Il prossimo update di Google Chrome migliora il copia e incolla con una funzione ispirata a Microsoft Edge

Google Chrome potrebbe presto rendere il copia e incolla molto più intelligente. Nelle versioni di sviluppo del browser è infatti emersa una nuova funzionalità che ricorda da vicino una soluzione già adottata da Microsoft Edge e che punta a migliorare la gestione dei contenuti copiati dal web.

L’obiettivo è semplificare un’operazione che milioni di utenti eseguono ogni giorno: copiare testo, immagini o collegamenti mantenendo il formato più adatto al contesto in cui verranno incollati.

Un copia e incolla più intelligente

La novità riguarda il modo in cui Chrome gestirà i contenuti copiati. Invece di limitarsi a una sola modalità di copia, il browser dovrebbe offrire opzioni differenti per scegliere come incollare il contenuto, ad esempio mantenendo la formattazione originale oppure rimuovendola completamente.

Si tratta di un approccio già familiare agli utenti di Microsoft Edge, che da tempo integra strumenti pensati per rendere il copia e incolla più flessibile. Google sembra quindi voler portare un’esperienza simile anche sul proprio browser, riducendo il numero di passaggi necessari quando si lavora con documenti, email o applicazioni web.

Perché può fare la differenza

Una funzione di questo tipo può sembrare un dettaglio, ma nell’uso quotidiano permette di risparmiare tempo. Chi copia frequentemente contenuti da siti web a documenti, presentazioni o piattaforme collaborative potrà scegliere più facilmente se conservare il layout originale oppure incollare solo il testo pulito, evitando di dover correggere manualmente colori, font e dimensioni.

Il risultato è un flusso di lavoro più rapido e ordinato, soprattutto per studenti, professionisti e chi utilizza il browser come principale strumento di produttività.

Quando arriverà

Per il momento la funzionalità è stata individuata nelle build sperimentali di Google Chrome e non è ancora disponibile nella versione stabile del browser. Come accade spesso con le novità in fase di sviluppo, non esiste ancora una data ufficiale per il rilascio pubblico.

Se i test procederanno senza problemi, la nuova gestione del copia e incolla potrebbe essere distribuita nei prossimi aggiornamenti di Chrome, offrendo agli utenti uno strumento pratico che rende ancora più semplice lavorare con i contenuti del web.