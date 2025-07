Accordo storico tra Commissione Antimafia e TikTok contro i contenuti mafiosi

Un’alleanza senza precedenti è stata stipulata tra la Commissione Antimafia e TikTok, segnando un passo importante nella lotta contro la diffusione di contenuti che glorificano la criminalità organizzata nel mondo digitale. “La lotta alle mafie passa anche attraverso i canali digitali e richiede la collaborazione di tutti, istituzioni e aziende comprese”, afferma Chiara Colosimo, presidente della Commissione Antimafia, commentando il protocollo d’intesa appena firmato.

L’accordo tra TikTok e Antimafia

Questa collaborazione, unica nel suo genere, mira a migliorare le Linee Guida della Community di TikTok, rafforzando le capacità della piattaforma di identificare e rimuovere contenuti che esaltano la mafia o screditano chi la combatte.

Uno degli elementi centrali dell’accordo è la formazione specialistica per il team di moderazione di TikTok, che sarà istruito a riconoscere linguaggi simbolici, codici nascosti in emoji, hashtag e brani musicali utilizzati nei video brevi.

Enrico Bellini, responsabile delle Relazioni Istituzionali di TikTok per il Sud Europa, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: “Questa intesa è un tassello importante che si aggiunge al nostro impegno costante per garantire una piattaforma sicura”. Bellini ha evidenziato come il progetto non si limiti alla moderazione dei contenuti, ma includa anche attività di ricerca sul rapporto tra mafie e tecnologie digitali.

Tra le misure previste dal protocollo, spicca la creazione di un Comitato tecnico-scientifico incaricato di valutare l’efficacia delle azioni intraprese. Questo organismo avrà il compito di monitorare i progressi e suggerire eventuali miglioramenti, garantendo un approccio dinamico e orientato ai risultati. Inoltre, l’accordo rimarrà in vigore per l’intera durata della XIX Legislatura, assicurando continuità e impegno a lungo termine.

Stop ai camorristi su TikTok

Il protocollo si inserisce in un contesto globale in cui le piattaforme social sono sempre più coinvolte attivamente nella prevenzione della diffusione di contenuti nocivi. Questo impegno riflette un cambiamento di paradigma, in cui le aziende tecnologiche assumono un ruolo centrale nella promozione di valori positivi e nella protezione degli utenti da fenomeni dannosi.

La partnership tra la Commissione Antimafia e TikTok rappresenta un esempio concreto di come la tecnologia possa essere utilizzata come strumento di Trust & Safety, contribuendo a costruire una società digitale più sicura e responsabile.