Kena offre 300 Giga in 5G a 5,99€ al mese per altri 7 giorni

Mancano sette giorni esatti alla scadenza dell’offerta 5,99 200 Giga Limited Edition 5G di Kena Mobile, grazie alla quale è possibile ottenere 300 Giga in 5G (200 + 100 con il servizio di Ricarica Automatica), minuti illimitati e 200 SMS a 5,99 euro al mese. L’offerta è valida per gli utenti che attivano un nuovo numero Kena o richiedono la portabilità da Iliad, CoopVoce, PosteMobile o altri MVNO.

L’attivazione dell’offerta, oltre che la SIM e la consegna sono gratuite. Per quanto riguarda la velocità di connessione, ricordiamo che Kena Mobile si appoggia alla rete 5G di TIM e propone una velocità fino a 250 Mpbs, un valore più che sufficiente per soddisfare le necessità delle persone più esigenti, come possono essere gli appassionati di gaming o i professionisti che lavorano da casa.

L’offerta nel dettaglio

Ecco una panoramica completa dell’offerta disponibile fino alle 9 del mattino di martedì 12 maggio:

200 Giga su rete 5G TIM a una velocità di connessione massima pari a 250 Mbps

100 Giga extra se si sceglie di attivare il servizio di Ricarica Automatica

Minuti illimitati verso tutti ogni mese

200 SMS al mese

Attivazione offerta gratuita

SIM gratuita

Consegna a casa della SIM gratuita

A tutto questo, poi, si sommano i 9 Giga dedicati in roaming per navigare nei Paesi che appartengono all’Unione europea (in questo caso specifico la velocità di connessione dipende dagli accorsi presi da TIM con gli operatori locali. Entro i confini Ue valgono inoltre i minuti illimitati e gli SMS disponibili in Italia.

Per un’attivazione più rapida Kena mette a disposizione due strumenti come lo SPID e la CIE. A proposito di attivazione e velocità, gli utenti che possiedono uno smartphone compatibile possono optare anche per una eSIM al posto di una tradizionale SIM fisica, per poi gestire l’intera offerta da app.