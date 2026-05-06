Microsoft rimuove in silenzio il documento sui 32 GB RAM per Windows 11

Una modifica apparentemente marginale nella documentazione ufficiale ha acceso una discussione piuttosto ampia tra utenti e sviluppatori.

Microsoft aveva indicato in un documento tecnico che 32 GB di RAM rappresentavano la configurazione consigliata per il gaming su Windows 11. Nel giro di pochi giorni, dopo critiche diffuse, quel riferimento è stato rimosso. La vicenda, riportata da Windows Latest, solleva un tema concreto: quanto contano davvero le specifiche consigliate quando si parla di prestazioni nei videogiochi moderni, e quanto incidono invece fattori come ottimizzazione del software e gestione della memoria.

Cosa è successo e perché ha fatto discutere

Il documento in questione non faceva parte dei requisiti minimi ufficiali di Windows 11, che restano molto più contenuti, ma rientrava in una linea guida orientata agli sviluppatori e agli utenti avanzati.

L’indicazione dei 32 GB di RAM come configurazione ideale per il gaming è stata percepita da molti come eccessiva, soprattutto considerando che la maggior parte dei titoli attuali continua a funzionare in modo adeguato con 16 GB.

Forum tecnici, social e sviluppatori indipendenti hanno evidenziato come una simile raccomandazione rischiasse di creare confusione, facendo passare un requisito opzionale come uno standard necessario. Microsoft ha aggiornato la documentazione eliminando il riferimento specifico, senza però modificare i requisiti ufficiali del sistema operativo.

Per comprendere il senso della raccomandazione originale è utile analizzare come Windows 11 gestisce la memoria. Il sistema utilizza meccanismi avanzati che includono compressione, caching intelligente e paging dinamico su disco, strumenti che permettono prestazioni accettabili anche su configurazioni con RAM limitata.

Tuttavia, nei carichi più intensi come giochi open world, simulazioni o titoli con asset ad alta risoluzione, texture in alta definizione, mod e processi in background possono saturare rapidamente i 16 GB, causando accessi frequenti al file di paging e conseguenti cali di prestazioni. Tecnologie come DirectStorage e l’uso crescente di asset non compressi aumentano ulteriormente la pressione sulla memoria di sistema, anche se parte del carico viene spostato su SSD NVMe ad alta velocità.

Quando 32 GB fanno davvero la differenza

L’indicazione non nasce dal nulla. Scenari specifici traggono vantaggio concreto da una quantità maggiore di memoria: gaming in 4K, utilizzo di mod pesanti, streaming simultaneo e multitasking spinto.

In questi casi una dotazione superiore riduce la latenza e migliora la stabilità del frame rate in modo misurabile. Il problema non è tecnico, ma di comunicazione: molti utenti hanno letto i 32 GB come un requisito implicito, mentre si trattava di una stima orientata a specifici carichi di lavoro. La rimozione del riferimento sembra quindi più legata alla percezione pubblica che a un cambiamento tecnico reale.

Il segnale che resta, al di là della polemica

L’episodio riflette una tendenza concreta: i requisiti hardware continuano a crescere, ma in modo non uniforme.

La maggior parte dei giocatori può ancora affidarsi a 16 GB senza problemi significativi, mentre le configurazioni più avanzate iniziano a beneficiare dei 32 GB in ambienti complessi. Microsoft non ha introdotto nuovi obblighi, ma ha indirettamente confermato che il gaming su PC si sta muovendo verso scenari più esigenti. La differenza, oggi, non è tra poter giocare o meno, ma tra farlo con compromessi o con margine sufficiente per gestire carichi sempre più elevati.