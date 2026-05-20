Primo Googlebook con chip Snapdragon entro l'autunno

Qualcomm ha confermato ufficialmente il debutto di un Googlebook basato su chip Snapdragon entro l’autunno 2026. La dichiarazione, pubblicata attraverso i canali social dell’azienda statunitense, mette fine alle indiscrezioni circolate negli ultimi mesi attorno ai nuovi dispositivi sviluppati da Google per rilanciare la propria piattaforma laptop con un’impronta fortemente orientata all’intelligenza artificiale locale. L’annuncio assume particolare rilevanza perché segna il ritorno di Qualcomm nel segmento dei notebook Google dopo anni dominati quasi esclusivamente da soluzioni Intel e, in misura minore, MediaTek.

Dietro le anticipazioni emerse nelle ultime settimane non c’era soltanto l’idea di un nuovo Chromebook premium. Google sta infatti preparando una categoria differente, più vicina ai moderni PC AI che ai tradizionali portatili ChromeOS: proprio nei giorni scorsi abbiamo presentato il sistema operativo Google Aluminium OS.

Le informazioni circolate durante Google I/O 2026 e i riferimenti individuati nei repository Chromium Gerrit mostrano un lavoro avanzato su piattaforme hardware progettate attorno a Gemini e all’elaborazione AI on-device. Qualcomm rappresenta uno degli attori chiave di questa trasformazione grazie alla famiglia Snapdragon X Plus, una linea di SoC ARM già impiegata nei notebook Windows AI di nuova generazione.

Googlebook: il progetto che supera l’idea classica di Chromebook

Google utilizza da anni ChromeOS come piattaforma leggera per notebook economici e dispositivi destinati alla scuola, ma il mercato dei PC AI ha modificato rapidamente le priorità del settore.

Apple ha ottenuto risultati importanti con i chip M-series basati su architettura ARM; Microsoft ha spinto fortemente Copilot+ PC con Snapdragon X Elite e Intel sta accelerando sull’integrazione delle NPU dedicate.

La nuova famiglia Googlebook nasce proprio con l’obiettivo di entrare in questa fascia premium: le dichiarazioni diffuse da Qualcomm parlano esplicitamente di dispositivi “built for intelligence“, espressione che suggerisce un’integrazione molto più profonda delle funzioni AI rispetto agli attuali Chromebook Plus.

Diversi report indicano che Google starebbe lavorando a una piattaforma ibrida: parte dell’infrastruttura deriverebbe ancora da ChromeOS, mentre altre componenti sarebbero maggiormente integrate con Android e con l’ambiente Gemini. Tra le funzioni previste compaiono strumenti di editing immagini locale, assistenza contestuale avanzata, sincronizzazione continua con smartphone Android e gestione intelligente delle applicazioni.

Perché Qualcomm torna centrale nei notebook Google

La scelta di Qualcomm non sorprende: i chip ARM della serie Snapdragon X hanno dimostrato consumi estremamente contenuti anche sotto carichi AI elevati; inoltre integrano componenti dedicate all’elaborazione neurale che risultano particolarmente adatte all’esecuzione locale di modelli linguistici e funzioni generative.

Le indiscrezioni emerse dai repository Chromium facevano riferimento a diverse piattaforme interne. Una delle più citate è “Bluey“, accompagnata dalle varianti “Quenbi“, “Quartz” e “Mica“: tutti questi progetti sembrano costruiti attorno a configurazioni Snapdragon X Plus.

La serie Snapdragon X utilizza core Qualcomm Oryon sviluppati internamente dopo l’acquisizione di Nuvia. Nei notebook Windows più recenti, questi SoC hanno mostrato consumi ridotti e un’elevata autonomia, spesso superiore alle piattaforme x86 equivalenti. Un elemento particolarmente importante riguarda la NPU Hexagon, capace di raggiungere decine di TOPS dedicati all’accelerazione AI locale.

Google potrebbe sfruttare questa architettura per eseguire direttamente sul dispositivo alcune componenti di Gemini senza dipendere costantemente dal cloud: lo sta già facendo lato browser Chrome, figuriamoci se i Googlebook non saranno rimpinzati di funzionalità AI basate sul sistema locale. La riduzione della latenza e la minore necessità di trasmettere dati ai server remoti rappresentano due vantaggi cruciali, soprattutto per strumenti di produttività e funzioni multimodali.

Il mistero Calypso e il possibile salto generazionale

Accanto alla piattaforma “Bluey“, gli sviluppatori hanno individuato un secondo progetto chiamato “Calypso“, associato alla reference board “Mensa“. Diversi osservatori ritengono che possa trattarsi di hardware destinato a una nuova generazione Snapdragon, ancora più potente rispetto agli attuali X Plus.

Le informazioni disponibili restano limitate, ma alcuni riferimenti lasciano ipotizzare l’impiego di un SoC ARM di fascia superiore progettato per competere direttamente con l’offerta Apple M. Qualcomm, del resto, sta investendo pesantemente nello sviluppo della gamma X2.

Le anticipazioni sulle future piattaforme Snapdragon X2 Plus parlano di processo produttivo TSMC a 3 nm, CPU Oryon aggiornate, supporto LPDDR5X ad alta banda passante e NPU da circa 80 TOPS dedicati all’AI locale.

Compatibilità software e il tema legato alla disponibilità di applicazioni

L’adozione dell’architettura ARM continua però a presentare una questione delicata: la compatibilità software. Microsoft ha lavorato a lungo su Prism, il layer di traduzione destinato alle applicazioni x86 per i sistemi Windows on ARM, culminati con il rilascio di Windows 11 26H1. Google dovrà affrontare problematiche analoghe.

La presenza di Android come componente centrale potrebbe semplificare parte del lavoro: le app Android compilate per ARM possono infatti funzionare in modo nativo e le applicazioni web moderne sono invece indipendenti dall’architettura CPU.

Più complessa la gestione del software Linux e dei componenti desktop tradizionali: ChromeOS ha già introdotto container e soluzioni per ampliare il supporto; tuttavia, il livello di compatibilità con il software professionale pesante dipenderà dall’ottimizzazione dei nuovi sistemi Googlebook.

Resta poi il tema dell’accelerazione grafica: le GPU Adreno integrate nei SoC Snapdragon hanno fatto passi avanti importanti, ma il comportamento con applicazioni creative professionali e workload GPU intensivi rappresenterà un banco di prova decisivo per i modelli premium.

Intel, MediaTek e Qualcomm: Google evita dipendenze da un singolo fornitore

Le informazioni finora circolate indicano che Google non intende legarsi a un unico produttore di chip. Qualcomm ha confermato la collaborazione; Intel e MediaTek figurano anch’essi tra i partner hardware del progetto Googlebook.

La strategia ricorda quella adottata da Google con Android: mantenere una piattaforma aperta a più produttori hardware. Per Qualcomm l’accordo ha un’importanza enorme perché amplia la presenza ARM oltre Windows e smartphone.

Per anni i Chromebook ARM hanno occupato quasi esclusivamente la fascia entry level; l’arrivo di notebook premium Snapdragon con AI locale integrata potrebbe modificare sensibilmente la percezione del mercato.

Molto dipenderà dai prezzi finali e dalla maturità software al momento del lancio: le indiscrezioni parlano di notebook superiori ai 1.000 dollari; una soglia nettamente più alta rispetto ai Chromebook tradizionali ma coerente con i moderni PC AI premium.

Qualcomm sembra comunque convinta della direzione intrapresa: la sua breve dichiarazione diffusa in queste ore è sufficiente per confermare che l’autunno 2026 potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase per i notebook Google basati su chip ARM.