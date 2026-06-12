Caricabatterie USB pericolosi: come riconoscere quelli che possono provocare incendi e danni ai dispositivi

Un semplice caricabatterie USB da pochi euro può sembrare un accessorio tutto sommato piuttosto ordinario. In realtà, dietro alcuni prodotti venduti attraverso grandi marketplace online si nascondono rischi concreti: un’indagine condotta dall’associazione britannica Which? ha riportato l’attenzione su un problema che accompagna il commercio elettronico da anni: la diffusione di caricatori contraffatti o costruiti senza rispettare gli standard di sicurezza elettrica.

Già in passato diverse organizzazioni specializzate avevano individuato alimentatori privi di adeguato isolamento, componenti sottodimensionati e certificazioni false.

Nonostante l’introduzione di normative più severe e controlli più frequenti, il mercato continua a proporre dispositivi potenzialmente pericolosi attraverso piattaforme utilizzate ogni giorno da milioni di persone. I risultati più recenti mostrano quanto il problema sia ancora lontano dall’essere risolto.

Le prove di laboratorio che hanno fatto emergere i rischi

I tecnici di Which? raccontano di aver acquistato 15 caricabatterie USB da diversi marketplace online, compresi i nomi più noti. I prodotti sono stati sottoposti a una serie di verifiche tecniche finalizzate a valutare sia la conformità normativa che la sicurezza elettrica.

I risultati hanno evidenziato criticità rilevanti. 9 dispositivi hanno mostrato difetti tali da esporre l’utilizzatore a un rischio concreto di shock elettrico; 8 modelli hanno fallito test tali da evidenziare un rischio di incendio e, in alcuni scenari di guasto, persino di esplosione dei componenti interni.

Le anomalie rilevate riguardavano principalmente la ridotta distanza tra componenti ad alta tensione, l’insufficienza dei materiali isolanti e il mancato rispetto delle specifiche previste dagli standard britannici per spine e alimentatori.

Dal punto di vista tecnico, l’aspetto più critico riguarda l’arcing, un fenomeno che consiste nella formazione di archi elettrici, ovvero scariche di corrente che si sviluppano tra componenti che dovrebbero restare completamente isolati tra loro. Se l’isolamento interno non assicura una separazione sufficiente tra il circuito primario, collegato direttamente alla rete elettrica, e il circuito secondario, destinato ad alimentare il dispositivo, la corrente può seguire percorsi non previsti. Ciò provoca un forte sviluppo di calore, può danneggiare i componenti elettronici e aumenta in modo significativo il rischio di incendio.

I tecnici di laboratorio di Which? hanno verificato anche le cosiddette “creepage” e “clearance distances“, parametri fondamentali nella progettazione degli alimentatori switching. La clearance rappresenta la distanza minima in aria tra due parti del circuito a differente potenziale elettrico; la creepage misura la distanza lungo la superficie dei materiali isolanti. Valori insufficienti aumentano la probabilità che la corrente trovi percorsi indesiderati attraverso l’aria o lungo le superfici del circuito stampato, provocando archi elettrici e guasti potenzialmente pericolosi.

Il caso dei caricabatterie riempiti con argilla modellabile

Tra i prodotti analizzati, uno dei casi più curiosi e allo stesso tempo inquietanti riguarda un caricatore presentato come caricabatterie Apple USB-C da 35 watt venduto su eBay.

Durante la prova effettuata per verificare la capacità di isolamento elettrico del dispositivo in presenza di alte tensioni (rigidità dielettrica), sono comparsi rumori riconducibili alla formazione di archi elettrici.

Una volta aperto l’involucro, i tecnici hanno scoperto la presenza di un blocco di argilla modellabile collocato all’interno del caricatore. L’obiettivo appariva evidente: aumentare artificialmente il peso del prodotto per farlo sembrare più robusto e simile a un alimentatore originale. Un secondo caricatore, commercializzato tramite un’altra piattaforma, presentava una tecnica analoga.

Va detto però che la presenza di materiale estraneo all’interno di un alimentatore non rappresenta soltanto una frode commerciale. Qualunque elemento non previsto può alterare la dissipazione termica e interferire con il corretto raffreddamento dei componenti elettronici, aumentando il rischio di surriscaldamento.

