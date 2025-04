Google Fi amplia il supporto eSIM a laptop e tablet

Google Fi ha recentemente introdotto una nuova funzionalità che amplia significativamente le possibilità per i suoi utenti. La novità riguarda l’implementazione dell’eSIM dati, che consente di utilizzare il servizio non solo su smartphone ma anche su altri dispositivi, come laptop e tablet. Questo aggiornamento rappresenta un importante passo avanti per coloro che necessitano di una connessione affidabile su più piattaforme, senza dover ricorrere a SIM fisiche tradizionali.

La funzionalità di supporto laptop permette agli utenti di configurare il proprio dispositivo portatile per accedere a Internet utilizzando la rete di Google Fi. Questa innovazione sarà molto utile a professionisti che lavorano in mobilità o per chiunque necessiti di una connessione stabile durante viaggi o riunioni fuori sede. Grazie a questa opzione, è possibile mantenere una connessione fluida e sicura, eliminando la necessità di hotspot o tethering tramite smartphone.

Supporto eSIM a laptop e tablet: soluzione ideale per professionisti che lavorano in mobilità

Google Fi ha inoltre esteso il supporto a una vasta gamma di tablet compatibili, rendendo il servizio ancora più versatile. Gli utenti possono ora attivare il servizio direttamente sui loro dispositivi tablet, sfruttando al massimo le potenzialità di connessione per streaming, videoconferenze e navigazione web. Questo sviluppo amplia l’accessibilità del servizio, adattandosi alle esigenze di una clientela sempre più diversificata.

Un altro aspetto da sottolineare è la flessibilità offerta dai piani Google Fi, che ora includono opzioni dedicate per chi desidera sfruttare la nuova funzionalità eSIM. Questi piani permettono agli utenti di gestire facilmente più dispositivi con un unico account, ottimizzando costi e gestione delle connessioni. Questa nuova funzione non solo semplifica il processo di attivazione, ma elimina anche i tempi di attesa per la spedizione di una SIM fisica.

Per attivare questa funzionalità, gli utenti devono verificare la compatibilità del proprio dispositivo con il servizio Google Fi. Una volta confermata, è possibile configurare l’eSIM seguendo una procedura guidata direttamente dall’app Google Fi.