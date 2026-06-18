Microsoft Edge cambia rotta: arriva il login diretto con account Google

Per anni l’accesso utente su Microsoft Edge ha seguito una regola precisa: chi desiderava sincronizzare preferiti, password, cronologia e impostazioni tra più dispositivi doveva utilizzare un account Microsoft. La scelta affondava le proprie radici nella trasformazione del browser avviata nel 2020, quando Microsoft abbandonò EdgeHTML e adottò il progetto Chromium, lo stesso motore che alimenta Google Chrome. Da allora il browser ha registrato una crescita costante, raggiungendo quote di mercato superiori al 5% a livello globale secondo i dati di StatCounter, ma ha continuato a mantenere un forte legame con i servizi Microsoft. Ora l’azienda cambia direzione e introduce una novità che molti utenti chiedevano da tempo: la possibilità di accedere direttamente a Edge utilizzando un account Google.

La funzionalità compare nella roadmap ufficiale di Microsoft 365 e dovrebbe arrivare durante il mese di luglio 2026. Si tratta di una modifica che incide su uno degli aspetti più importanti dell’esperienza d’uso di un browser moderno: la sincronizzazione dei dati personali e professionali tra dispositivi differenti.

Come funziona la sincronizzazione Edge senza account Microsoft

Fino a oggi Edge consentiva l’autenticazione esclusivamente tramite Microsoft Account. Con la nuova implementazione la situazione cambia radicalmente.

Microsoft permetterà di effettuare il login direttamente dalla schermata di accesso del browser oppure dal menu del profilo utilizzando le credenziali Google. L’utente può quindi collegare il proprio profilo Edge senza creare o configurare un account Microsoft dedicato.

Chi utilizza quotidianamente servizi come Gmail, Google Drive, Google Calendar o YouTube potrà adottare Edge mantenendo un’unica identità digitale come riferimento per l’autenticazione.

La società di Redmond non ha ancora pubblicato una documentazione tecnica completa sul meccanismo applicato internamente, ma le informazioni disponibili indicano che Edge gestirà la sincronizzazione del profilo attraverso l’identità Google associata all’utente.

La sincronizzazione riguarda normalmente dati come cronologia di navigazione, raccolte, schede aperte, password salvate, indirizzi compilati automaticamente e configurazioni del browser. L’obiettivo resta identico a quello già prefisso con l’account Microsoft: garantire continuità tra PC Windows, macOS e altri dispositivi compatibili.

Microsoft non ha comunicato se tutte le categorie di dati supporteranno fin da subito il nuovo metodo di accesso o se alcune funzionalità rimarranno legate ai servizi Microsoft. Sarà necessario attendere il rilascio definitivo per verificare eventuali limitazioni.

Una scelta che rompe con le posizioni del passato

L’aspetto più interessante riguarda il cambio di approccio adottato da Microsoft. A gennaio 2020 l’azienda aveva escluso l’idea di integrare direttamente i servizi Google all’interno di Edge come opzione predefinita.

Sei anni dopo la situazione appare molto diversa: Microsoft sembra aver compreso che una parte degli utenti non desidera creare ulteriori account ma preferisce utilizzare quelli già presenti nella propria quotidianità digitale. Piuttosto che forzare l’adozione di un’identità Microsoft, la società punta a rendere Edge più accessibile e meno vincolante.

La decisione assume un significato ancora più rilevante se si considera che Google Chrome continua a basarsi esclusivamente sull’autenticazione tramite account Google. Edge, almeno sotto questo aspetto, adotta una filosofia più aperta offrendo una scelta tra più identità.

Possibili effetti sulle esperienze di Single Sign-On (SSO)

Una conseguenza interessante riguarda i meccanismi di Single Sign-On. Molti siti e applicazioni online supportano già il login tramite Google: utilizzare Edge con un account Google potrebbe rendere più immediato l’accesso a piattaforme web che riconoscono automaticamente l’identità già autenticata nel browser.

Non significa che Edge diventerà un browser Google, né che Microsoft sostituirà i propri servizi di autenticazione. Piuttosto, il browser potrebbe offrire un’esperienza più fluida per gli utenti che operano prevalentemente all’interno dell’infrastruttura Google.

Per le organizzazioni aziendali il discorso è diverso: negli ambienti gestiti, soprattutto quelli basati su Microsoft Entra ID e Microsoft 365, l’account Microsoft continuerà a rappresentare la soluzione più integrata. Tuttavia, la nuova opzione potrebbe risultare utile in realtà ibride dove convivono strumenti Microsoft e servizi Google Workspace.