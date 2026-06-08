Brave chiede 60 dollari per un browser ripulito dalle funzioni superflue

Pagare quasi 60 dollari per un browser web può sembrare una provocazione. Eppure è esattamente la scommessa lanciata da Brave Software con il debutto ufficiale di Brave Origin, una nuova edizione del proprio browser pensata per chi desidera un’esperienza essenziale, focalizzata sulla privacy e priva di molte delle funzionalità accumulate nel corso degli anni.

Chrome domina il mercato mondiale con una quota superiore al 65%, mentre browser alternativi cercano modelli economici sostenibili che non dipendano esclusivamente dalla raccolta di dati o dalla pubblicità. Brave prova a percorrere una strada diversa, chiedendo agli utenti di finanziare direttamente lo sviluppo del software. La domanda che molti si pongono però è la seguente: ha davvero senso pagare per ottenere un browser con meno funzionalità?

Da oltre 20 anni gli utenti si sono abituati all’idea che un browser sia un prodotto gratuito. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Edge e Safari hanno consolidato questa percezione. Dietro la gratuità, però, esistono modelli economici molto differenti: Google finanzia Chrome attraverso il proprio sistema pubblicitario, Mozilla riceve gran parte delle entrate dagli accordi con i motori di ricerca, Apple considera Safari un componente del proprio hardware.

Brave sostiene che il software gratuito abbia sempre un costo indiretto e utilizza proprio questa argomentazione per giustificare la nascita di Origin.

Cos’è e come si presenta il browser a pagamento Brave Origin

Brave ha ufficialmente lanciato Brave Origin, proposto al prezzo di 59,99 dollari come acquisto una tantum. Secondo l’azienda, Origin nasce per soddisfare le richieste di quegli utenti che desiderano utilizzare le tecnologie di privacy e blocco pubblicitario sviluppate da Brave senza dover convivere con tutte le altre componenti che sostengono economicamente il progetto.

La versione Origin rimuove del tutto i seguenti 15 componenti:

Leo AI Brave News Playlist Brave Rewards Brave Ads Speedreader Brave Talk Integrazione Tor VPN Wallet Domini Web3 Wayback Machine Web Discovery Project Sistemi di telemetria P3A Ping statistici giornalieri

Secondo Brave, queste funzionalità non sono semplicemente nascoste o disattivate ma eliminate durante la compilazione del software, producendo una build più leggera rispetto alla versione gratuita. L’azienda evidenzia inoltre che la licenza può essere utilizzata su più dispositivi appartenenti allo stesso utente e che il sistema di verifica sfrutta il protocollo Privacy Pass, progettato per confermare la validità della licenza senza associare l’identità dell’acquirente alle attività di navigazione.

Le critiche piovute sul progetto Brave Origin

Nonostante le argomentazioni di Brave, la reazione di una parte della comunità è stata piuttosto fredda. La critica principale è che quasi tutte le funzionalità rimosse possono già essere disattivate gratuitamente.

Per molti utenti il messaggio percepito è diverso da quello comunicato dall’azienda: Brave era nato come browser orientato alla privacy e alla protezione degli utenti dai meccanismi di monetizzazione del web. Oggi alcuni osservatori sostengono che il browser stia adottando la stessa logica che in passato criticava: aggiungere funzionalità, servizi e componenti accessorie per poi vendere una versione “ripulita” a chi non le desidera. Non si starebbe insomma pagando per ottenere nuove funzionalità, ma per rimuovere quelle indesiderate.

Firefox: ancora il punto di riferimento?

Molti utenti continuano a considerare Firefox il miglior compromesso disponibile. Il browser di Mozilla usa un suo motore di rendering, evitando di allinearsi alla tendenza del mercato che ha favorito Chromium per un ampio numero di progetti (ed è per questo, tra l’altro, che sta nascendo l’iniziativa Ladybird).

Firefox offre un elevato livello di personalizzazione e consente di disattivare gran parte delle funzionalità aggiuntive introdotte negli ultimi anni, tuttavia non si può definire un browser minimalista.

