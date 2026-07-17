NotebookLM cambia nome e diventa Gemini Notebook: cosa cambia

Google cambia nome a NotebookLM e lo trasforma in Gemini Notebook, mantenendo però il prodotto separato dall’app Gemini. L’annuncio del 16 luglio 2026 non riguarda soltanto il marchio: accompagna un aggiornamento tecnico che introduce esecuzione di codice, ricerca assistita sul web, nuovi formati di esportazione e sincronizzazione con altri servizi Google. I numeri spiegano perché l’azienda abbia scelto di consolidare il prodotto sotto il nome Gemini: oltre 30 milioni di persone e più di 600.000 organizzazioni lo usano per studiare documenti, preparare materiali formativi, analizzare dati e produrre sintesi audio o video.

La storia era iniziata al Google I/O 2023 con Project Tailwind, un esperimento di Google Labs pensato per aiutare studenti e professionisti a ricavare informazioni da raccolte di documenti. Pochi mesi dopo arrivò il nome NotebookLM, dove “LM” richiamava il language model collocato al centro del servizio. La caratteristica distintiva consisteva nell’abilità di analizzare i contenuti delle fonti scelte dall’utente: invece di rispondere facendo affidamento soltanto sulle conoscenze generali del modello, il sistema cercava fatti, citazioni e collegamenti nei materiali caricati. Tre anni dopo, quel taccuino sperimentale diventa uno strumento di ricerca molto più ampio.

Perché Google ha abbandonato il nome NotebookLM

Il passaggio a Gemini Notebook rende esplicita l’appartenenza alla famiglia di prodotti basati sui modelli Gemini. Google precisa che il servizio resta autonomo e continua a concentrarsi su ricerca, apprendimento e analisi delle fonti; allo stesso tempo, i notebook possono già comparire e sincronizzarsi nell’app Gemini.

Una chat generalista parte spesso da una domanda e costruisce la risposta usando istruzioni, memoria della conversazione e conoscenze del modello. Gemini Notebook parte invece da una raccolta documentale delimitata: PDF, testi, pagine web, trascrizioni, note e altre fonti diventano il perimetro operativo dell’analisi. L’utente può controllare quali materiali entrano nel notebook e verificare i riferimenti associati alle risposte.

Il nuovo nome segnala una maggiore integrazione senza cancellare il metodo originario: quanto prodotto all’interno di un notebook può anche apparire nella AI Mode di Google Search: una ricerca avviata sul motore tradizionale potrebbe quindi proseguire dentro uno spazio persistente, con fonti selezionate, note e risultati già organizzati.

Uno spazio cloud sicuro per ogni notebook

La novità più rilevante si trova sotto l’interfaccia: ogni notebook può utilizzare un’istanza cloud isolata capace di scrivere ed eseguire codice. Gemini Notebook non deve più limitarsi a descrivere come svolgere un calcolo; può elaborare direttamente i dati contenuti nelle fonti, normalizzare tabelle, applicare formule, generare grafici e produrre file utilizzabili.

Google collega questa funzione a Gemini 3.5 e ad Antigravity, oltre a più di 100 competenze software. L’azienda non pubblica tutti i dettagli dell’ambiente di esecuzione, come sistema operativo, limiti di CPU, memoria, durata delle sessioni o librerie disponibili. Tuttavia, la definizione di “spazio cloud sicuro” suggerisce comunque un ambiente temporaneo e separato, necessario per ridurre il rischio che uno script acceda a risorse esterne o interferisca con altri utenti.

Un analista può inserire file CSV provenienti da Paesi diversi, chiedere di uniformare separatori decimali e formati delle date, individuare valori mancanti e calcolare indicatori comparabili. Il sistema può poi creare un grafico SVG, un foglio XLSX e un report finale in formato PDF a partire dalle medesime fonti.

Prima dell’aggiornamento, molte di queste operazioni richiedevano il passaggio manuale tra chatbot, foglio di calcolo, notebook Python e software di presentazione.

