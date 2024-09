Abbonati a Babbel per imparare una nuova lingua: paghi il 65% in meno

Imparare una nuova lingua amplia i tuoi orizzonti, aprendo le porte a nuove culture e nuove conoscenze. Adesso, già che ci siamo, puoi approfittare dell’offerta di Babbel: sconto del 65% sui suoi abbonamenti.

Babbel: la chiave per imparare una nuova lingua

Con Babbel, le lezioni, disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, possono essere seguite quando vuoi, così puoi integrare lo studio con la tua routine quotidiana. È un metodo flessibile e interattivo, che include giochi e podcast sviluppati da un team di oltre 150 esperti in didattica.

Per iniziare, puoi creare la tua routine di studio adattandola alle tue esigenze e al tuo livello di competenza. Puoi anche partecipare a video-lezioni con insegnanti certificati, così potrai migliorare le tue abilità linguistiche.

Le lingue disponibili sono ben 14, tra cui inglese, tedesco, francese e spagnolo, senza dimenticare alcune meno comuni come il turco o l’indonesiano. I numeri, d’altronde, parlano da soli: secondo i sondaggi, il 92% degli utenti ha riportato miglioramenti significativi in appena due mesi di utilizzo. Aggiungi a questo i più di 15 milioni di abbonamenti venduti e avrai la misura della qualità del servizio offerto.

Ora, facciamo un riepilogo rapido per chi ha la memoria corta: abbonamento a Babbel in sconto del 65%, accesso illimitato alle lezioni personalizzate e l’opportunità di imparare fino a 14 lingue diverse. Cosa stai aspettando ancora? Abbonati subito e preparati per la tua prossima avventura linguistica.