Firefox prende "in prestito" la tecnologia di blocco annunci da Brave

Un’estensione per Firefox riporta l’attenzione sulle prestazioni e sulla sicurezza dei componenti che operano direttamente all’interno del browser.

Il progetto, descritto come un ad blocker scritto interamente in Rust, già utilizzato dal browser Brave, mira a sfruttare le caratteristiche del linguaggio per migliorare efficienza e affidabilità rispetto alle implementazioni tradizionali basate su JavaScript.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio che vede Rust sempre più presente nello sviluppo di software critico, dai sistemi operativi alle infrastrutture di rete.

Perché riscrivere un ad blocker in Rust

La maggior parte delle estensioni browser esistenti, compresi gli ad blocker più diffusi, è costruita in JavaScript. Una scelta comprensibile, dato che JavaScript è il linguaggio nativo del browser, ma che porta con sé limiti ben definiti: gestione della memoria affidata al garbage collector, overhead nelle operazioni intensive, e una superficie di rischio più ampia in termini di sicurezza.

Rust offre un approccio alternativo. Il suo sistema di ownership elimina la necessità del garbage collector, azzerando intere categorie di errori come buffer overflow e use-after-free senza rinunciare alle prestazioni. Per uno strumento come un ad blocker, attivo in background su ogni pagina visitata e impegnato a filtrare centinaia di richieste in tempo reale, la differenza in termini di consumo di CPU e memoria può essere concreta e misurabile. Firefox, che già utilizza Rust in diverse componenti interne del motore, offre una base compatibile su cui costruire questo tipo di integrazione.

Cosa cambia per chi sviluppa estensioni

L’aspetto più interessante del progetto non è solo tecnico, ma di metodo.

Portare Rust nello sviluppo di estensioni browser significa spostare l’asticella delle competenze richieste: Rust ha una curva di apprendimento significativamente più ripida rispetto a JavaScript, e l’ecosistema di strumenti per lo sviluppo di estensioni in questo linguaggio è ancora limitato. Non è un percorso adatto a tutti i team, né a tutti i casi d’uso.

Detto questo, l’adozione di Rust sta crescendo con costanza proprio negli ambiti dove sicurezza e prestazioni sono requisiti non negoziabili. Microsoft, Google e la Linux Foundation hanno investito nel linguaggio per componenti critici. Se l’approccio di questa estensione si dimostrerà solido e misurabile nei risultati, potrebbe diventare un riferimento per chi sviluppa plugin ad alta intensità computazionale.

Un segnale per l’intero ecosistema browser

Quello che questo progetto rappresenta va oltre il singolo ad blocker.

Suggerisce che l’ecosistema delle estensioni browser potrebbe, nel tempo, differenziarsi non solo per funzionalità ma per qualità tecnica dell’implementazione. Le prestazioni, oggi spesso trascurate nella valutazione di un’estensione, potrebbero diventare un criterio di scelta per gli utenti più esigenti.

Restano aperti alcuni nodi pratici: la distribuzione, il supporto a lungo termine, la compatibilità con i futuri standard delle API per estensioni come Manifest V3. Ma la direzione indicata è coerente con una tendenza più ampia: usare linguaggi progettati per la sicurezza dove il codice opera vicino a dati sensibili e risorse di sistema. Per Firefox, che ha fatto della privacy un elemento identitario, ospitare estensioni scritte in Rust non è una contraddizione, ma una continuità logica.