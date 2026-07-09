Chrome per Android cambia il tasto Indietro: Google testa una navigazione più intelligente

Google sta sperimentando una modifica al funzionamento del tasto Indietro in Chrome per Android, con l’obiettivo di rendere la navigazione più prevedibile e ridurre le situazioni in cui gli utenti escono accidentalmente da una pagina o dal browser. La novità è stata individuata nelle versioni di sviluppo del browser e rappresenta un ulteriore passo nell’evoluzione dell’esperienza di navigazione su Android.

Un comportamento più coerente durante la navigazione

L’idea alla base del cambiamento è semplice: quando l’utente raggiunge la prima pagina della cronologia di una scheda, il comando Indietro non si limiterà più a chiudere immediatamente la scheda o a riportare al launcher, ma adotterà un comportamento più intelligente in base al contesto della navigazione. L’obiettivo è evitare azioni involontarie, soprattutto quando si utilizzano le gesture di Android, ormai diffuse sulla maggior parte degli smartphone.

Si tratta di un piccolo cambiamento nell’interfaccia, ma con un impatto potenzialmente importante sull’esperienza quotidiana. Molti utenti, infatti, finiscono per uscire da Chrome senza volerlo dopo aver raggiunto l’inizio della cronologia di una pagina aperta.

Un aggiornamento che punta a migliorare l’esperienza utente

Negli ultimi mesi Google ha introdotto numerosi ritocchi a Chrome per Android, dal redesign della modalità Lettura all’aggiunta delle schede bloccate, passando per modifiche grafiche ispirate al linguaggio Material Design. Il nuovo comportamento del tasto Indietro si inserisce nella stessa strategia: rendere il browser più intuitivo e allineato alle aspettative degli utenti.

L’attenzione verso la navigazione all’indietro non è nuova. Google ha anche avviato iniziative per contrastare il cosiddetto back button hijacking, una pratica utilizzata da alcuni siti web per manipolare la cronologia del browser e impedire agli utenti di tornare facilmente alla pagina precedente. Dal 2026 questo comportamento viene considerato una violazione delle norme antispam di Google Search.

Quando arriverà la novità

Per il momento la modifica è stata individuata nelle versioni sperimentali di Chrome e non è ancora disponibile per tutti gli utenti. Come accade spesso con le funzionalità in fase di test, Google potrebbe decidere di perfezionarla prima del rilascio pubblico oppure modificarne il funzionamento durante lo sviluppo.

Se confermata nelle prossime versioni stabili del browser, la novità contribuirà a rendere la navigazione su Chrome per Android più fluida e meno soggetta a errori, soprattutto per chi utilizza quotidianamente le gesture di sistema invece della tradizionale barra con i tre pulsanti.