Perché un caricatore economico può diventare pericoloso

Un moderno alimentatore USB non è un semplice trasformatore. Al suo interno opera un convertitore switching che lavora con tensioni elevate e frequenze di commutazione spesso superiori a decine di kilohertz: per garantire la sicurezza dell’utente, il circuito deve separare fisicamente la parte collegata alla rete elettrica da quella che alimenta smartphone, tablet o notebook.

La qualità di un caricatore dipende da diversi elementi: trasformatori isolati correttamente, condensatori certificati, sistemi di protezione contro sovracorrente e sovratensione, fusibili adeguati e materiali ignifughi per l’involucro. Quando i produttori eliminano alcuni di questi elementi per ridurre i costi, il rischio aumenta rapidamente.

Un caricatore apparentemente funzionante può continuare a ricaricare un telefono per settimane o mesi senza mostrare problemi evidenti. La situazione cambia quando si verificano picchi di tensione, condizioni di temperatura elevata o cicli di carico particolarmente intensi. È in questi scenari che emergono i difetti nascosti.

Se il circuito di regolazione della tensione è progettato male o non dispone di adeguate protezioni, eventuali anomalie possono propagarsi verso il dispositivo collegato. In casi estremi, sovratensioni o picchi elettrici possono danneggiare il circuito di ricarica dello smartphone, compromettere la batteria o provocare guasti permanenti a tablet e notebook collegati a valle.

La questione delle certificazioni e delle informazioni mancanti

L’indagine ha evidenziato un ulteriore aspetto spesso sottovalutato dai consumatori. Tutti i 15 caricabatterie presi in esame risultavano privi di informazioni obbligatorie sul prodotto, sull’imballaggio o nella documentazione allegata. In alcuni casi mancavano i riferimenti dell’importatore; in altri erano assenti marcature richieste dalla normativa.

Anche alcuni dispositivi che hanno superato le verifiche elettriche non rispettavano pienamente i requisiti legali previsti per la commercializzazione nel Regno Unito. Secondo Which?, la presenza di tali carenze rende comunque illegale la vendita dei prodotti.

La presenza di un marchio stampato sulla confezione è spesso considerata garanzia conformità assoluta. In realtà la falsificazione delle etichette rappresenta una pratica diffusa nel mercato della contraffazione elettronica. Per questo motivo gli enti di sicurezza raccomandano sempre di verificare identità del venditore, documentazione disponibile e coerenza delle informazioni riportate.

Come riconoscere un caricatore USB sospetto

Non esiste una regola infallibile, ma alcuni segnali meritano attenzione. Prezzi estremamente bassi rispetto ai prodotti originali, descrizioni incomplete, assenza di informazioni sul produttore e foto poco dettagliate rappresentano indicatori da non ignorare. Anche recensioni apparentemente positive possono rivelarsi poco affidabili quando provengono da account creati di recente o mostrano schemi ripetitivi.

I dispositivi compatibili con tecnologie di ricarica rapida come USB Power Delivery e Quick Charge necessitano di circuiti elettronici di controllo avanzati, progettati per gestire in modo sicuro tensione e corrente. Realizzare correttamente questi componenti comporta costi significativi, difficilmente compatibili con prodotti venduti a prezzi davvero molto bassi.

Esistono alcuni segnali che possono far sospettare la scarsa qualità di un caricatore già in uso. Un alimentatore che diventa eccessivamente caldo durante la ricarica, emette ronzii o sibili percepibili, produce odore di plastica riscaldata oppure presenta giochi anomali tra spina e presa elettrica merita particolare attenzione. Anche riavvii improvvisi della ricarica, disconnessioni frequenti o velocità di ricarica instabili possono indicare problemi di progettazione o componenti di bassa qualità.

Quando ci si accinge ad acquistare un caricabatterie USB, conviene orientarsi su prodotti originali di aziende come Apple, Samsung, Anker, UGREEN o Belkin acquistati direttamente dal produttore o da rivenditori affidabili.

Nei test citati da Which?, i problemi sono infatti emersi soprattutto con prodotti anonimi, contraffatti o estremamente economici venduti da terze parti.

Quando si collega un alimentatore alla rete elettrica, non si sta acquistando soltanto un accessorio per lo smartphone: si introduce in casa un dispositivo che gestisce energia ad alta tensione. Risparmiare pochi euro può sembrare conveniente, ma i potenziali danni a persone, dispositivi elettronici e abitazioni rendono la scelta in realtà davvero cruciale.