima chiamata da Very Mobile
Link copiato negli appunti