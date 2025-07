Mozilla lancia Wasm Agents: l'AI direttamente nel browser

Mozilla ha introdotto una nuova tecnologia che promette di rivoluzionare l’uso dell’Intelligenza Artificiale direttamente nei browser. Con il lancio di Wasm Agents, l’azienda punta a democratizzare l’accesso all’AI, eliminando la necessità di software aggiuntivi o ambienti di sviluppo complessi. Secondo Davide Einard di Mozilla, questa innovazione offre agli utenti maggiore libertà e controllo sui propri dati.

Il cuore di questa tecnologia è WebAssembly (Wasm), un potente standard che consente di eseguire codice scritto in linguaggi come C, C++, Rust e Python con prestazioni quasi native direttamente nel browser. Mozilla ha sfruttato questa capacità integrando Pyodide, una distribuzione Python basata su WebAssembly, con l’SDK di OpenAI Agents. Questo connubio crea un ambiente completo per l’esecuzione di agenti AI senza dipendenze esterne.

Wasm Agents può segnare un punto di svolta per i browser

Le applicazioni di Wasm Agents sono numerose e variegate. Si va dai chatbot personalizzabili ai sistemi multi-agente in grado di gestire richieste complesse, fino a strumenti avanzati per compiti specifici. Questa soluzione non solo rende l’AI più accessibile, ma incoraggia anche l’innovazione, consentendo agli sviluppatori di concentrarsi sulla creazione di soluzioni originali senza preoccuparsi di infrastrutture complesse.

Nonostante le potenzialità, il progetto è ancora in una fase iniziale. Attualmente, supporta solo il framework di agenti di OpenAI, ma rappresenta un primo passo verso una navigazione più potente e sicura. Einard stesso ha ammesso che Wasm Agents potrebbe essere un esperimento interessante o un’idea rivoluzionaria. Tuttavia, ciò che è certo è che il progetto incarna principi fondamentali come la protezione dei dati, la libertà di sperimentazione e la proprietà degli strumenti utilizzati.

Per chi volesse approfondire, Mozilla ha reso disponibile una pagina ufficiale sul blog di Mozilla AI e un repository su GitHub, dove è possibile contribuire allo sviluppo di questa tecnologia promettente. L’obiettivo finale è chiaro: offrire un’esperienza di navigazione più potente, mantenendo un controllo totale sui dati personali.