L’esecuzione automatica del codice non elimina la necessità di verifica: errori nella scelta delle colonne, assunzioni statistiche non dichiarate o interpretazioni scorrette dei dati possono produrre risultati contestabili. Per attività finanziarie, scientifiche o regolamentate conviene controllare script, formule, unità di misura e criteri di esclusione; un grafico ben costruito non garantisce che il ragionamento alla base sia corretto.

Dalle risposte in chat ai file pronti da modificare

Gemini Notebook amplia anche il pannello Studio, l’area dedicata alla produzione di materiali. Oltre alle tradizionali sintesi, guide di studio e panoramiche audio, il servizio può generare visualizzazioni in PNG e SVG, documenti PDF e DOCX, file Markdown o testo, immagini PNG, JPG e GIF, dati strutturati CSV e JSON, cartelle Excel XLSX e presentazioni PowerPoint PPTX.

La creazione delle immagini sfrutta Nano Banana, mentre la generazione degli altri file combina le informazioni estratte dalle fonti con istruzioni più dettagliate fornite dall’utente.

Google consente inoltre di modificare i risultati dopo la prima generazione: un resoconto finale può quindi ricevere una nuova struttura, un grafico può cambiare scala e una presentazione può adottare un taglio diverso senza essere obbligati a ricominciare il lavoro daccapo.

Per chi opera in azienda, la possibilità di passare da documentazione tecnica a una guida semplificata, un foglio di calcolo e una serie di slide riduce parecchio il lavoro ripetitivo.

Resta un limite evidente: la qualità dei file dipende dalla qualità delle fonti e dalla precisione delle istruzioni: un documento incompleto non diventa affidabile solo perché il modello lo “impagina” bene.

Disponibilità, piani supportati e questioni di sicurezza

Al momento dell’annuncio, lo spazio cloud e le funzioni avanzate risultano disponibili sul web per gli utenti Google AI Ultra e per clienti Workspace Business dotati di AI Ultra Access o AI Expanded Access. Google prevede l’estensione agli utenti Pro nelle settimane successive.

L’introduzione del codice eseguibile aumenta la superficie di rischio: un documento potrebbe contenere istruzioni malevole progettate per influenzare il modello, una tecnica nota come prompt injection indiretta. Un ambiente ben isolato deve limitare rete, file, credenziali e persistenza delle sessioni; servono inoltre controlli sui pacchetti software e sui formati generati.

Anche il tema della riservatezza merita attenzione. Nella documentazione originaria del 2023, Google dichiarava che file e conversazioni non risultavano visibili ad altri utenti e non servivano per addestrare nuovi modelli. Le aziende dovrebbero comunque verificare condizioni del piano, criteri di conservazione, localizzazione dei dati e impostazioni amministrative prima di caricare proprietà intellettuale, informazioni personali o documenti soggetti a vincoli normativi.

Da taccuino assistito a ambiente operativo per la conoscenza

Il cambio di nome ha soprattutto una funzione commerciale, ma sarebbe riduttivo fermarsi al rebranding. Gemini Notebook combina oggi tre livelli che prima richiedevano strumenti distinti: raccolta delle fonti, ragionamento sui documenti ed esecuzione tecnica. La sincronizzazione con Gemini e la futura presenza in Search aggiungono continuità tra ricerca iniziale, analisi e produzione del risultato.

Per studenti e professionisti significa meno passaggi meccanici. Per Google significa portare Gemini dentro un prodotto con un’identità già forte e un utilizzo concreto, legato non alla conversazione generica ma al lavoro sui materiali dell’utente.

Se Google documenterà meglio limiti, sicurezza e metriche di valutazione, Gemini Notebook potrà diventare qualcosa di più di un assistente per riassunti: un banco di lavoro credibile per analizzare informazioni, verificare ipotesi e trasformare fonti grezze in materiali di qualità.