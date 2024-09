A cosa serve uno switch 100 GbE: lo spiega QNAP con il suo QSW-M7308R-4X

In azienda, il traffico di rete è sempre crescente e non di rado si verificano situazioni di congestione che impediscono il normale flusso dei dati e minano severamente la produttività. La scelta di uno switch evoluto 100 GbE rappresenta un investimento cruciale per garantire prestazioni elevate e scalabilità futura. QNAP presenta il suo nuovo QSW-M7308R-4X, uno switch gestito a 12 porte, che permette di fare il salto di qualità alla propria rete rimuovendo tutti i colli di bottiglia.

Inutile dotarsi di un NAS ultraperformante, con porte di rete capaci di offrire un’ampia larghezza di banda, se i dati non possono essere trasferiti alla massima velocità possibile per via di cavi Ethernet vetusti e switch inadeguati.

Lo switch QNAP QSW-M7308R-4X ha l’innegabile merito di consentire alle realtà aziendali lo scaling della rete, al fine di soddisfare le esigenze future. La gestione L3 Lite, una versione semplificata della gestione di livello 3, permette di configurare e ottimizzare la rete in modo più granulare attraverso lo switch QNAP, supportando il routing IP, la segmentazione avanzata tramite VLAN e la gestione del traffico su più subnet. Ciò consente di migliorare l’efficienza della rete, rendendola più flessibile e sicura senza la complessità dei tradizionali sistemi L3. Allo stesso tempo, si riducono in modo significativo i costi di manutenzione e gestione.

Caratteristiche dello switch 100 GbE QNAP QSW-M7308R-4X

Un dispositivo innovativo come lo switch QSW-M7308R-4X, è pensato per aziende di medie e grandi dimensioni. Rappresenta una soluzione versatile per chi cerca una rete affidabile e performante, con un occhio attento al budget e alla scalabilità futura.

Lo switch, come accennato in precedenza, integra 12 porte: quattro porte QSFP28 100 GbE e otto porte SFP28 25 GbE. Le porte SFP28 offrono massima retrocompatibilità risultando in grado di gestire trasferimenti 10 GbE SFP+ e 1 Gb SFP. Così, l’apparato di rete diventa immediatamente adattabile alle infrastrutture esistenti.

La sua capacità di commutazione massima arriva fino a 1200 Gbps, garantendo la trasmissione di dati senza interruzioni anche in ambienti caratterizzati da elevati volumi di traffico, come quelli che gestiscono streaming 4K/8K, Big Data, IA e applicazioni AV-over-IP.

Gestione L3 Lite avanzata con QSS Pro

Il vero punto di forza dello switch QNAP consiste nell’adozione del sistema di gestione QSS Pro, che introduce funzioni avanzate L3 Lite. Le opzioni di configurazione offerte da QSS Pro includono:

Impostazioni IP per IPv4, IPv6 e DNS.

Routing statico, che permette di configurare percorsi di rete più granulari.

Server DHCP, fondamentale per la gestione automatizzata degli indirizzi IP.

VLAN avanzate, che offrono una segmentazione efficiente della rete.

Si tratta di funzionalità che permettono di ottimizzare la gestione della rete, garantendo un controllo granulare e adattabile a reti dinamiche e segmentate, in cui la sicurezza e la separazione del traffico sono fondamentali.

Ridondanza e tolleranza ai guasti con MC-LAG

Un altro elemento distintivo dello switch QSW-M7308R-4X è il supporto per il Multi-chassis Link Aggregation (MC-LAG). Questa tecnologia consente la connessione di più switch garantendo la continuità del servizio anche in caso di guasto di un dispositivo.

MC-LAG è una funzione critica in tutti quegli ambienti in cui l’alta disponibilità e la tolleranza ai guasti sono requisiti imprescindibili, offrendo alle aziende la sicurezza che le loro reti rimarranno operative senza interruzioni in qualunque situazione.

Ottimizzazione per Applicazioni Multimediali con IGMP Snooping e AV-over-IP

QSW-M7308R-4X è progettato per gestire efficacemente anche le reti multimediali, grazie al supporto IGMP Snooping e alla procedura guidata per AV-over-IP (anziché usare connessioni come HDMI, i dati multimediali viaggiano su rete IP).

Gli amministratori di rete possono così collegare e gestire in modo intelligente più endpoint audio-video, ottimizzando la distribuzione del traffico multicast e riducendo il rischio di congestione della rete.

Il risultato è una riduzione della latenza e un miglioramento dell’efficienza, essenziale per applicazioni come lo streaming in tempo reale e la trasmissione di grandi volumi di dati audiovisivi.

A cosa serve uno switch 100 GbE

A valle della presentazione di un dispositivo come il QNAP QSW-M7308R-4X, dovrebbe apparire evidente a cosa serve uno switch 100 GbE.

Uno switch 100 GbE è un dispositivo di rete avanzato progettato per gestire la trasmissione di dati a una velocità estremamente elevata, pari a 100 Gbps su ciascuna porta (almeno su quelle compatibili con questo profilo). Questo tipo di switch è cruciale per aziende che devono affrontare carichi di lavoro intensivi e trasferimenti di grandi volumi di dati in tempo reale.

Avvalendosi, nella propria rete aziendale, di uno switch 100 GbE, si possono gestire volumi di traffico estremamente elevati. Si tratta di un aspetto essenziale per le organizzazioni che si affidano a connessioni a banda ultralarga, gestiscono flussi video 4K/8K, che lavorano con modelli di machine learning, con la virtualizzazione centralizzata lato server, con backup e dati particolarmente voluminosi (si pensi alle immagini bare metal delle singole macchine…).

Le applicazioni di intelligenza artificiale, calcolo ad alte prestazioni e analisi dei Big Data richiedono una larghezza di banda elevata per processare quantità enormi di dati. Uno switch 100 GbE facilita l’elaborazione distribuita, migliorando i tempi di calcolo e riducendo i colli di bottiglia nella rete, critici per lo sviluppo di algoritmi avanzati.

In contesti multimediali, dal broadcasting alla gestione di installazioni audio-video su IP (AV-over-IP), uno switch 100 GbE garantisce la trasmissione di video ad altissima risoluzione (4K/8K) e audio senza perdite, riducendo la latenza e prevenendo problemi di congestione della rete. È ideale per scenari in cui sono richieste prestazioni multimediali impeccabili, come eventi dal vivo, videoconferenze o sale di controllo.

Infine, l’utilizzo di uno switch 100 GbE garantisce la possibilità di fruire di una rete scalabile, capace di supportare applicazioni future con requisiti sempre più complessi. In grado di crescere senza dover sostituire costantemente l’infrastruttura esistente.