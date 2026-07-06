Edge ora permette l’accesso con l'account Google

L’integrazione tra browser e identità digitali è diventata uno degli aspetti più delicati nell’evoluzione del web moderno.

La gestione degli account non riguarda più soltanto l’accesso ai servizi, ma anche la sincronizzazione di dati, preferenze e cronologia tra dispositivi e piattaforme diverse. In questo scenario, Microsoft Edge, come anticipato nelle scorse settimane, ha finalmente introdotto una novità significativa: la possibilità di effettuare l’accesso utilizzando un account Google, ampliando così la compatibilità del browser con ecosistemi tradizionalmente concorrenti.

La funzionalità, evidenziata da Windows Central, segna un passo rilevante nella direzione dell’interoperabilità tra servizi cloud, colmando una distanza che fino a oggi limitava l’integrazione tra i due mondi digitali.

Accesso con account Google su Edge

Con il nuovo aggiornamento, gli utenti possono utilizzare un account Google per accedere a Microsoft Edge e attivare la sincronizzazione di dati come segnalibri, password, cronologia e impostazioni. Questa opzione si affianca all’accesso tramite account Microsoft, che rimane il metodo predefinito per la gestione completa del profilo Edge.

L’introduzione risponde a un’esigenza concreta: molti utenti utilizzano servizi Google come Gmail, Drive o Calendar anche su sistemi Windows, e la possibilità di integrare queste credenziali direttamente nel browser semplifica la gestione quotidiana senza obbligare a duplicare account o configurazioni separate.

Il punto centrale dell’aggiornamento riguarda la sincronizzazione cross-platform. Edge utilizza un sistema di profilazione che permette di associare dati locali e cloud a un account specifico. L’apertura verso Google non modifica l’architettura interna del browser, ma introduce un livello aggiuntivo di compatibilità con il sistema di autenticazione OAuth utilizzato da Google, mantenendo separati i livelli di sicurezza tra i due provider.

La comunicazione tra i sistemi avviene tramite token di autenticazione, senza esposizione diretta delle credenziali. Edge continua a utilizzare sistemi di isolamento dei processi basati su sandboxing, ereditati dal progetto Chromium, per limitare l’impatto di eventuali vulnerabilità. Le credenziali non vengono archiviate in chiaro, ma gestite tramite sistemi crittografici locali e sincronizzazione cifrata, un aspetto particolarmente rilevante in contesti aziendali dove le politiche di compliance impongono standard elevati.

Interoperabilità come nuova frontiera

La decisione di Microsoft riflette un cambiamento più ampio nel settore dei browser, dove la competizione non si basa più soltanto sulle prestazioni del motore di rendering, ma sulla capacità di integrare servizi e identità digitali diverse. Edge, pur restando legato all’infrastruttura Microsoft, adotta sempre più spesso soluzioni compatibili con standard aperti per facilitare la migrazione degli utenti da altri browser.

Il supporto agli account Google riduce una delle barriere storiche all’adozione di Edge da parte di chi è già inserito nell’ecosistema Google. Allo stesso tempo, rafforza la strategia Microsoft orientata a un browser inteso come piattaforma indipendente dal sistema operativo, capace di operare su Windows, macOS e dispositivi mobili senza vincoli rigidi di identità. Pur mantenendo una forte integrazione con i servizi Microsoft, Edge amplia quindi il proprio ruolo, trasformandosi in uno strumento di accesso universale al web, adattabile a più ecosistemi e non vincolato a un’unica infrastruttura di autenticazione.