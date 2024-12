GitHub Copilot gratuito da oggi: come usarlo con Visual Studio Code

L’intelligenza artificiale generativa e i chatbot sono diventati preziosi alleati nello sviluppo software. Il passaggio successivo consiste nell’integrazione dei modelli AI all’interno degli ambienti di sviluppo (IDE, integrated development environment): in molti si sono già mossi in tal senso. Sia in Visual Studio che in Visual Studio Code erano già disponibili molteplici strumenti software per ottenere suggerimenti durante la programmazione; completamento, generazione, correzione e ottimizzazione del codice. Una delle soluzioni che per prima ha introdotto importanti innovazioni e offerto un valido aiuto agli sviluppatori, è stata GitHub Copilot.

GitHub Copilot accessibile gratis per tutti

Siamo ormai prossimi al Natale ed è tempo di regali anche per GitHub, la nota piattaforma per l’hosting di progetti software di proprietà di Microsoft.

Da oggi, infatti, l’accesso a GitHub Copilot diventa gratuito per tutti gli interessati. Lo era già per studenti, insegnanti e manutentori di software open source (che ancora oggi hanno diritto a beneficiare di Copilot Pro senza limiti). D’ora in avanti, tutti gli interessati possono approfittare del piano GitHub Copilot Free. I limiti ci sono ma potrebbero non rivelarsi così stringenti per gli sviluppatori che non sono particolarmente assidui o hanno bisogno dell’aiuto dell’intelligenza artificiale generativa soltanto per esigenze specifiche.

GitHub Copilot Free consente infatti di accedere a 2.000 completamenti di codice e a 50 messaggi di chat al mese semplicemente effettuando il login con un account personale.

Il piano Free dà comunque la possibilità di scegliere tra il modello Claude 3.5 Sonnet di Anthropic o il modello GPT-4o di OpenAI: si può porre una domanda di codifica, chiedere di spiegare il codice esistente o individuare un bug (perché il codice non funziona?) proponendo una soluzione efficace. Si può inoltre accedere agli agenti AI sviluppati da terze parti per Copilot o sviluppare in proprio un’estensione.

Come usare l’AI in Visual Studio Code

Per iniziare a usare GitHub Copilot Free, basta scaricare e installare Visual Studio Code. Si può quindi impostare un tema per l’interfaccia grafica e selezionare eventualmente l’italiano come lingua preferita premendo CTRL+MAIUSC+P , digitando display nella casella di ricerca e scegliendo Italiano.

A questo punto, cliccando sulla freccia del pulsante Copilot a destra della casella di ricerca, si deve fare clic su Use AI Features with Copilot for Free.

Con un clic sul pulsante Sign in to Use Copilot for Free, si può quindi effettuare il login usando un normale account GitHub. Se non se ne fosse ancora in possesso, è possibile registrarne uno nuovo. È indispensabile autorizzare l’accesso all’account con Visual Studio Code.

Utilizzando il riquadro in basso a destra, si può porre una domanda a Copilot, collegare il contenuto (quindi lavorare direttamente sul codice visualizzato in Visual Studio Code), attivare la chat vocale e scegliere il modello generativo preferito (Claude 3.5 Sonnet o GPT-4o).

Beneficiare dei suggerimenti di GitHub Copilot durante la scrittura del codice

Durante la stesura del codice di programmazione, GitHub Copilot si attiva di frequente per proporre codice, completare quanto si sta digitando od offrire suggerimenti pratici.

Nell’esempio in figura, la parte in grigio è proposta da Copilot Free semplicemente digitando il nome della classe. Per accettarla basta premere il tasto TAB .

In alcuni casi, l’assistente AI fornisce più proposte di codice: è possibile visualizzarle tutte, passando dall’una all’altra, per poi scegliere quella migliore. Copilot Free è inoltre richiamabile in qualunque momento premendo la combinazione di tasti CTRL+I .

Copilot Edits: istruzioni personalizzate e consapevolezza globale del progetto

A disposizione degli utenti del piano Free, c’è anche Copilot Edits, un’esperienza di editing multi-file accessibile dalla barra laterale della chat. Partendo da un prompt, Copilot propone modifiche a più file, inclusa la creazione di nuovi file, se necessario. Questo combina il flusso conversazionale tipico della chat con la potenza della generazione di codice di Copilot.

Il risultato è sorprendente, un’integrazione tra idee e implementazione da provare per credere. Si può ad esempio pensare di creare un’app mobile nativa utilizzando Flutter, anche senza aver usato prima d’ora Flutter.

Istruzioni personalizzate

Le custom instructions permettono di specificare esattamente come si preferisce che GitHub Copilot lavori. Queste istruzioni, incluse in ogni richiesta al modello, consentono una personalizzazione granulare a livello di editor o di progetto.

Per procedere in tal senso, basta inserire un file .github/copilot-instructions.md nel progetto per automatizzare le preferenze e fornire istruzioni pratiche alle quali il modello AI deve attenersi.

Consapevolezza globale del progetto

Copilot è dotato di esperti AI virtuali attivabili tramite l’uso del simbolo @. Servendosi, ad esempio, di @workspace , si può abilitare la comprensione dell’intero codice del progetto.

L’assistente di GitHub, inoltre, svolge automaticamente il cosiddetto rilevamento delle intenzioni, includendo automaticamente @workspace quando necessario per rispondere a domande che richiedono un contesto globale.

In definitiva, GitHub Copilot non è solo un assistente di codifica, ma un potente collaboratore progettato per adattarsi allo stile di programmazione, risolvere problemi complessi e mantenere una visione completa del progetto.

Conclusioni

L’introduzione di GitHub Copilot come strumento gratuito segna un importante passo avanti nell’evoluzione dell’intelligenza artificiale applicata allo sviluppo software. Grazie alla sua integrazione con ambienti come Visual Studio Code, Copilot rende più accessibili funzionalità avanzate di completamento, correzione e ottimizzazione del codice, abbattendo barriere economiche e tecniche per sviluppatori di ogni livello.

Le caratteristiche innovative, come le istruzioni personalizzate e la consapevolezza globale del progetto, sottolineano il potenziale di GitHub Copilot come collaboratore intelligente, capace di adattarsi alle esigenze specifiche di ogni utente.

Il rilascio di GitHub Copilot Free non solo democratizza l’accesso all’AI nel coding, ma ridefinisce il ruolo degli sviluppatori, offrendo loro strumenti che permettono di concentrarsi su creatività e innovazione, lasciando i compiti più ripetitivi all’intelligenza artificiale.