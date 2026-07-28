Firefox cambia volto: Project Nova arriva su Nightly con una nuova interfaccia

Mozilla accelera il rinnovamento di Firefox con un progetto mirato a rendere l’interfaccia più moderna, coerente e adattabile alle diverse modalità d’uso.

La prima implementazione concreta è già visibile in Firefox Nightly, il canale di sviluppo dove le novità arrivano in anticipo per essere testate sul campo. Questa strategia consente di raccogliere feedback reali e correggere eventuali criticità prima del rilascio stabile.

Il cambiamento non riguarda solo l’estetica, ma anche l’architettura dell’interfaccia, con l’obiettivo di semplificarne la manutenzione e migliorare l’esperienza sia su desktop sia su dispositivi touch. Project Nova si inserisce quindi in un percorso più ampio, che punta a rendere Firefox più competitivo e flessibile nel tempo.

Project Nova:un design più coerente e flessibile

Il cuore di Project Nova è un nuovo design system pensato per uniformare l’aspetto e il comportamento degli elementi grafici. Le schede del browser mostrano ora bordi più arrotondati e leggere sfumature, migliorando la distinzione visiva della tab attiva. Anche le icone sono state aggiornate: pur restando riconoscibili, adottano forme più morbide e uno stile più coerente tra loro.

Questa revisione non è solo estetica. Un linguaggio grafico unificato consente agli sviluppatori di intervenire in modo più rapido e consistente su tutte le componenti dell’interfaccia, riducendo le discrepanze tra menu, finestre e pannelli.

In pratica, significa meno frammentazione e maggiore facilità nell’introdurre nuove funzionalità senza compromettere la stabilità. Mozilla punta così a costruire una base tecnica più solida, capace di sostenere aggiornamenti frequenti e miglioramenti progressivi senza creare discontinuità per l’utente finale.

Il ritorno della Compact Mode e i test Nightly

Tra le novità più rilevanti c’è il ritorno della Compact Mode, una funzione rimossa nel 2021 ma più volte richiesta dalla community. Questa modalità consente di ridurre l’altezza di schede e barre degli strumenti, aumentando lo spazio utile per la visualizzazione dei contenuti web. Nelle impostazioni è ora disponibile una gestione più completa della densità dell’interfaccia, con opzioni che includono Automatic, Standard, Compact e Touch.

La modalità Touch amplia le aree interattive per facilitare l’uso su schermi sensibili, mentre Compact privilegia la massima efficienza dello spazio. Si tratta di un esempio concreto dell’approccio modulare introdotto da Project Nova, che mira a offrire maggiore personalizzazione senza complicare l’esperienza.

Al momento, molte modifiche sono ancora in fase iniziale e visibili solo parzialmente in Firefox Nightly. Alcune sezioni, come le impostazioni, mostrano cambiamenti limitati. Mozilla prevede di estendere gradualmente il nuovo design nei prossimi mesi, con un rilascio nella versione stabile atteso nella seconda metà del 2026. Il passaggio attraverso i canali di sviluppo serve proprio a verificare compatibilità e prestazioni su diverse configurazioni, riducendo i rischi prima della diffusione su larga scala.