L’interfaccia è più complessa rispetto al passato, esistono componenti telemetriche che richiedono configurazioni specifiche per essere completamente disattivate e alcune funzionalità AI sono ormai presenti all’interno del progetto, seppur liberamente disabilitabili. Per chi desidera un browser essenziale, Firefox rappresenta spesso il punto di partenza piuttosto che il punto di arrivo.

LibreWolf: la versione radicale di Firefox

Se l’obiettivo è eliminare quasi tutto ciò che è spesso considerato come superfluo, LibreWolf è probabilmente il candidato più convincente.

Derivato direttamente da Firefox, LibreWolf rimuove telemetria, raccolta dati, servizi cloud non necessari, integrazioni considerate invasive, numerose impostazioni predefinite poco gradite agli utenti orientati alla privacy. Il progetto punta a fornire un browser pronto all’uso senza richiedere lunghe operazioni di configurazione.

L’aspetto negativo è che alcune scelte possono compromettere la compatibilità con determinati siti, servizi di streaming o applicazioni web particolarmente esigenti. Chi sceglie LibreWolf accetta consapevolmente qualche sacrificio in cambio di maggiore controllo.

Waterfox: il compromesso più equilibrato

Waterfox segue una filosofia diversa Pur derivando anch’esso da Firefox, cerca di mantenere la massima compatibilità possibile eliminando al tempo stesso gli elementi ritenuti inutili. Non integra chatbot AI nativi, mantiene un approccio conservativo verso le novità più controverse e offre un’esperienza molto vicina a quella di Firefox tradizionale.

Per molti utenti rappresenta oggi il miglior equilibrio tra semplicità, compatibilità e rispetto della privacy.

Zen Browser: la novità che sta attirando attenzione

Negli ultimi mesi Zen Browser è diventato uno dei progetti più discussi: basato su Firefox, open source e focalizzato sulla privacy, propone un’interfaccia moderna e molto curata.

Non è però un browser minimalista: Zen punta a migliorare l’esperienza d’uso attraverso nuove modalità di organizzazione delle schede, strumenti di produttività e una filosofia progettuale differente rispetto a Firefox tradizionale.

È probabilmente uno dei browser più interessanti del momento, ma non può essere considerato una soluzione radicalmente essenziale.

Helium: il Chromium minimalista

Per chi preferisce il mondo Chromium esiste Helium. Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire un browser leggero, focalizzato sulla privacy e privo di integrazioni considerate superflue.L’approccio è interessante perché dimostra che è possibile costruire un browser Chromium senza trasformarlo in una piattaforma multiservizio.

Il limite principale riguarda la maturità del progetto, ancora lontana da quella raggiunta da Firefox o Brave.

Vivaldi: tante funzioni, ma niente AI imposta

Vivaldi occupa una posizione particolare: non è certamente un browser minimalista. Anzi, è uno dei più ricchi di funzionalità disponibili. Tuttavia, gli sviluppatori hanno ripetutamente dimostrato una posizione molto critica verso la corsa all’integrazione indiscriminata dell’AI.

Per questo motivo molti utenti che rifiutano la direzione intrapresa da Chrome o Edge vedono in Vivaldi una valida alternativa. Non è certo il browser più leggero, ma è uno dei pochi a dichiarare apertamente che non intende trasformare l’AI nel centro dell’esperienza di navigazione.

La vera domanda: chi paga il browser?

Brave ha probabilmente ragione su un punto fondamentale. Lo sviluppo di un browser richiede investimenti enormi: aggiornamenti di sicurezza, compatibilità con gli standard web, gestione delle vulnerabilità, sincronizzazione, supporto per le estensioni e manutenzione del codice hanno costi elevatissimi.

Il tema su come un browser si finanzi è quindi centrale: le alternative possono essere diverse. Ad esempio tramite la pubblicità, raccolta di dati, servizi accessori, donazioni oppure attraverso un pagamento diretto come dimostra Origin. Resta da capire quanti utenti siano realmente disposti a pagare per ottenere qualcosa che fino a ieri consideravano la normalità.