Windows 11, nuova icona con scudo nelle stampanti: cosa significa

La gestione della stampa in Windows sta attraversando una trasformazione concreta, spinta da esigenze di sicurezza e semplificazione. Dalle architetture basate su driver proprietari fino ai modelli più recenti, il sottosistema di stampa ha sempre rappresentato una superficie complessa da amministrare e, in molti casi, da difendere. Alcuni episodi noti – come vulnerabilità legate allo spooler di stampa (si pensi a PrintNightmare) – hanno evidenziato limiti difficili da ignorare.

Così, Microsoft sta progressivamente abbandonando i driver legacy a favore di un approccio più controllato, basato sulla Modalità stampa protetta (Windows Protected Print Mode, WPP, in inglese).

Il passaggio verso uno stack di stampa moderno ha preso forma già con Windows 10, ma con Windows 11 si concretizza l’obiettivo di ridurre la dipendenza da componenti di terze parti e standardizzare il comportamento delle periferiche. Redmond ha già interrotto l’accettazione di nuovi driver di stampa tramite Windows Update, limitando gli aggiornamenti ai casi strettamente necessari.

Dal modello legacy allo stack di stampa moderno

I driver di stampa tradizionali, spesso sviluppati dagli stessi produttori hardware, operano in modalità kernel o con privilegi elevati: ciò implica un rischio diretto in caso di vulnerabilità.

Il nuovo approccio introduce uno stack moderno che sfrutta protocolli standard come IPP (Internet Printing Protocol) e un modello driverless: il sistema operativo non richiede più un driver specifico per ogni stampante perché la comunicazione avviene tramite interfacce standardizzate, riducendo drasticamente la complessità. Così facendo, si elimina una delle principali fonti di instabilità e di attacco.

Va detto però che questo passaggio non è solo tecnico ma anche culturale: per anni gli amministratori IT hanno costruito procedure e strumenti attorno ai driver sviluppati dai singoli produttori: cambiare approccio significa ripensare processi consolidati.

Nuovo indicatore di compatibilità in Windows 11

Microsoft annuncia l’introduzione di un piccolo ma significativo aggiornamento nell’interfaccia di Windows 11. Nella sezione Stampanti e scanner compare un’icona con scudo e segno di spunta verde: indica che la periferica supporta sia IPP sia la Modalità stampa protetta di Windows. È un tentativo di rendere visibile una distinzione tecnica che finora restava nascosta.

L’utente o l’amministratore possono capire immediatamente se una stampante opera con il nuovo modello oppure se dipende ancora da driver legacy. Per chi gestisce parchi macchine ampi, questo indicatore semplifica la fase di auditing e pianificazione delle migrazioni.

Anche perché non sono pochi i casi di utenti che si vedono comparire il messaggio “Driver non disponibile” nella sezione Stampanti e scanner di Windows 11, scoprendo solo successivamente che tutto dipende proprio dall’uso della Modalità stampa protetta, non compatibile con le stampanti più vecchie.

Alcune funzionalità avanzate offerte dai driver proprietari – come finiture di stampa particolari o gestione dettagliata dei vassoi – possono non essere immediatamente disponibili tramite IPP standard. I produttori dovranno estendere le capacità dei loro dispositivi di stampa oppure trovare modalità compatibili con il nuovo modello.

Come funziona la Modalità stampa protetta

La Modalità stampa protetta di Windows introduce un livello di isolamento più rigoroso tra applicazioni, sistema operativo e periferiche di stampa.

Il meccanismo si basa su un’esecuzione sandboxed dei processi di stampa e sull’eliminazione del codice non affidabile in kernel mode: il sistema riduce la superficie di attacco evitando che componenti esterni possano operare con privilegi elevati.

Un altro elemento chiave è l’integrazione con stampanti certificate Mopria: queste periferiche supportano nativamente protocolli standard e sono progettate per funzionare senza driver proprietari. La certificazione Mopria garantisce compatibilità con lo stack moderno Windows, ma anche con altri sistemi operativi, creando una base comune per la stampa cross-platform.

Dal punto di vista pratico, l’esperienza utente cambia poco. Dietro le quinte, però, il sistema utilizza servizi come IPP over HTTPS e meccanismi di discovery automatico: negli ambienti aziendali, è possibile ridurre il numero di pacchetti software da distribuire e mantenere.