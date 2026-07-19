Decoy Font: il carattere che manda in crisi l'AI ma leggibile dagli umani

Un font che comunica due messaggi diversi a seconda di chi osserva, umano o algoritmo, non è più solo un esperimento teorico.

Con Decoy Font, il progetto sviluppato da Mixfont, la tipografia diventa uno strumento per esplorare i limiti della visione artificiale.

Il carattere, distribuito come un comune file TTF, può essere utilizzato in qualsiasi applicazione, ma incorpora una logica visiva progettata per ingannare i sistemi di riconoscimento delle immagini.

Alla base c’è un principio noto nella ricerca sulle illusioni ottiche, adattato però a un contesto moderno: distinguere ciò che vede una persona da ciò che interpreta una macchina. Il risultato è una soluzione semplice da usare ma concettualmente sofisticata, che apre nuove riflessioni sul rapporto tra contenuti digitali e AI.

Con Decoy Font sono presenti due livelli visivi nello stesso testo

Il funzionamento di Decoy Font si basa sull’uso delle frequenze spaziali, un concetto chiave nell’elaborazione delle immagini. Ogni carattere contiene due rappresentazioni sovrapposte: un messaggio reale, destinato alla lettura umana, e un “testo esca” progettato per essere intercettato dagli algoritmi.

Le differenze stanno nel modo in cui questi livelli vengono disegnati. Il messaggio fittizio utilizza contorni sottili, netti e ricchi di dettagli ad alta frequenza. Quello autentico, invece, appare più morbido e sfumato. L’occhio umano tende a filtrare i dettagli più fini, ricostruendo la forma complessiva e quindi il significato corretto. I sistemi di visione artificiale, al contrario, privilegiano proprio i bordi definiti e finiscono per leggere il contenuto sbagliato.

Durante alcune dimostrazioni, modelli multimodali hanno effettivamente interpretato il testo esca invece di quello reale. Questo comportamento evidenzia una differenza strutturale tra percezione umana e analisi computazionale delle immagini, ancora non del tutto colmata.

Limiti, usi e prospettive future

Dal punto di vista pratico, Decoy Font è immediato da usare. Essendo un normale TrueType Font, non richiede software specifici e può essere installato su qualsiasi sistema. Il progetto deriva da DejaVu Sans Mono ed è disponibile anche per usi commerciali. Mixfont offre inoltre uno strumento web per generare automaticamente immagini con doppio messaggio.

Gli sviluppatori chiariscono però che non si tratta di una tecnologia di cifratura. È piuttosto una forma di offuscamento visivo, efficace solo finché i modelli AI continuano a mostrare determinate vulnerabilità. Un sistema addestrato per riconoscere questa tecnica, oppure un’analisi più avanzata, potrebbe recuperare il contenuto reale senza difficoltà.

Le possibili applicazioni riguardano soprattutto la limitazione dello scraping automatico o la sperimentazione nel campo della percezione visiva. Può essere utile anche come strumento per testare l’evoluzione dei modelli di riconoscimento delle immagini nel tempo. Mixfont ha suggerito di utilizzare Decoy Font non solo per i CAPTCHA e la messaggistica tra amici, oltre che come standard per misurare le capacità di riconoscimento dei caratteri dell’IA.