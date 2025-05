Un’importante novità è in arrivo per gli utenti di WhatsApp, con l’introduzione di un nuovo sistema di gestione degli account che promette maggiore flessibilità e controllo. Questa nuova funzionalità, individuata nella versione beta 2.25.17.37, introduce la possibilità di effettuare il Logout senza dover necessariamente eliminare l’account, creando in pratica una sorta di account WhatsApp sospeso, una scelta che a differenza di quanto succede al momento non comporta la perdita di dati e l’uscita automatica dai gruppi.

Come funzionerà la nuova funzione Logout

La funzione di disconnessione è stata scoperta nel codice dell’app beta da Android Authority e si articolerà in due modalità principali, pensate per rispondere a diverse esigenze degli utenti:

Cancella tutti i dati e le preferenze: questa opzione agirà in modo simile alla disinstallazione dell’app, eliminando il contenuto locale ma preservando l’appartenenza ai gruppi. È una soluzione ideale per chi desidera risolvere problemi tecnici senza abbandonare del tutto la piattaforma.

questa opzione agirà in modo simile alla disinstallazione dell’app, eliminando il contenuto locale ma preservando l’appartenenza ai gruppi. È una soluzione ideale per chi desidera risolvere problemi tecnici senza abbandonare del tutto la piattaforma. Mantieni tutti i dati e le preferenze: perfetta per chi vuole prendersi una pausa temporanea senza perdere chat, impostazioni personali o dati. In questo modo, sarà possibile riprendere l’uso dell’app senza alcuna interruzione significativa.

Questa doppia opzione consentirà agli utenti di disconnettersi dall’account in modo più flessibile, permettendo anche di alternare tra diversi account sullo stesso dispositivo.

WhatsApp: quando arriva il Logout

La funzionalità è attualmente in fase di test, etichettata come “Internal” nella versione WhatsApp beta. Questo indica che il team di sviluppo sta ancora lavorando al perfezionamento della funzione prima di renderla disponibile al pubblico. Prima del rilascio globale, è probabile che venga testata da un numero limitato di utenti beta, una prassi comune per le funzionalità in fase sperimentale.

Tuttavia, come spesso accade con le funzionalità sperimentali, non vi è garanzia che tutte le caratteristiche individuate raggiungano la versione stabile dell’app: a volte le funzioni inserite per i test nelle app beta non vedono mai la luce nelle app stabili per tutti gli utenti.