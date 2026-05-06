Microsoft contro IBM per il tasto TAB: la frase sulla mamma di Bill Gates diventata leggenda

Un semplice tasto della tastiera può raccontare molto: dietro alla scelta del tasto TAB (tabulazione) per spostarsi tra i campi di una finestra di dialogo si nasconde infatti uno scontro culturale e organizzativo che ha segnato una parte importante della storia del software commerciale. Raymond Chen, storico sviluppatore Microsoft e autore di The Old New Thing, racconta un episodio avvenuto durante la collaborazione tra Microsoft e IBM sul progetto OS/2: una discussione apparentemente banale sulla navigazione all’interno delle interfacce utente si trasformò in un caso emblematico delle profonde differenze tra le due aziende.

Vale la pena ricordare il periodo storico. Siamo tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90, quando Microsoft e IBM avevano instaurato una partnership attorno a OS/2, sistema operativo che avrebbe dovuto raccogliere l’eredità del DOS. IBM dominava il mercato enterprise e l’hardware professionale; Microsoft stava invece costruendo la propria identità come software house orientata alla rapidità di sviluppo e alla diffusione di massa. In quegli anni l’interfaccia grafica non era ancora standardizzata come oggi: persino il comportamento di un tasto poteva generare discussioni tecniche, ergonomiche e perfino gerarchiche.

Il TAB, ormai dato per scontato come meccanismo di navigazione da tastiera, aveva già una lunga storia alle spalle. Nei terminali testuali e nei sistemi CP/M e DOS, il tasto era spesso associato al passaggio rapido tra colonne e campi di input. Windows consolidò ulteriormente questa convenzione attraverso le API di gestione delle finestre di dialogo e delle finestre in generale.

Il caso del tasto TAB durante lo sviluppo di OS/2

Secondo il racconto di Chen, un ingegnere Microsoft assegnato agli uffici IBM di Boca Raton, una città in Florida, scelse di usare il TAB per spostarsi tra i campi delle finestre di dialogo. I tecnici IBM contestarono immediatamente la decisione e chiesero che il problema fosse portato ai livelli superiori dell’organizzazione Microsoft.

La risposta del manager Microsoft fu estremamente diretta: il motivo per cui l’ingegnere si trovava lì era proprio prendere decisioni operative senza coinvolgere continuamente Redmond. In pratica, Microsoft delegava molta autonomia ai team tecnici sul campo. IBM invece seguiva una struttura molto più verticale, con escalation formali che attraversavano diversi livelli dirigenziali.

La situazione degenerò rapidamente. IBM dichiarò che un vicepresidente aziendale era contrario all’uso del TAB e pretendeva una conferma equivalente da parte di Microsoft.

A quel punto, come riporta Chen nella sua narrazione, arrivò una delle battute più famose della storia interna di Microsoft: “la mamma di Bill Gates non è interessata al tasto TAB“. Secondo Chen, la discussione terminò lì e il tasto TAB rimase il metodo standard di navigazione all’interno dell’interfaccia.

Perché il TAB diventò uno standard tecnico fondamentale

Il comportamento del tasto TAB nelle interfacce grafiche rappresentava già a cavallo tra anni ’80 e ’90 un elemento chiave in termini di accessibilità e produttività. Nei tradizionali sistemi Windows, la gestione dell’elemento attivo all’interno delle finestre di dialogo era controllata da specifici meccanismi del message loop, il ciclo che riceve ed elabora gli eventi generati dal sistema operativo e dalle interazioni dell’utente.

Nelle applicazioni Win16 prima e Win32 poi, la funzione IsDialogMessage intercettava gli eventi da tastiera e trasformava il TAB in un comando di navigazione. Il sistema manteneva internamente una catena ordinata di controlli selezionabili (si pensi ai vari elementi interattivi che compongono qualunque finestra Windows); ogni pressione del TAB avanzava al controllo successivo, mentre la pressione di MAIUSC+TAB eseguiva il percorso inverso. Provate a farlo oggi, anche nelle finestre “moderne” di Windows 11: il comportamento è esattamente lo stesso.

Oggi tutto appare ovvio, ma anni fa molti software professionali utilizzavano ancora convenzioni derivate dai terminali IBM 3270 o dai sistemi mainframe, dove i tasti funzione avevano ruoli predominanti e la navigazione tramite TAB non risultava sempre indicata.

Microsoft puntava già verso un modello uniforme di interazione uomo-macchina: l’azienda stava costruendo le basi delle future Windows User Experience Guidelines, che sarebbero poi confluite nelle linee guida ufficiali per gli sviluppatori Windows. IBM manteneva invece un’impostazione più rigida e fortemente influenzata dai flussi operativi aziendali tradizionali.

La differenza culturale tra IBM e Microsoft

L’episodio racconta molto più della semplice scelta di un tasto. IBM proveniva da decenni di cultura corporate strutturata, con processi decisionali gerarchici e documentazione formale estremamente dettagliata. Microsoft, pur crescendo rapidamente, manteneva ancora una mentalità quasi da laboratorio di sviluppo: meno livelli intermedi, iterazioni rapide e forte autonomia tecnica.

