Windows ostacola la scelta del browser, secondo un nuovo studio

Microsoft torna al centro di una discussione delicata che riguarda il modo in cui i sistemi operativi influenzano le scelte degli utenti.

Un rapporto commissionato da Mozilla punta il dito contro alcune soluzioni adottate in Windows, accusate di orientare implicitamente le decisioni verso prodotti e servizi Microsoft.

Il tema non è nuovo, ma assume oggi un peso maggiore perché Windows integra sempre più funzioni legate al cloud, alla ricerca online e agli account proprietari. Questo aumenta i punti di contatto tra utente e piattaforma, rendendo più frequenti le occasioni in cui vengono suggerite impostazioni o applicazioni specifiche. Secondo lo studio, non si tratta solo di presenza di software preinstallato, ma del modo in cui le opzioni vengono presentate e rese accessibili.

Il nodo dei dark pattern in Windows

Il rapporto analizza diversi passaggi dell’esperienza utente, concentrandosi su momenti chiave come la scelta del browser predefinito o la modifica delle impostazioni di sistema. In queste fasi, secondo Mozilla, Windows utilizzerebbe elementi di interfaccia che rendono più immediata la selezione delle soluzioni Microsoft rispetto alle alternative. Non si parla di veri e propri blocchi tecnici, ma di percorsi più lunghi, messaggi poco neutri o pulsanti più evidenti.

Il concetto centrale è quello dei cosiddetti dark pattern, pratiche di design che sfruttano meccanismi cognitivi per indirizzare il comportamento. Nel contesto software, queste tecniche possono includere opzioni predefinite, notifiche insistenti o configurazioni meno intuitive per chi vuole scegliere prodotti concorrenti. Mozilla sottolinea che il problema non è l’integrazione di Edge, legittima per un sistema operativo, ma il modo in cui viene incentivato il suo utilizzo.

Le versioni più recenti di Windows, in particolare Windows 11, hanno reso alcune operazioni più articolate rispetto al passato. Cambiare browser o disattivare determinati suggerimenti richiede più passaggi, mentre notifiche e schermate iniziali promuovono servizi come OneDrive o Microsoft 365. Questo, secondo il report, crea uno squilibrio competitivo che favorisce chi controlla la piattaforma.

Tra difesa Microsoft e pressioni normative

Microsoft ha più volte respinto accuse di comportamento scorretto, sostenendo che l’integrazione dei propri servizi migliora l’esperienza complessiva e garantisce strumenti pronti all’uso. L’azienda evidenzia anche che Edge utilizza Chromium, lo stesso motore di molti browser concorrenti, e che quindi offre compatibilità con gli standard web più diffusi. In questa visione, il browser non è un’aggiunta, ma parte integrante dell’ecosistema Windows.

Il confronto si inserisce però in un quadro più ampio che coinvolge l’intero settore tecnologico. Quando un’azienda controlla sia la piattaforma sia i servizi principali, il confine tra integrazione e vantaggio competitivo diventa sottile. Negli ultimi anni anche Apple e Google sono state oggetto di critiche simili, segno di un problema strutturale.

In Europa, il Digital Markets Act introduce obblighi più stringenti per le grandi piattaforme, imponendo maggiore trasparenza e libertà di scelta. Questo potrebbe influenzare anche l’evoluzione di Windows, spingendo verso interfacce più neutrali. La questione resta aperta: progettare sistemi semplici e accessibili senza condizionare le decisioni degli utenti sarà una delle sfide più rilevanti per il futuro del software.