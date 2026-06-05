Ladybird cambia metodo di sviluppo: il browser indipendente accelera

Costruire un browser web moderno da zero è una delle sfide tecniche più complesse che esistano nel software contemporaneo. Interpretare HTML, CSS, JavaScript, WebAssembly, protocolli di rete, contenuti multimediali e migliaia di specifiche W3C richiede milioni di righe di codice e anni di sviluppo. Per questo motivo il mercato si è progressivamente concentrato attorno a pochi motori di rendering: Blink, utilizzato da Chrome, Edge, Opera e molti altri browser; WebKit, alla base di Safari; Gecko, sviluppato da Mozilla per Firefox.

Ladybird nasce proprio dalla volontà di spezzare questa concentrazione tecnologica. Il progetto affonda le proprie radici in SerenityOS, sistema operativo sperimentale creato nel 2018 dallo sviluppatore svedese Andreas Kling. All’interno di SerenityOS, Ladybird iniziò come un semplice visualizzatore HTML basato sulle librerie sviluppate per il sistema operativo. Con il passare degli anni, però, il browser acquisì sempre maggiore autonomia fino a trasformarsi in un progetto indipendente, sostenuto oggi da una fondazione non profit e da finanziamenti provenienti da aziende e sponsor privati.

I tratti distintivi del nuovo browser Ladybird

La particolarità di Ladybird non consiste soltanto nel fatto di essere open source. Il browser utilizza infatti un motore completamente nuovo, sviluppato senza riutilizzare codice proveniente da Blink, WebKit o Gecko. Una scelta estremamente ambiziosa che pochi gruppi di sviluppo hanno tentato negli ultimi vent’anni.

In un altro articolo abbiamo visto come nasce Ladybird e come Cloudflare abbia scelto di appoggiarlo.

Attualmente il progetto integra componenti come LibWeb per il rendering delle pagine, LibJS per l’esecuzione del codice JavaScript e una serie di librerie nate originariamente in SerenityOS, mentre gli sviluppatori stanno progressivamente adottando librerie esterne e componenti Rust per alcune aree particolarmente sensibili.

La crescita del progetto ha attirato l’attenzione di numerosi osservatori perché Ladybird rappresenta uno dei rarissimi tentativi di introdurre un nuovo motore browser in un settore dominato da pochi attori storici.

Nonostante la prima versione alpha pubblica sia ancora attesa per il 2026, il browser ha già raggiunto livelli di compatibilità che gli consentono di navigare molti siti moderni e di partecipare ai principali test dedicati agli standard web. È proprio mentre si avvicina questa fase cruciale che il team ha deciso di modificare radicalmente il proprio modello di sviluppo: da ora in avanti Ladybird non accetterà più pull request pubbliche, una scelta che riflette sia l’evoluzione del progetto sia l’impatto crescente degli strumenti basati sull’intelligenza artificiale sui processi di revisione del codice.

Ladybird entra in una fase cruciale della propria maturazione

Negli ultimi mesi il team di sviluppo ha arricchito Ladybird con componenti complessi come un visualizzatore PDF integrato basato su pdf.js , nuove implementazioni CSS, miglioramenti al motore JavaScript, sistemi di caching HTTP, compilazione off-thread e numerosi interventi sulla compatibilità con i siti web odierni.

Quando un browser raggiunge questa fase, il margine di errore si riduce drasticamente. Un’applicazione che interpreta codice JavaScript proveniente da milioni di siti, gestisce contenuti multimediali, certificati TLS, protocolli di rete e meccanismi di isolamento tra processi diventa inevitabilmente una superficie di attacco enorme. Ogni singola modifica e ciascuna aggiunta (commit) possono influenzare sicurezza, stabilità e prestazioni dell’intera piattaforma.

Per questa ragione il team di Ladybird ha deciso che soltanto i manutentori ufficiali potranno d’ora in avanti introdurre modifiche nel repository principale. Non si vuole, ovviamente, ridurre la trasparenza del progetto (questo è il repository GitHub ufficiale), bensì restringere il numero di persone autorizzate a far entrare codice nel browser.

Il ruolo dell’AI nella trasformazione del modello di fiducia

Per decenni il software open source ha utilizzato un modello di base per costruire fiducia tra sviluppatori: chi inviava patch di qualità dimostrava competenza, costanza e coinvolgimento nel progetto. Una pull request complessa richiedeva tempo, studio dell’architettura e una certa familiarità con il codice esistente: il volume e la qualità del contributo costituivano quindi un indicatore abbastanza affidabile della preparazione del programmatore.

Oggi non è più così. I moderni strumenti di AI generativa consentono infatti di produrre rapidamente modifiche funzionanti, documentazione tecnica e persino refactoring articolati: una pull request molto estesa non rappresenta quindi necessariamente una prova concreta dell’esperienza dello sviluppatore che la propone.

Gli stessi sviluppatori di Ladybird utilizzano quotidianamente gli strumenti di coding basati su AI: tuttavia, valutare la reale comprensione di una modifica diventa più difficile quando il costo di produzione del codice si abbassa drasticamente.

La sicurezza di un browser richiede un approccio più conservativo

Un browser rappresenta uno dei software più esposti installati a livello di sistema operativo: ogni pagina caricata può contenere JavaScript, WebAssembly, immagini, video, font e dati provenienti da fonti non attendibili. Per questo motivo i principali browser implementano architetture articolate basate su sandbox, separazione dei processi, controlli di memoria e meccanismi di isolamento.

In uno scenario simile, una singola vulnerabilità ben nascosta può avere conseguenze molto gravi: bug di tipo use-after-free, errori nella gestione della memoria, bypass delle sandbox o difetti nella validazione degli input possono trasformarsi in vettori di attacco da remoto. È quindi fondamentale muoversi, ed è questa la tesi degli sviluppatori di Laybird, con i proverbiali piedi di piombo.

C’è poi sullo sfondo un altro fenomeno già osservato in diversi progetti open source: campagne di lungo periodo finalizzate a ottenere fiducia all’interno di una comunità per poi abusarne successivamente. La storia recente dell’informatica ha mostrato come attori ben finanziati possano investire mesi o anni nella costruzione di una reputazione apparentemente impeccabile per poi sfruttare “il lavoro sporco” per fare danni, spesso su larga scala.

Come potranno contribuire utenti e ricercatori

L’eliminazione delle pull request pubbliche dal progetto Ladybird non equivale all’esclusione dei contributi provenienti dalla comunità. Gli sviluppatori continuano a considerare fondamentali attività come la segnalazione di bug, i test di compatibilità sui siti web, le discussioni sugli standard, le revisioni progettuali e la ricerca di vulnerabilità.

Per un browser ancora lontano dalla versione stabile (la prima alpha è attesa nel giro di qualche mese al massimo), i rapporti dettagliati sui malfunzionamenti possono avere un valore persino superiore rispetto a molte modifiche di codice.

L’industria del software sta cercando nuovi equilibri tra apertura, sicurezza e produttività in un’epoca in cui l’AI modifica profondamente il costo della produzione di codice. La scelta draconiana perseguita dal team di Ladybird potrebbe quindi essere destinata a fare scuola.