Iliad: 170 Giga a 7,99 euro al mese fino al 19 maggio

Gli utenti alla ricerca di una nuova offerta mobile dal prezzo contenuto e senza rimodulazioni possono prendere in considerazione l’ultima proposta di Iliad. L’offerta si chiama Top 170 Plus e prevede 170 Giga in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. Il prezzo include inoltre minuti e SMS illimitati più 17 Giga extra da utilizzare nei Paesi dell’Unione europea ed evitare così gli esorbitanti costi del roaming.

Iliad Top 170 Plus è sottoscrivibile direttamente online sul sito ufficiale di Iliad. L’ultima data utile per sottoscrivere l’offerta è martedì 19 maggio.

Cosa include Iliad Top 170 Plus

Iliad Top 170 Plus include 170 Giga in 4G e 4G+ al mese per navigare in Internet in Italia, minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia e in Europa, più 17 Giga extra dedicati in roaming nei Paesi dell’Unione europea. L’offerta include anche minuti illimitati verso i fissi di Brasile, Corea del Sud, India, Perù, Regno Unito, Cina, Nuova Zelanda e Puerto Rico, oltre a chiamate verso fissi e mobili di Stati Uniti e Canada.

Un altro servizio incluso nell’offerta mobile Iliad è la navigazione in hotspot, funzionalità che consente di condividere i propri dati mobili con un altro dispositivo, come può essere un laptop o uno smartphone. L’hotspot appartiene alla lista dei servizi gratuiti, di cui fanno parte anche la portabilità del numero, il controllo del credito residuo, la segreteria telefonica e la funzione Mi richiami. Maggiori informazioni al riguardo sono consultabili sulla pagina dedicata alla promo.