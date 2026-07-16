Firefox segue l'esempio di Chrome per il ritmo degli aggiornamenti

Mozilla si prepara a modificare in modo significativo il ciclo di sviluppo di Firefox, introducendo una cadenza di rilascio più rapida e in linea con quella già adottata dai principali concorrenti.

L’obiettivo è quello di accorciare i tempi tra una versione stabile e la successiva per rendere disponibili più velocemente nuove funzionalità, correzioni e aggiornamenti di sicurezza.

In un contesto in cui il mercato dei browser evolve rapidamente, questa scelta rappresenta un passaggio strategico per mantenere competitività e reattività. Il modello a canali multipli, che comprende Nightly, Beta, Release ed ESR, resterà invariato, ma l’intero flusso sarà ottimizzato per accelerare il percorso delle novità verso gli utenti finali.

Nuovo ritmo e impatto sullo sviluppo di Firefox

Il cambiamento più evidente riguarda il passaggio a un ciclo di rilascio di quattro settimane per la versione stabile di Firefox. Si tratta dello stesso intervallo già utilizzato da Google Chrome e Microsoft Edge, che negli ultimi anni hanno dimostrato come una maggiore frequenza possa migliorare la gestione degli aggiornamenti

Riducendo il tempo tra una release e l’altra, Mozilla punta a distribuire innovazioni e patch in modo più tempestivo, diminuendo il rischio legato a vulnerabilità non risolte e migliorando la qualità complessiva del software.

Questo approccio consente anche di suddividere le modifiche in aggiornamenti più piccoli e controllabili. In pratica, ogni rilascio introduce meno cambiamenti, facilitando l’individuazione di eventuali problemi e rendendo più efficiente il lavoro di test. Un esempio concreto è l’introduzione di una nuova API web: con cicli più brevi, può essere distribuita rapidamente, monitorata su larga scala e corretta in tempi ridotti senza attendere settimane aggiuntive.

Parallelamente, Mozilla interviene anche sul programma Extended Support Release. Il ciclo ESR verrà esteso da 12 a 16 versioni, portando la durata complessiva a circa 64 settimane. Aumenta anche il periodo di sovrapposizione tra due versioni ESR, che passa da 12 a 16 settimane, offrendo alle organizzazioni più tempo per pianificare la transizione. Questa scelta risponde alle esigenze di aziende e pubbliche amministrazioni, che privilegiano stabilità e prevedibilità rispetto alla rapidità delle innovazioni.

Perché Mozilla accelera il ritmo degli aggiornamenti

Alla base di questa decisione c’è una trasformazione più ampia dell’ecosistema web. Gli standard evolvono rapidamente sotto la guida del World Wide Web Consortium e le applicazioni moderne richiedono aggiornamenti continui per garantire compatibilità e prestazioni adeguate. Allo stesso tempo, la sicurezza resta un fattore critico: vulnerabilità ed exploit emergono con frequenza crescente, rendendo necessario intervenire in tempi sempre più brevi.

Uniformarsi al ciclo di quattro settimane significa anche ridurre il divario competitivo con gli altri browser basati su Chromium. Firefox, pur mantenendo una propria identità tecnologica, deve adattarsi a un ritmo di sviluppo ormai diventato uno standard di settore. Tuttavia, Mozilla cerca di bilanciare innovazione e stabilità mantenendo un’offerta differenziata: aggiornamenti rapidi per il grande pubblico e cicli più lunghi e prevedibili per ambienti aziendali.

Per gli utenti finali, il cambiamento sarà quasi invisibile. Gli aggiornamenti continueranno a essere automatici e le novità arriveranno in modo più frequente ma meno invasivo. Per le organizzazioni, invece, l’estensione del ciclo ESR rappresenta un vantaggio concreto nella gestione operativa.