Google Messaggi cambia in modo radicale l’esperienza utente su desktop abbandonando definitivamente il sistema di pairing tramite QR code per la piattaforma Messaggi per il web.

Da ora in avanti, l’accesso web sarà consentito esclusivamente attraverso il proprio account Google, con un conseguente cambio radicale nelle abitudini di milioni di utenti e spingendo la messaggistica verso un nuovo paradigma fatto di autenticazione permanente, maggiore sicurezza e gestione centralizzata della sincronizzazione.

Fino a ieri, la libertà di scelta era uno dei punti di forza di Messaggi per il web: bastava aprire il browser, inquadrare il QR code con lo smartphone e, in pochi secondi, la chat era pronta all’uso, senza legami duraturi o obblighi di autenticazione.

In alternativa, era possibile collegarsi tramite il proprio account Google, per chi desiderava una sessione più stabile. Questa flessibilità, però, ha le ore contate. Google ha deciso di eliminare completamente il pairing temporaneo via codice QR, obbligando chiunque voglia utilizzare la piattaforma da PC a passare attraverso l’accesso web tramite credenziali personali.

Perché questa scelta di Google?

La scelta non è casuale: secondo Google, le sessioni legate a un account Google sono considerate più robuste rispetto a quelle temporanee basate su QR code.

Il motivo? Meno vulnerabilità a interruzioni, riavvii del browser o perdite di connessione. La centralizzazione dell’accesso web consente inoltre di rafforzare la sicurezza con strumenti come la verifica in due passaggi e la gestione centralizzata dei permessi. In pratica, la promessa è quella di una sincronizzazione più affidabile e di un controllo avanzato su accessi e revoche, tutto da un’unica dashboard.

Non tutti però beneficeranno allo stesso modo di questa evoluzione. A essere penalizzati saranno soprattutto:

Chi non possiede un account Google : l’utilizzo di Messaggi per il web diventa impossibile senza la creazione di un profilo Google, escludendo chi preferiva soluzioni più anonime o temporanee;

: l’utilizzo di Messaggi per il web diventa impossibile senza la creazione di un profilo Google, escludendo chi preferiva soluzioni più anonime o temporanee; Utenti di computer condivisi : chi utilizza postazioni pubbliche o dispositivi aziendali dovrà inserire le proprie credenziali personali, sacrificando privacy e riservatezza ;

: chi utilizza postazioni pubbliche o dispositivi aziendali dovrà inserire le proprie credenziali personali, sacrificando e ; Aziende e istituti scolastici: sarà necessario rivedere policy interne e modalità di gestione degli accessi, con impatti non trascurabili sulla quotidianità operativa.

La privacy in bilico

Se da un lato la mossa di Google punta a rafforzare la sicurezza e la sincronizzazione, dall’altro apre il fianco a critiche importanti sul fronte della privacy. L’intero ecosistema dei dati si sposta ulteriormente sotto il controllo di Google, riducendo le possibilità per chi desidera limitare le proprie tracce digitali. La libertà di scegliere modalità d’uso temporanee o più discrete viene sacrificata sull’altare della comodità e del controllo centralizzato.

Per non farsi cogliere impreparati dal cambiamento, è fondamentale: