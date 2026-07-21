Firefox 153 sfida NVIDIA su Linux: arriva Vulkan Video

Mozilla introduce in Firefox 153 il supporto iniziale a Vulkan Video in ambiente Linux, un’estensione dell’API grafica Vulkan pensata per la decodifica hardware dei contenuti multimediali.

La tecnologia punta a migliorare efficienza energetica e prestazioni sui sistemi con GPU moderne, riducendo il carico affidato alla CPU durante la gestione di flussi video ad alta risoluzione.

La riproduzione video è oggi una delle attività più impegnative per un browser: streaming in 4K, contenuti HDR e codec di nuova generazione richiedono algoritmi complessi per la decodifica dei dati. Una decodifica gestita esclusivamente dalla CPU può aumentare consumi e temperature, mentre affidarla ai blocchi dedicati della GPU consente una gestione più efficiente delle risorse disponibili, con benefici concreti soprattutto su notebook e dispositivi alimentati a batteria durante sessioni prolungate di streaming.

Come funziona il nuovo percorso Vulkan

Fino a oggi Firefox su Linux si è appoggiato principalmente a VA-API per l’accelerazione hardware, un’interfaccia che i driver ufficiali NVIDIA non supportano direttamente, obbligando molti utenti a installare progetti esterni come nvidia-vaapi-driver.

Con Firefox 153 viene aggiunto un percorso alternativo che sfrutta il backend Vulkan nativo di FFmpeg, incapsulato nel processo isolato RDD del browser, per poi trasferire i fotogrammi decodificati al rendering tramite il meccanismo dma-buf di Linux. Il sistema supporta codec diffusi come H.264, H.265/HEVC e AV1, con percorsi accelerati attivi quando la GPU e i driver espongono le estensioni Vulkan richieste. Per attivarla occorre un driver NVIDIA dalla versione 595.x in su e abilitare manualmente due parametri in about:config, poiché la funzione resta disattivata di default nella release stabile.

Prestazioni attese e limiti attuali

Mozilla ha fissato come obiettivo la riproduzione 4K a 60 fotogrammi al secondo con un utilizzo CPU inferiore al 5% su una GPU RTX 4090, con risultati comparabili anche su schede AMD e su architetture Arm quando i driver espongono le estensioni necessarie.

L’aggiornamento corregge inoltre un problema che disabilitava erroneamente la decodifica hardware sui sistemi Linux basati su AArch64, ampliando la compatibilità anche ai terminali con processori Arm. Se le estensioni Vulkan non sono disponibili sul sistema, il browser torna automaticamente a VA-API o alla decodifica software, così da preservare comunque l’esperienza di visione.

Va precisato che l’arrivo di questo percorso in Firefox 153 non equivale a un’attivazione universale immediata: Mozilla intende abilitare Vulkan Video solo per le combinazioni di GPU e driver verificate come stabili, rimandando l’attivazione predefinita a fasi successive di test.