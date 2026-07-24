98.css riporta il look di Windows 98 nei siti web moderni

98.css permette di creare interfacce in stile Windows 98 usando solo HTML e CSS, senza JavaScript e con componenti accessibili.
Riccardo Palermo
Pubblicato il 24 lug 2026
98.css riporta il look di Windows 98 nei siti web moderni
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Windows 98 non è tornato come sistema operativo installabile, ma come linguaggio visivo per il web contemporaneo.

La libreria open source 98.css consente a sviluppatori e designer di ricreare fedelmente l’aspetto delle interfacce Microsoft degli anni Novanta usando esclusivamente HTML e CSS, senza dipendenze JavaScript.

Il progetto, disponibile su GitHub,  trasforma elementi iconici dell’epoca (finestre con bordi tridimensionali, pulsanti con effetto premuto, caselle di selezione e barre del titolo) in componenti riutilizzabili per siti e applicazioni moderne.

Non si tratta di una semplice imitazione cromatica: 98.css riproduce proporzioni, ombreggiature e dettagli grafici che definivano l’esperienza utente originale, rendendola accessibile attraverso standard web attuali.

Un design system nostalgico ma anche funzionale

98.css funziona come un vero design system: offre componenti predefiniti come pulsanti, campi di testo, menu a tendina, finestre, schede, barre di stato e strutture ad albero (TreeView). Ogni elemento mantiene le caratteristiche visive tipiche di Windows 98, inclusi i bordi rialzati dei pulsanti e l’effetto incassato al click, oltre alle barre del titolo con controlli per minimizzare, massimizzare e chiudere.

La semplicità architetturale rappresenta uno dei punti di forza: la libreria contiene solo CSS, nessun JavaScript. Questo la rende compatibile con qualsiasi framework frontend moderno, da React a Vue.js, passando per Angular o jQuery. Lo sviluppatore mantiene il controllo completo sulla logica applicativa, mentre 98.css gestisce esclusivamente la rappresentazione grafica.

Accessibilità e semantica al centro del progetto

Oltre all’estetica retrò, 98.css pone attenzione all’accessibilità e alla semantica HTML. I pulsanti devono essere veri elementi button, i campi input richiedono etichette associate e i controlli grafici rispettano gli attributi necessari per gli strumenti di assistenza. L’obiettivo è chiaro: l’aspetto può richiamare un sistema operativo di quasi trent’anni fa, ma la struttura del codice deve obedire agli standard web moderni, garantendo usabilità anche con tecnologie di navigazione assistita.

La libreria trova spazio soprattutto in progetti creativi: prototipi, giochi indie, portfolio personali e siti sperimentali che sfruttano il fascino della nostalgia digitale. Il successo di 98.css riflette un più ampio ritorno dello “Scheumorfismo” (ovvero l’uso di elementi visivi che imitano oggetti fisici) dopo anni dominati da interfacce piatte e minimaliste.

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