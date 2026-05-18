Windows 11, Microsoft ammette l'errore: il tasto Copilot ha rotto i flussi di lavoro

La scelta di sostituire il tasto CTRL destro o il Menu contestuale sulla tastiera con un pulsante dedicato a Copilot continua a essere fonte di polemiche tra Microsoft e una parte della comunità Windows più tecnica. Dopo mesi di segnalazioni, l’azienda ha ammesso apertamente che il nuovo tasto Copilot introdotto sui PC Windows 11 dal 2024 ha compromesso diversi flussi di lavoro, soprattutto in ambienti professionali e nei casi in cui entrano in gioco scorciatoie da tastiera avanzate o tecnologie assistive.

Il problema nasce da una decisione presa durante la spinta commerciale verso i cosiddetti Copilot+ PC: Microsoft aveva definito il tasto Copilot come la modifica più importante alle tastiere Windows degli ultimi trent’anni. In pratica, molti produttori OEM hanno iniziato a rimuovere fisicamente il tasto CTRL destro oppure il tasto Menu, sostituendolo con un pulsante dedicato all’avvio di Copilot. L’idea sembrava semplice: offrire un accesso immediato alle funzioni AI di Windows 11.

Secondo la documentazione ufficiale Microsoft, diversi utenti che utilizzano screen reader, software di accessibilità o combinazioni di tasti avanzate hanno incontrato difficoltà concrete. E il problema non riguarda solo l’accessibilità: molti professionisti usano il tasto CTRL destro per attivare combinazioni specifiche in editor di testo, terminali Linux via WSL, IDE di sviluppo, software CAD e applicazioni di virtualizzazione.

Tasto Copilot: Microsoft cambia posizione dopo le critiche

Microsoft ha confermato che un aggiornamento futuro di Windows 11 introdurrà una funzione nativa per rimappare il tasto Copilot: gli utenti potranno trasformarlo nuovamente in tasto Menu contestuale oppure nel classico CTRL destro semplicemente accedendo alle impostazioni del sistema operativo. La nuova opzione apparirà nel percorso Impostazioni, Bluetooth e dispositivi, Tastiera.

Fino ad oggi la situazione risultava frammentata: alcuni produttori, come Lenovo o HP, offrivano strumenti proprietari per personalizzare il comportamento del tasto, mentre altri dispositivi non permettevano alcuna modifica senza ricorrere a utilità di terze parti.

Il dettaglio interessante è che Microsoft parla esplicitamente di “flussi di lavoro interrotti“: significa che l’azienda riconosce che la sostituzione hardware di un tasto storico della tastiera PC ha avuto effetti negativi misurabili sull’usabilità reale.

E per un’azienda, nella nota diatriba con IBM, ebbe un’intuizione vincente sulla funzionalità del tasto TAB, lo scivolone legato alla gestione del tasto Copilot resterà negli annali.

Come funziona davvero il tasto Copilot

Dal punto di vista tecnico, il tasto Copilot non opera sempre come un semplice keycode tradizionale: in diversi notebook Windows 11 recenti, la pressione del tasto genera una combinazione equivalente a Windows + C oppure a una sequenza più particolare come MAIUSC + Windows + F23 . Il comportamento varia in base al firmware OEM e alla configurazione ACPI implementata dal produttore.

Strumenti storici come SharpKeys non riescono sempre a intercettare correttamente il tasto perché non si tratta di un singolo scan code classico: alcuni tool lavorano infatti a livello di registry mapping standard e non gestiscono combinazioni virtuali complesse.

Microsoft PowerToys, tramite il modulo Keyboard Manager, riesce invece a rimappare il tasto in molti scenari perché opera a un livello differente nella gestione input. Anche in questo caso, però, non mancano le limitazioni: certe applicazioni ricevono ancora la combinazione originale oppure ignorano il remapping.

Il fatto è che Microsoft ha introdotto un tasto nuovo senza uno standard uniforme tra firmware, driver e gestione input del sistema operativo: il risultato è che la compatibilità lascia davvero a desiderare.

Perché Microsoft sta facendo marcia indietro

La decisione di introdurre il remapping nativo appare come una correzione piuttosto netta: Microsoft probabilmente ha raccolto telemetria, feedback dagli iscritti al programma Insider e segnalazioni OEM sufficienti per capire che il tasto dedicato non stava producendo il livello di adozione sperato.

C’è anche un aspetto commerciale: Windows 11 continua a subire critiche su vari fronti. Barra delle applicazioni meno flessibile rispetto a Windows 10, menu contestuali modificati, integrazione aggressiva delle funzioni AI e requisiti hardware più severi. Tanto che da qui a fine 2026, Microsoft ha promesso l’introduzione di 25 novità in Windows 11 alcune delle quali volte proprio ad allentare alcune rigidità.

La gestione del tasto Copilot rientra perfettamente in questa fase correttiva: Microsoft continua a spingere l’AI dentro Windows 11, ma ora sembra più prudente nel sostituire elementi storici dell’interfaccia, anche a livello software.

Il remapping nativo potrebbe non bastare

Anche con l’arrivo della nuova opzione integrata in Windows 11, qualche limite è destinato a permanere: la frammentazione hardware nel mondo dei PC rende difficile garantire un comportamento identico su tutti i notebook Windows 11.

Alcuni modelli implementano il tasto Copilot direttamente nel firmware UEFI; altri lo gestiscono tramite driver OEM o controller embedded differenti. In certi casi il tasto non produce nemmeno uno scan code standard compatibile con tutti i software di remapping.

Chi è abituato a gestire flussi di lavoro complessi potrebbe quindi continuare a preferire utility come PowerToys o strumenti di basso livello capaci di intercettare input HID in modo più avanzato. Ciononostante, l’inversione a U di Microsoft – che aveva promosso il tasto Copilot a elemento permanente della nuova generazione Windows AI – racconta bene quanto l’accoglienza del tasto Copilot da parte del mercato sia stata diversa dalle aspettative iniziali.