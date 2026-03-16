La notizia ha scosso milioni di utenti: a partire dall’8 maggio 2026, i messaggi privati su Instagram perderanno la protezione della crittografia end-to-end.

Una decisione, quella di Meta, che non solo segna la fine di un’era per la privacy su una delle piattaforme social più utilizzate, ma che impone agli utenti di rivedere le proprie abitudini digitali e il modo in cui gestiscono la sicurezza delle proprie conversazioni. Ma cosa significa, concretamente, questo cambiamento? E quali sono le alternative per chi non vuole rinunciare a uno standard elevato di riservatezza?

Secondo la comunicazione ufficiale di Meta, la scelta di abbandonare la crittografia su DM è motivata dal basso tasso di utilizzo della funzione. Introdotta nel 2023 come risposta alle crescenti preoccupazioni in materia di privacy e in linea con servizi come WhatsApp e Messenger, questa tecnologia garantiva che solo mittente e destinatario potessero accedere ai contenuti scambiati, escludendo ogni possibilità di accesso anche per la stessa azienda. Tuttavia, la protezione dei messaggi criptati su Instagram non ha mai raggiunto una diffusione paragonabile a quella osservata su altre piattaforme del gruppo.

Ma dietro la narrazione ufficiale si nascondono, secondo numerosi esperti e analisti di sicurezza informatica, motivazioni più profonde. Non è un mistero che diverse autorità europee abbiano chiesto a Meta strumenti più efficaci per il contrasto ai contenuti illegali online, una richiesta che si scontra frontalmente con la presenza di una crittografia che impedisce ogni forma di controllo sui messaggi scambiati dagli utenti. Pur non avendo mai confermato apertamente questa pressione normativa, la tempistica della decisione e le recenti evoluzioni legislative lasciano pochi dubbi sull’influenza di questi fattori.

Scarso utilizzo e pressioni dall’Europa: Meta saluta la crittografia

Il funzionamento della crittografia-end-to-end è tanto semplice nel concetto quanto sofisticato nella pratica: i messaggi criptati vengono codificati sul dispositivo di chi scrive e decifrati solo su quello di chi riceve, rendendo inaccessibili i contenuti a chiunque altro, inclusa Meta. Questa barriera tecnica ha rappresentato un baluardo fondamentale per la privacy digitale, soprattutto in un’epoca in cui la tutela dei dati personali è diventata una delle principali preoccupazioni degli utenti.

Cosa cambierà, dunque, per chi utilizza quotidianamente i messaggi su Instagram? Innanzitutto, i messaggi e i file multimediali già scambiati resteranno accessibili, ma non più protetti dalla crittografia. Questo significa che, in caso di necessità di moderazione, sicurezza o su richiesta delle autorità, Meta potrà intervenire direttamente sui contenuti delle conversazioni. Per chi tiene particolarmente alla riservatezza, la raccomandazione è chiara: scaricare e archiviare i propri messaggi criptati prima della scadenza, aggiornare l’app di Instagram e prestare attenzione alle notifiche ufficiali che l’azienda sta già iniziando a inviare.

Privacy a rischio?

Il futuro della privacy sulle piattaforme social sembra quindi destinato a un nuovo equilibrio tra esigenze di sicurezza collettiva e tutela della sfera personale. Per chi non vuole rinunciare alla crittografia, le alternative non mancano. WhatsApp, anch’essa parte dell’ecosistema Meta, continuerà a offrire questo livello di protezione, mentre app come Signal rappresentano una valida soluzione indipendente, lontana da logiche aziendali e interessi commerciali.