Google Antigravity 2.0 arriva su desktop e CLI: cosa cambia per gli sviluppatori

Google ha deciso di riscrivere buona parte della propria piattaforma dedicata allo sviluppo software assistito dall’AI. Con Antigravity 2.0, presentato durante Google I/O 2026, l’azienda abbandona progressivamente l’idea classica di IDE (Integrated Development Environment) potenziato da AI e punta invece su un ambiente costruito attorno ad agenti autonomi capaci di coordinarsi, eseguire attività in parallelo e interagire direttamente con terminale, browser e repository di codice.

La scelta arriva in un momento molto particolare per il settore. Strumenti come Cursor, Claude Code, OpenAI Codex e GitHub Copilot hanno trasformato il modo in cui molti sviluppatori scrivono codice; il problema, però, è che la maggior parte di queste piattaforme continua a ruotare attorno al concetto di assistente singolo. Google prova ad andare oltre: più agenti AI che collaborano tra loro, dividono il lavoro e producono “artefatti verificabili” come screenshot, piani di implementazione e sessioni di debug.

I numeri spiegano bene perché Mountain View stia accelerando su questo fronte. Il progetto Gemini CLI aveva già raccolto oltre 100.000 stelle su GitHub e migliaia di contributi pubblici. Antigravity 2.0 nasce anche per consolidare quell’esperienza: unificare editor, terminale, automazioni e orchestrazione AI in una piattaforma unica, riducendo la frammentazione tra plugin, estensioni e servizi esterni.

Antigravity 2.0: da IDE tradizionale a piattaforma agent-first

La differenza più evidente rispetto alla prima versione riguarda proprio l’architettura operativa. Come raccontavamo in un altro articolo, Antigravity 1.x assomigliava ancora a un editor evoluto basato su Visual Studio Code; Antigravity 2.0 (download), invece, separa chiaramente l’interfaccia di sviluppo dalla gestione degli agenti AI.

Google parla apertamente di approccio agent-first: lo sviluppatore non interagisce più soltanto con un chatbot laterale che suggerisce codice. Può invece creare agenti specializzati, assegnare compiti distinti e lasciare che operino in parallelo. Un agente può occuparsi dei test; un altro della revisione sicurezza; un altro ancora della documentazione o del refactoring.

Diversi concorrenti stanno lavorando nella stessa direzione da mesi ma Google dispone di un vantaggio importante: l’integrazione diretta con Gemini, AI Studio, Firebase, Android Studio e l’infrastruttura cloud proprietaria.

Antigravity 2.0 introduce un nuovo desktop client, un SDK dedicato agli agenti personalizzati e una CLI (command-line interface) completamente riscritta. Google sostiene che il nuovo motore sia più reattivo e capace di orchestrare task asincroni complessi senza saturare la sessione.

Come funziona la gestione multi-agente

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il coordinamento tra agenti AI: Antigravity 2.0 utilizza una logica di suddivisione dei task che ricorda alcuni orchestratori enterprise già usati in ambienti cloud, ma adattata allo sviluppo software.

Ogni agente mantiene uno stato operativo separato, con memoria locale della sessione, accesso controllato agli strumenti e possibilità di condividere risultati intermedi con altri agenti. Google chiama questi output Artifacts (artefatti, in italiano): sono elementi verificabili che servono a rendere più trasparente il comportamento dell’AI.

Invece di mostrare semplicemente una risposta testuale, il sistema produce file, screenshot, log di compilazione, registrazioni browser oppure patch Git già pronte. È un dettaglio importante perché riduce almeno in parte uno dei problemi tipici del coding con l’AI: capire realmente cosa abbia fatto il modello.

Gli agenti possono anche utilizzare browser integrati per verificare il comportamento delle applicazioni web, provvedendo ad automatizzare i testi relativi alle interfacce grafiche.

