Microsoft Edge per iOS apre alle estensioni: come attivare la funzionalità nascosta

Microsoft Edge continua a evolvere anche nel panorama mobile, portando un’importante novità agli utenti iPhone: il supporto per le estensioni. Dopo il debutto delle estensioni Edge su Android, ora anche i dispositivi iOS possono usufruire di questa funzionalità, sebbene in forma sperimentale. Non si tratta ancora di un’integrazione ufficialmente visibile nell’interfaccia utente, ma è già attivabile tramite un flag interno.

Vediamo nel dettaglio come abilitare le estensioni su Edge per iOS, quali add-on sono attualmente disponibili e cosa comporta questa mossa per l’intero ecosistema iOS, notoriamente chiuso.

Come abilitare le estensioni su Microsoft Edge per iOS

Attualmente, il supporto per le estensioni è nascosto dietro un’opzione di configurazione avanzata (flag), riservata a utenti curiosi e sviluppatori. Ecco la procedura dettagliata per abilitarlo:

Avviare Edge sul dispositivo iOS.

Digitare nella barra degli indirizzi edge://flags .

. Nella barra di ricerca, scrivere Extension . Dovrebbe apparire l’opzione Edge iOS Web Extension (flag #edge-enable-ios-web-extension ).

. Dovrebbe apparire l’opzione Edge iOS Web Extension (flag ). Toccare il menu a discesa e selezionare Enabled.

Riavviare il browser per applicare le modifiche.

Una volta riaperto Edge, è necessario scorrere il menu principale fino in fondo: si troverà una nuova voce per la gestione delle estensioni.

Estensioni disponibili su Edge per iOS: una selezione limitata ma interessante

Per installare un’estensione su Edge per iOS, basta toccare il nome corrispondente nella lista, visualizzare la descrizione, scegliere quindi Get, Add per installarla.

Al momento, Microsoft ha limitato il numero di estensioni installabili su iOS a 12, contro le 31 attualmente supportate nella versione Android. Ecco l’elenco completo delle estensioni accessibili:

Immersive Translate – Traduzione di pagine web e PDF

Keepa – Tracciamento dei prezzi su Amazon

Coupert for Mobile – Codici sconto automatici

Sponsorblock – Salta automaticamente gli sponsor nei video

SteamDB – Informazioni aggiuntive sui giochi di Steam

Cookie-Editor – Modifica manuale dei cookie

I don’t care about cookies – Rimozione dei banner sui cookie

Unhook – Nasconde suggerimenti e Shorts nei video online

Location Guard – Mascheramento della posizione geografica

Raindrop.io – Gestione avanzata dei segnalibri

Wucai – Evidenziazione e annotazione sul web

Collabwriting – Condivisione collaborativa di note sulle pagine

Perché è importante: Edge e la sfida agli ecosistemi chiusi

Con questa iniziativa, Microsoft Edge si propone come alternativa credibile a Safari per quegli utenti iOS che desiderano una maggiore personalizzazione della propria esperienza di navigazione.

Safari ha introdotto le estensioni già da iOS 15, ma il suo ecosistema rimane limitato. In confronto, Edge (così come il browser Orion di Kagi) punta a offrire una navigazione modulare e avanzata, avvicinandosi sempre più all’esperienza desktop.

Per ora, Edge per iOS rappresenta un esperimento interessante, che può cambiare le regole del gioco se Microsoft riuscirà a bilanciare compatibilità, prestazioni e sicurezza. Come sempre, è bene ricordare che non tutte le estensioni sono sicure: prima dell’installazione, è consigliabile verificare politiche sulla privacy, permessi richiesti e recensioni degli utenti.