Chen ha descritto più volte questa frizione culturale nei suoi articoli storici. Gli sviluppatori Microsoft consideravano IBM lenta e burocratica; IBM vedeva Microsoft come un gruppo di programmatori poco disciplinati. Entrambe le visioni avevano una parte di verità.

Va detto però che quella flessibilità decisionale contribuì in modo decisivo all’evoluzione di Windows. L’interfaccia grafica Microsoft riuscì a standardizzare comportamenti che oggi consideriamo naturali: TAB per la navigazione, ALT+F4 per chiudere rapidamente le finestre, CTRL+C e CTRL+V per copia e incolla.

IBM, al contrario, faticava maggiormente ad adattarsi ai ritmi del software consumer: la struttura organizzativa funzionava molto bene nel mondo dei grandi sistemi enterprise, ma risultava più lenta nel mercato PC che stava accelerando vorticosamente.

Le implicazioni tecniche ancora visibili oggi

Molti principi decisi in quel periodo sono ancora presenti nei sistemi moderni. Le applicazioni Windows continuano a utilizzare meccanismi derivati direttamente dalle API classiche introdotte decenni fa: anche framework moderni come WinUI 3, WPF (Windows Presentation Foundation) e persino parte delle librerie .NET mantengono concetti per la selezione degli oggetti grafici ereditati dalla gestione storica delle finestre di dialogo. Anche in quella babele di interfacce grafiche sulla quale Microsoft sta cercando proprio adesso di fare un po’ di chiarezza, con l’obiettivo di recuperare il favore degli sviluppatori.

Nel mondo Web la situazione non è molto diversa. HTML definisce esplicitamente l’attributo tabindex per controllare l’ordine di navigazione tramite tastiera. Le linee guida WCAG del W3C considerano la navigazione via TAB un requisito fondamentale per l’accessibilità digitale. Un’applicazione che gestisce male il focus rischia ancora oggi di risultare inutilizzabile per utenti che dipendono dalla tastiera o da tecnologie assistive.

In pratica, quella vecchia discussione tra IBM e Microsoft anticipava problemi che oggi affrontano quotidianamente sviluppatori frontend, designer UX e specialisti di accessibilità. La differenza è che adesso esistono standard consolidati; all’epoca molte regole dovevano ancora nascere.

OS/2, Windows e il peso delle decisioni apparentemente minori

OS/2 sarebbe dovuto diventare il sistema operativo dominante della nuova generazione di PC. IBM e Microsoft investirono enormi risorse nel progetto, introducendo funzionalità molto avanzate per l’epoca: multitasking preemptive, memoria protetta, supporto grafico evoluto e file system moderni come HPFS.

Eppure la collaborazione si incrinò progressivamente: le divergenze tecniche si sommavano a quelle organizzative. Microsoft iniziò a concentrarsi sempre di più su Windows 3.x e poi su Windows NT, mentre IBM proseguì autonomamente con OS/2 Warp.

Molti storici dell’informatica considerano proprio le differenze culturali tra le due aziende uno dei motivi principali del fallimento della partnership. L’episodio del TAB non fu che una piccola manifestazione di un problema molto più ampio.

Curiosamente, la scelta contestata da IBM è sopravvissuta praticamente ovunque: oggi il tasto TAB rappresenta uno dei pilastri della navigazione UI nei sistemi desktop, nelle applicazioni Web e perfino nelle interfacce mobili con tastiera fisica. Una decisione apparentemente insignificante si è trasformata in uno standard globale.

Che c’entra la mamma di Bill Gates?

Mentre si avvicina la Festa della Mamma di domenica prossima, uno degli aneddoti più curiosi della storia Microsoft ruota proprio attorno a una frase diventata leggendaria: “la mamma di Bill Gates non è interessata al tasto TAB“. Torniamo a quella storica battuta nata durante una riunione tecnica, ma capace ancora oggi di raccontare bene il carattere diretto e pragmatico con cui Microsoft affrontava sviluppo software e processi decisionali.

Chen spiega che la battuta fu pronunciata da un manager Microsoft durante una famosa discussione con IBM. Come sottolineato in precedenza, i dirigenti IBM insistevano sul fatto che un loro vicepresidente fosse contrario all’uso del tasto TAB per navigare nelle finestre di dialogo e pretendevano un confronto “alla pari” con un dirigente di alto livello Microsoft.

A quel punto il manager Microsoft tagliò corto dicendo, in sostanza, che “la mamma di Bill Gates non è interessata al tasto TAB“. Il senso era molto chiaro: Gates non avrebbe perso tempo su una decisione tecnica così “minimale” (anche se poi si è rivelata “sostanziale”), perché Microsoft delegava quel tipo di scelta direttamente agli sviluppatori e ai responsabili tecnici sul campo.

L’immagine in apertura è una reinterpretazione artistica liberamente ispirata a fotografie d’epoca di Bill Gates e John Akers, CEO di IBM nel 1985 e presidente dell’azienda dal 1986. Non rappresenta una scena reale, non ritrae i protagonisti ed è frutto di fantasia.