La nuova CLI e la migrazione da Gemini CLI

Google ha confermato che gli utenti Gemini CLI dovranno migrare verso la nuova Antigravity CLI: la transizione non è soltanto commerciale, deriva da un cambiamento strutturale a livello di backend. Il supporto a Gemini CLI per gli utenti individuali terminerà il 18 giugno 2026. Gli utenti enterprise, almeno per ora, continueranno invece a usare gli strumenti attuali senza modifiche immediate.

Google ha specificato che alcune funzionalità storiche sono immediatamente: Agent Skills, Hooks, Subagents ed Extensions, ora ribattezzate plugin Antigravity. Purtuttavia, non esiste ancora piena parità funzionale e l’azienda lo ammette apertamente.

In Gemini CLI, gli Agent Skills permettono all’assistente di eseguire compiti specifici e automatizzati, come generare codice o analizzare file. Hooks sono meccanismi che attivano azioni automatiche in risposta a determinati eventi o condizioni. I Subagents sono agenti secondari specializzati che collaborano con l’agente principale per svolgere attività più complesse. Le Extensions, ora chiamate plugin Antigravity, servono invece a collegare Gemini CLI a servizi, strumenti o piattaforme esterne per estenderne le funzionalità.

Molti sviluppatori professionisti hanno costruito automazioni interne basate proprio sulla vecchia CLI: cambiare infrastruttura significa riscrivere script, procedure CI/CD e integrazioni locali. La migrazione potrebbe quindi risultare meno indolore di quanto Google lasci intendere.

SDK, plugin e personalizzazione degli agenti

Antigravity 2.0 include anche un SDK (pacchetto di sviluppo) pensato per creare agenti AI personalizzati: è probabilmente uno dei componenti più importanti dell’intera piattaforma. Gli sviluppatori possono definire workflow specifici, policy operative, accessi consentiti e comportamenti automatici.

Un team backend potrebbe costruire agenti dedicati esclusivamente alla validazione API; un reparto sicurezza potrebbe invece addestrare agenti focalizzati sull’analisi delle dipendenze e sul rilevamento delle vulnerabilità.

Google sembra voler trasformare Antigravity in una piattaforma estendibile più che in un semplice prodotto desktop: qui il software di Mountain View imbocca una strada molto diversa rispetto a Visual Studio Code e Cursor. Antigravity tenta di diventare una sorta di layer operativo sopra gli ambienti di sviluppo tradizionali.

I limiti reali dell’automazione AI nello sviluppo software

L’entusiasmo attorno agli agenti AI rischia però di nascondere alcuni problemi concreti: coordinare più modelli autonomi aumenta inevitabilmente la complessità.

Ogni agente introduce costi computazionali, sincronizzazione dello stato, gestione conflitti e problemi di coerenza. Se due agenti modificano la stessa porzione di codice in modo incompatibile, serve una logica di merge sofisticata e non sempre il risultato finale è affidabile.

C’è poi il tema sicurezza. Un agente con accesso a terminale, browser e repository rappresenta un bersaglio sensibile: Google parla di ambienti isolati e controlli granulari sui permessi, ma il rischio di prompt injection o abuso degli strumenti integrati resta reale.

Più autonomia concessa lato AI significa anche meno prevedibilità. In scenari enterprise regolamentati, molti team potrebbero non accettare facilmente agenti AI che prendono decisioni operative autonome su codice critico.

Google punta a centralizzare il lavoro degli sviluppatori

Antigravity 2.0 non è soltanto un aggiornamento tecnico: fa parte di una strategia molto più ampia ovvero portare Gemini al centro dell’intero ciclo di sviluppo software.

Google ha già iniziato a integrare le capacità di generazione AI in Search, Android, Firebase e Workspace. Antigravity rappresenta il tassello dedicato agli sviluppatori.

Durante I/O 2026 l’azienda ha anche annunciato un nuovo piano AI Ultra da 100 dollari mensili con limiti operativi molto più elevati per Antigravity. Segnale piuttosto chiaro: Google considera l’AI coding una futura fonte di ricavi importante.