L'estensione ChatGPT per Chrome ora legge schede, video YouTube e testo

OpenAI ha rilasciato un aggiornamento importante per l’estensione ufficiale di ChatGPT su Google Chrome, introducendo funzioni che permettono all’assistente di interagire direttamente con la navigazione.

L’obiettivo è eliminare il continuo copia e incolla tra pagine Web e finestra di chat, trasformando il browser in un ambiente dove l’Intelligenza Artificiale può intervenire in tempo reale. La novità arriva in un momento di forte competizione con Google, che negli ultimi mesi ha ampliato in modo significativo le capacità di Gemini integrate in Chrome.

Le nuove funzionalità si inseriscono nella strategia con cui OpenAI punta a portare ChatGPT oltre l’interfaccia tradizionale del servizio. Dopo l’introduzione delle capacità agentiche e degli strumenti di automazione, l’azienda continua infatti a integrare l’assistente nei flussi di lavoro quotidiani, seguendo una direzione ormai consolidata tra i principali sviluppatori di browser basati sull’AI.

ChatGPT legge schede, video e testo

La novità principale riguarda la possibilità di fornire a ChatGPT il contenuto della pagina visualizzata nel browser. Una volta autorizzato l’accesso, l’estensione utilizza la scheda attiva come contesto della conversazione: il modello può interpretare ciò che si sta leggendo e rispondere a domande, spiegare concetti complessi, riassumere articoli o tradurre testi senza operazioni manuali. L’esperienza ricorda quella proposta da Gemini in Chrome, ma OpenAI punta a integrare anche le proprie funzionalità agentiche per eseguire attività più articolate direttamente dal browser.

L’aggiornamento estende le capacità dell’estensione anche ai contenuti di YouTube. Aprendo la barra laterale di ChatGPT mentre si guarda un video, è possibile porre domande sul contenuto, ottenere spiegazioni e chiedere riassunti senza descrivere manualmente ciò che compare sullo schermo. Questa integrazione risulta particolarmente utile con lezioni, conferenze, tutorial tecnici o presentazioni molto lunghe, perché evita di interrompere continuamente la riproduzione per cercare informazioni altrove.

Tra le funzioni più pratiche compare il supporto al menu contestuale di Chrome. Evidenziando una porzione di testo all’interno di una pagina Web, basta utilizzare il comando dedicato per inviare automaticamente la selezione alla barra laterale di ChatGPT. Si possono così ottenere spiegazioni, riassunti, traduzioni o approfondimenti senza aprire nuove finestre. Per chi consulta documentazione tecnica, pubblicazioni scientifiche o articoli molto estesi, il flusso di lavoro diventa notevolmente più rapido e fluido.

Sfida a Gemini e distribuzione graduale

Con questo aggiornamento OpenAI entra in competizione ancora più esplicitamente con Gemini, l’assistente integrato da Google in Chrome.

Entrambe le soluzioni permettono di comprendere il contenuto delle pagine Web e rispondere in modo contestuale, ma le differenze restano significative. Gemini offre un’integrazione più profonda con l’ecosistema Google, può lavorare contemporaneamente su più schede del browser e si collega a servizi come Gmail, Google Drive e Calendar. ChatGPT, invece, punta sulla continuità dell’esperienza conversazionale e sulle capacità di pianificazione e automazione introdotte con gli strumenti agentici, cercando di trasformare il browser in un’estensione naturale dell’assistente.

Le nuove funzioni vengono distribuite progressivamente agli utenti dell’estensione ufficiale di ChatGPT per Chrome. Come accade per altre integrazioni che richiedono l’accesso ai contenuti delle pagine, l’utente mantiene il controllo sulle autorizzazioni concesse e può decidere quando permettere all’assistente di utilizzare il contenuto del sito come base per le risposte. L’evoluzione conferma una tendenza sempre più evidente: le piattaforme AI non operano più soltanto all’interno di una finestra di chat, ma diventano strumenti integrati nella navigazione quotidiana. La competizione tra OpenAI e Google si sposta così direttamente nel browser, uno degli ambienti software più utilizzati in assoluto.