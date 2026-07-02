Servo avanza con meno di 8.000 dollari al mese: il motore browser resiste

Il progetto riguardante il browser Servo ha pubblicato il consueto recap mensile di sviluppo, a poca distanza dal rilascio della versione 0.3 del motore di rendering sperimentale, insieme a un nuovo build della demo Servoshell.

Nata nell’ambito Mozilla Research, la piattaforma è oggi gestita sotto l’ombrello della Linux Foundation Europe, con il supporto di Igalia, e dal 2023 pubblica release mensili basate su build nightly sottoposte a test manuali. L’obiettivo resta lo stesso fin dalle origini: costruire un motore browser scritto in Rust, pensato per garantire sicurezza della memoria e sfruttare il parallelismo su CPU multi-core.

Le novità tecniche della versione 0.3

Tra gli interventi inclusi in questo ciclo figura il supporto a numerose funzionalità CSS legate ai font, insieme all’introduzione di diverse nuove API del DOM.

Il motore JavaScript SpiderMonkey, integrato in Servo, è stato aggiornato per correggere alcuni bug legati alla sicurezza della memoria. Il team ha inoltre migliorato i messaggi di errore JavaScript restituiti in diverse parti del DOM, un intervento utile soprattutto per chi sviluppa e debugga applicazioni web sopra il motore. Non mancano ritocchi all’aspetto predefinito di elementi HTML comuni, come tabelle, form e bullet point, con l’obiettivo di avvicinare il comportamento visivo di Servo a quello dei motori più diffusi.

Il lavoro sull’accessibilità continua in modo incrementale, un ambito che il team considera prioritario per rendere il motore realmente utilizzabile in scenari di produzione. Parallelamente sono state introdotte diverse migliorie alla Servo Embedding API, l’interfaccia che permette agli sviluppatori di integrare il motore di rendering all’interno delle proprie applicazioni, uno degli obiettivi dichiarati del progetto.

Un progetto sperimentale sostenuto dalla comunità

Servo continua a crescere con risorse limitate: le donazioni dell’ultimo mese si sono fermate a circa 7.659 dollari, sotto l’obiettivo dichiarato di 10.000 dollari mensili. I fondi coprono server per CI e benchmark e altri costi dell’infrastruttura. Nonostante il budget ridotto, il progetto continua a pubblicare release mensili puntuali.

L’uso di Rust resta un elemento distintivo: il linguaggio evita categorie intere di vulnerabilità tipiche dei motori più datati, come buffer overflow e use-after-free, senza richiedere un garbage collector tradizionale. Il rendering si appoggia inoltre a WebRender, che delega parte del lavoro grafico direttamente alla GPU.

Servo resta lontano dal competere con Chromium, Gecko o WebKit, ma si conferma un banco di prova concreto per architetture browser alternative, sostenuto quasi interamente da contributi volontari e donazioni della comunità. Chiunque voglia supportare Servo, può farlo attraverso il sito ufficiale del browser.