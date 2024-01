Accordo OpenAI e Università dell'Arizona: ChatGPT arriva in classe

L’Arizona State University (ASU) e OpenAI hanno annunciato una partnership per portare ChatGPT nelle aule dell’istituto.

L’annuncio, diffuso attraverso comunicato stampa, ha visto l’ASU spiegare come abbia intenzione di “Migliorare il successo degli studenti, creare nuove strade per la ricerca innovativa e razionalizzare i progressi organizzativi“. Al netto di alcuni studenti, che utilizzano ChatGPT in modo non proprio lecito, questa iniziativa dimostra come i chatbot possono essere integrati in modo fruttuoso nella formazione.

Per raggiungere i suddetti scopi, l’università inizierà da febbraio a raccogliere proposte e progetti sia da parte dei docenti che degli studenti. Le potenziali applicazioni, in tal senso, possono essere molteplici. La più probabile risulta, senza ombra di dubbio, l’utilizzo di ChatGPT come tutor personalizzati durante il percorso di studi.

Kyle Bowen vice responsabile delle informazioni presso l’ASU, ha dichiarato come “I nostri docenti e il nostro personale stavano già utilizzando ChatGPT e, dopo il lancio di ChatGPT Enterprise, che per noi ha risolto molti dei problemi di sicurezza che avevamo“. Proprio dal primo contatto è nata poi l’idea di contattare direttamente OpenAI per un progetto congiunto.

ASU e OpenAI: il futuro delle università all’insegna dell’Intelligenza Artificiale

D’altro canto, i membri della facoltà dell’ASU in molti casi hanno già una discreta esperienza nell’utilizzo dell’IA, fornendo una base solida per sviluppare un sistema, in futuro adattabile anche ad altri contesti universitari.

L’anno scorso, l’ASU ha lanciato un programma specifico con focus sull’IA, riunendo ricercatori e ingegneri per creare servizi basati su questa tecnologia. L’università ha anche iniziato a offrire corsi di ingegneria che trattano IA per promuovere l’alfabetizzazione in questa materia così nuova.

Questa è la prima partnership tra OpenAI e un istituto scolastico, ma di certo non la prima con le istituzioni. Nei giorni passati, infatti, è stato annunciato un accordo con il governo dello stato della Pennsylvania per portare ChatGPT Enterprise sui computer dei dipendenti statali. Allo stesso tempo, OpenAI ha anche cominciato ad instaurare una collaborazione con il Pentagono.