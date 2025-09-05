Mozilla estende il supporto di Firefox ESR 115 su vecchi sistemi operativi fino a marzo 2026

Mozilla ha annunciato un’ulteriore estensione del supporto per Firefox ESR 115 sui sistemi operativi più datati, tra cui Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e macOS 10.12–10.14, fino a marzo 2026. La decisione segna l’ennesimo prolungamento della manutenzione di una versione ESR (Extended Support Release) pensata per utenti che non possono aggiornare a sistemi operativi più recenti.

Firefox 115 è stato rilasciato nel luglio 2023 come parte della linea ESR, pensata per garantire stabilità e sicurezza agli utenti aziendali e a chi utilizza sistemi operativi meno recenti. Inizialmente, Mozilla aveva annunciato che 115 ESR sarebbe stata l’ultima versione compatibile con Windows 7, 8, 8.1 e macOS 10.12–10.14, con supporto fino a settembre 2024.

Successivamente, il ciclo di supporto ha subìto diverse proroghe: dapprima fino ad aprile 2025, poi a settembre 2025 e infine, adesso, a marzo 2026. A febbraio 2026, Mozilla si riserva di decidere se interrompere definitivamente il supporto per Firefox 115 ESR o se concedere un’ulteriore proroga.

Perché Mozilla mantiene Firefox 115 sui vecchi sistema operativi

La ragione principale risiede nei dati di utilizzo: secondo i dati del Firefox Public Data Report, la distribuzione degli utenti di Firefox è la seguente:

Windows 11: 39,3%

Windows 10: 38,9%

Windows 7: 6,8%

Altri OS (macOS, Linux, ecc.): 15%

La statistica evidenzia come una percentuale significativa di utenti utilizzi ancora sistemi non più supportati ufficialmente da Microsoft. In particolare, il 6,8% degli utenti su Windows 7 rappresenta un bacino sufficiente per giustificare ulteriori estensioni di supporto.

Raccomandazioni di Mozilla

Mozilla consiglia di utilizzare Firefox ESR 128 o versioni superiori per chi dispone di sistemi operativi più recenti e supportati. Per gli utenti vincolati a vecchi sistemi, Firefox 115 ESR rimane un’opzione temporanea sufficientemente sicura. Tuttavia, l’indisponibilità di aggiornamenti di sicurezza Microsoft destinati al sottostante sistema operativo rappresenta un problema rilevante. Inoltre, perseverare nell’utilizzo di una piattaforma come Windows 7 – che non riceve più patch correttive per i problemi di sicurezza – da oltre 5 anni è davvero rischioso. A meno che il sistema Windows 7 non sia opportunamente isolato rispetto al resto della rete e non possa scambiare dati su Internet.

È possibile far riferimento al sito Mozilla per download e indicazioni sul supporto delle varie versioni di Firefox ESR.