Il nuovo Zen Browser poggia su Firefox puntando su privacy, design e prestazioni

Da qualche tempo a questa parte notiamo un nuovo fiorire di progetti innovativi incentrati sullo sviluppo di browser Web. Sarà l’impulso di Ladybird, iniziativa embrionale che dovrebbe portare alla realizzazione di un browser basato su un motore di rendering sviluppato da zero, sarà la presentazione del progetto Verso, facente perno sul motore tutto nuovo voluto da Mozilla qualche tempo fa. Sarà il lavoro svolto di comune accordo tra Google, Mozilla, Apple e Microsoft per realizzare browser sempre più interoperabili.

Sulla scena è appena comparso Zen Browser, un browser innovativo progettato per trasformare il modo con cui navighiamo sul Web. Con un design elegante, un’attenzione maniacale alla privacy e una vasta gamma di funzionalità avanzate, Zen Browser si propone come una scelta interessante per chi è alla ricerca di un’esperienza online migliorata.

Dal punto di vista infrastrutturale, Zen Browser si basa su Firefox impegnandosi a implementare sempre la versione più recente del browser Mozilla.

Zen Browser: tutte le novità del nuovo browser Web costruito su Firefox

L’aspetto che balza immediatamente agli occhi quando si mette alla prova un nuovo browser Web è certamente l’interfaccia grafica. Il design del software è studiato per migliorare la produttività, grazie a un’interfaccia pulita, moderna e facile da navigare.

Il “manifesto” di Zen Browser, inoltre, mette gli aspetti legati alla difesa della privacy al primo posto. A differenza di altri browser che monetizzano i dati degli utenti, Zen Browser ha come obiettivo quello di fornire un’esperienza di navigazione sicura e riservata. Il browser non raccoglie dati personali, non traccia le attività online e utilizza tecnologie avanzate per garantire che le sessioni sul Web restino private.

Le funzionalità avanzate per un browsing migliorato

Una delle funzionalità più rivoluzionarie di Zen Browser consiste nella possibilità di suddividere la finestra del browser in più aree di visualizzazione. Con la funzionalità “Split Views“, gli utenti possono navigare su più siti contemporaneamente, migliorando notevolmente le capacità multitasking e la produttività. Infatti, si può ad esempio mantenere aperta una pagina Web mentre si elabora un documento o su lavoro su un foglio elettronico online.

Il contenuto delle schede aperte può essere organizzato in senso verticale, in orizzontale oppure, addirittura, con una struttura a griglia.

Per chi gestisce molte attività diverse, Zen Browser offre i “Workspaces“: si tratta di una comoda funzione per creare spazi di lavoro personalizzati, ognuno con le proprie schede e preferiti, mantenendo così il browser organizzato e in ordine.

La vita digitale è spesso suddivisa tra lavoro e attività personali. Il nuovo browser aiuta a passare facilmente da un profilo all’altro, garantendo una separazione netta tra le attività lavorative e quelle personali, senza impattare negativamente sulla concentrazione.

Infine, i “Side Web Panels” permettono di accedere rapidamente ai siti e ai servizi preferiti senza dover abbandonare la pagina corrente.

Un browser Web ottimizzato per la velocità

Gli sviluppatori di Zen Browser fanno presente che le ottimizzazioni applicate anche a livello di motore di rendering danno modo di beneficiare di una velocità di navigazione eccezionale, superiore a quella dei prodotti concorrenti.

Già in fase di download, Zen Browser chiede se l’utente intenda scaricare la versione ottimizzata oppure quella generica. La prima, sia su Windows che su Linux, dà il meglio di sé sui sistemi basati su un ampio ventaglio di processori Intel e AMD. Nell’elenco si trovano anche chip non recentissimi: sfruttandone le funzionalità, Zen Browser riesce a migliorare il rendering delle pagine e offrire una navigazione fluida.

Sicurezza avanzata

Il browser integra tecnologie di sicurezza avanzate che superano quelle di molti altri browser basati su Firefox. Zen Browser si serve di tecniche di sandboxing evolute, che isolano ogni scheda per prevenire attacchi e infezioni malware. Inoltre, assicura aggiornamenti di sicurezza regolari per proteggere gli utenti dalle ultime minacce online.

Modalità compatta e possibilità di personalizzazione

A beneficio di chi preferisse massimizzare lo spazio sullo schermo, soprattutto su dispositivi con schermi di dimensione ridotta, Zen Browser propone la cosiddetta “Modalità compatta“. Questa modalità ottimizza l’interfaccia utente per ridurre al minimo l’ingombro visivo, ovvero lo spazio occupato dagli elementi dell’interfaccia, permettendo di sfruttare al meglio ogni pixel dello schermo.

Un vasto assortimento di temi e schemi di colore aiutano a personalizzare il browser. Che si tratti di cambiare l’estetica o di adattare l’interfaccia alle proprie esigenze funzionali, Zen Browser consente di predisporre un’esperienza di navigazione unica.

Tab Groups e schede verticali

Tra le caratteristiche recentemente integrate in alcuni browser rivali vi è la possibilità di raggruppare le schede aperte e di mostrarle in verticale anziché in orizzontale, nella parte superiore dello schermo, come di solito accade.

La funzione “Tab Groups” di Zen Browser permette appunto di organizzare le schede in gruppi logici, semplificando la navigazione e migliorando il flusso di lavoro. Le schede verticali, che saranno presto aggiunte, rappresentano un’opzione ideale per chi vuole massimizzare lo spazio sullo schermo, soprattutto con i monitor che si sviluppano abbondantemente in orizzontale.

Download gratuito di Zen Browser

Ultima ma non ultima per importanza vi è una caratteristica che per un browser dalle ambizioni elevate non può certo passare in secondo piano. Zen Browser è un software multipiattaforma, compatibile con i sistemi Windows, Linux e macOS.

Delle versioni ottimizzate e “generiche” per Windows e Linux abbiamo già parlato. Nel caso di macOS, invece, Zen Browser è disponibile sia nella veste per SoC Apple Silicon (aarch64), di derivazione ARM, sia in quella destinata ai sistemi basati su CPU Intel.

Il download del browser è effettuabile da questa pagina, assicurandosi di scegliere la versione adatta al sistema in uso.