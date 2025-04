Addio a Dave Täht, l'ingegnere che in silenzio ha fatto funzionare meglio le reti con il QoS

QoS (Quality of Service) è un concetto utilizzato nelle reti di telecomunicazioni per garantire un livello prestazionale specifico per i diversi tipi di traffico dati. È un insieme di tecniche che permettono di gestire in modo efficiente e controllato il traffico di rete, assicurando che le applicazioni critiche (VoIP, videoconferencing, streaming, telemedicina,…) ricevano la priorità rispetto ad altre applicazioni meno sensibili ai ritardi. Dave Täht, ingegnere di rete statunitense, ha dedicato una vita intera a migliorare gli algoritmi QoS con l’obiettivo di migliorare la qualità delle comunicazioni via Internet, per tutti. Non solo nei Paesi industrializzati ma anche e soprattutto per tendere una mano alle popolazioni più in difficoltà, in quelle aree del globo in cui disporre di una connessione Internet a banda stretta è già un lusso.

Chi era Dave Täht e come ha contribuito al progresso del networking

Täht, scomparso prematuramente all’età di 59 anni, è una figura davvero straordinaria che ha sempre lavorato lontano dai “riflettori”. Lo sviluppo di FQ-CoDel, CAKE e LibreQoS, algoritmi QoS che sono parte integrante dei dispositivi che utilizziamo ogni giorno, hanno contribuito a migliorare la rete Internet globale e a rendere la comunicazione fluida in tempo reale fattibile per tutti, ovunque. In qualunque angolo del pianeta.

Il problema bufferbloat debellato grazie a Täht

Il bufferbloat è il fenomeno che si verifica nelle reti di comunicazione quando l’eccessivo buffering (memorizzazione temporanea dei pacchetti di dati) provoca un aumento significativo della latenza e una diminuzione delle prestazioni complessive della rete. Ciò accade quando i dispositivi di rete, come router o switch, accumulano troppi pacchetti in memoria, senza gestirli adeguatamente, durante le situazioni di traffico intenso.

L’elevata latenza causa un rallentamento nella risposta delle applicazioni, in particolare in scenari che richiedono un basso tempo di risposta: si pensi alle applicazioni critiche già citate in precedenza.

Gli algoritmi di controllo della congestione sono utili proprio per ridurre la latenza e migliorare la gestione del traffico in tempo reale, riducendo significativamente gli effetti legati all’utilizzo di collegamenti di rete caratterizzata da una scarsa larghezza di banda e da latenze ragguardevoli.

Cosa sono FQ-CoDel, CAKE e LibreQoS ?

FQ-CoDel è un algoritmo di gestione della congestione sviluppato per affrontare il problema del bufferbloat e migliorare la qualità del servizio (QoS) nelle reti. Combina due tecniche principali:

Fair Queueing: Questo metodo suddivide il traffico in diverse code , dando a ciascuna una quantità equa di risorse, in modo che il traffico non sia monopolizzato da una singola applicazione o flusso di dati.

, dando a ciascuna una quantità equa di risorse, in modo che il traffico non sia monopolizzato da una singola applicazione o flusso di dati. Controlled Delay (CoDel): CoDel è una tecnica progettata per ridurre la latenza eliminando in modo dinamico i pacchetti che sono stati nel buffer per troppo tempo, senza accumularli in modo eccessivo.

L’obiettivo di FQ-CoDel è ridurre la latenza nelle reti congestionate senza compromettere la larghezza di banda. È particolarmente utile nelle situazioni di traffico intenso, dove i pacchetti possono accumularsi e causare ritardi significativi, come nelle connessioni a banda larga domestica.

CAKE (Common Applications Kept Enhanced) è un altro algoritmo progettato per essere facile da configurare e ottimizzare, con l’obiettivo di migliorare l’utilizzo della larghezza di banda e ridurre la latenza.

Oltre alla gestione delle code e al controllo della latenza, integra un sistema di prioritizzazione del traffico che permette di “avvantaggiare” determinati tipi di traffico rispetto ad altri al fine di assicurare prestazioni migliori per applicazioni sensibili alla latenza.

Ancora, LibreQoS è un progetto open source che mira a fornire una soluzione gratuita e flessibile per ottimizzare il QoS nelle reti, con particolare attenzione alla gestione delle code, al controllo della congestione e alla riduzione della latenza.

Il progetto poggia su quanto già esistente (FQ-CoDel e CAKE), ma offre una maggiore personalizzazione e una gestione più dettagliata delle configurazioni di rete. L’idea di base è quella di dare agli utenti più controllo sulla configurazione della rete, senza doversi affidare a soluzioni commerciali costose.

Il ricordo di LibreQoS

Il team di LibreQoS ha voluto ricordare Täht portando alla pubblica conoscenza alcuni episodi che dimostrano lo spessore del lavoro svolto dall’ingegnere statunitense:

Grazie alla tenacia e all’impegno di Dave, milioni di dispositivi in ​​tutto il mondo ora distribuiscono algoritmi come FQ-CoDel di default, per una connettività fluida. Ciò ha consentito di effettuare videochiamate affidabili in luoghi in cui altrimenti sarebbe stato impossibile e, a sua volta, ha consentito a milioni di persone di avere accesso ai propri cari, all’assistenza sanitaria e alla comunità.

LibreQoS cita l’esempio di una gentile donna paraplegica che vive in una remota comunità rurale. È in grado di accedere alle cure mediche tramite telemedicina e di videochiamare con Facetime i suoi nipoti, tutto grazie al contributo di Täht nel campo dell’ingegneria di rete.

Ci sono milioni di persone come lei, le cui vite sono plasmate dalla tecnologia e dai contributi che Dave ha reso disponibili al mondo, anche se la maggior parte delle persone non lo saprà mai. Il codice che Dave ha prodotto è sempre stato gratuito e open source. Ha rifiutato numerosi contratti redditizi perché ha sempre messo i suoi principi al primo posto: apprezzava l’impatto che il suo codice avrebbe potuto avere a livello globale, non solo prestigio o denaro.

È proprio grazie all’impegno di Täht, ancora, Starlink di Elon Musk è riuscita a risolvere i problemi di latenza, consentendo a una generazione di giovani imprenditori nei Paesi in via di sviluppo, di avviare servizi di fornitura dell’accesso a Internet (ISP) ed espandere la disponibilità della rete in molteplici comunità prima digital-divise.

Täht ha anche rivestito un ruolo fondamentale come sviluppatore di OpenWRT, sistema operativo open source basato su Linux progettato per router e dispositivi embedded. OpenWRT offre un’alternativa flessibile e altamente personalizzabile rispetto ai firmware proprietari, consentendo agli utenti di ottimizzare le prestazioni di rete, migliorare la sicurezza e aggiungere funzionalità avanzate come il QoS e la gestione delle connessioni VPN.

Credit immagine in apertura: LibreQoS