ReactOS cambia passo con ISO unica e nuovo driver di archiviazione

ReactOS continua a inseguire un obiettivo che molti consideravano irrealistico già alla fine degli anni ’90: creare un sistema operativo compatibile con la famiglia Windows NT senza usare codice Microsoft. Il progetto nacque nel 1996 (di recente ha festeggiato 30 anni di attività) e, dopo tre decenni di sviluppo, resta uno dei tentativi più complessi dell’open source legato al mondo desktop. La distanza rispetto alle versioni moderne di Windows rimane enorme, però le modifiche introdotte nelle build di ReactOS rilasciate a maggio 2026 mostrano un cambio di passo interessante soprattutto sul fronte dell’installazione e del supporto hardware.

Fino a oggi i responsabili del progetto ReactOS (download) distribuivano immagini separate: un BootCD destinato all’installazione e un LiveCD per l’esecuzione temporanea del sistema senza setup permanente. La separazione derivava da limiti storici e dalla gestione differenziata dei componenti di bootstrap. Adesso gli sviluppatori hanno fuso i due percorsi in un’unica ISO capace di avviare sia la modalità live che l’installer tradizionale.

Una ISO unica cambia parecchio nella manutenzione di ReactOS

La scelta di passare a una sola ISO elimina una buona parte della duplicazione nella manutenzione delle immagini, semplifica il testing automatico e prepara il terreno per un installer grafico nella fase iniziale. ReactOS usa ancora un programma di installazione in stile Windows NT 4.0, basato su interfaccia testuale: chi ha provato il sistema negli ultimi anni conosce bene quel setup spartano: driver caricati su uno schermo a sfondo blu, partizionamento minimale e configurazione hardware molto fragile.

La pull request che ha introdotto il supporto unificato era aperta dal settembre 2024 in ReactOS: l’approvazione definitiva è arrivata soltanto adesso perché la modifica coinvolge componenti delicati del processo di boot, inclusi loader, gestione del ramdisk e inizializzazione dei servizi di base.

ReactOS, va ricordato, implementa una struttura interna compatibile con l’architettura Windows NT: ciò implica la necessità di mantenere una distinzione precisa tra HAL, kernel executive, object manager e sottosistema Win32.

La nuova immagine “all-in-one“ permette agli sviluppatori di distribuire un solo ambiente di test per debugging e installazione. Prima capitava che un driver funzionasse nella LiveCD ma fallisse dopo l’installazione reale di ReactOS su un’unità di memorizzazione. Adesso la base condivisa dovrebbe limitare parecchie anomalie.

Il fatto è che ReactOS soffre ancora di un problema cronico: il supporto hardware varia enormemente tra macchine virtuali e sistemi fisici. Il sistema operativo funziona senza difficoltà sotto VMware o VirtualBox, poi collassa durante l’avvio su PC reali per colpa di controller storage, ACPI incompleto o inizializzazione errata del bus PCI. La ISO unica dovrebbe offrire un valido aiuto.

Il nuovo driver ATA è probabilmente la novità più importante

Molto più importante, almeno dal punto di vista tecnico, è il nuovo sistema di gestione dello storage compatibile con AHCI, SATA, PATA e dispositivi ATAPI, cioè unità come lettori CD e DVD. Fino ad oggi ReactOS utilizzava ancora gran parte del vecchio driver UniATA, introdotto anni fa per migliorare il supporto ai dischi SATA. Quel componente aveva permesso al progetto di superare diversi limiti storici, tra cui la gestione di partizioni superiori a 8 GB, ma con i controller di archiviazione più moderni mostrava ormai evidenti problemi di compatibilità e prestazioni.

Gli sviluppatori hanno lavorato dal 2024 a una nuova implementazione plug-and-play (PnP): il driver riesce a interagire meglio con il modello PnP del kernel NT-like di ReactOS, rilevando e inizializzando periferiche storage in maniera più vicina a Windows Server 2003 e successive evoluzioni NT6.

ReactOS prosegue sulla strada dell’ambizione

Va detto però che il supporto AHCI in un clone di Windows open source, qual è appunto ReactOS, è una delle aree più complicate da implementare. Non è sufficiente che il sistema riconosca il controller SATA: servono una gestione stabile del DMA, cioè il trasferimento diretto dei dati tra disco e memoria; una corretta gestione degli interrupt, che coordinano le richieste hardware; un’enumerazione PCI affidabile per identificare correttamente le periferiche e una sincronizzazione precisa con il gestore del filesystem. Anche un singolo errore nella coda delle operazioni di input/output può causare corruzione dei dati o schermate blu durante l’avvio del sistema.

Secondo gli sviluppatori, il nuovo stack dovrebbe ampliare in modo sensibile la compatibilità con l’hardware reale. Qui entra in gioco un tema che accompagna ReactOS da quasi 20 anni: la differenza tra compatibilità API e compatibilità driver. Wine, per esempio, esegue molte applicazioni Windows sopra Linux traducendo le chiamate Win32; ReactOS invece tenta di eseguire direttamente driver Windows in modalità kernel. È un approccio molto più ambizioso e anche decisamente più fragile.

Perché ReactOS resta un progetto prezioso anche se non è mai arrivato alla versione beta

In tanti si chiedono periodicamente quale sia la ragione che porta gli sviluppatori a insistere su un progetto come ReactOS, vecchio ormai di 30 anni, che nel 2026 non ha neppure raggiunto la versione beta.

Innanzi tutto, gli sviluppatori driver possono studiare un kernel NT-like open source e analizzare meccanismi normalmente opachi in Windows. Alcuni ambienti industriali basati su software legacy guardano ancora con interesse a ReactOS proprio perché potrebbe, almeno teoricamente, sostituire installazioni Windows XP non più manutenibili.

C’è poi un altro elemento spesso trascurato quando si parla di ReactOS: il rapporto con Wine. ReactOS e Wine condividono una parte importante della storia della compatibilità Windows in ambiente open source, ma affrontano il problema da prospettive completamente diverse.

Wine traduce le API Win32 e permette alle applicazioni Windows di funzionare in ambiente Linux e su altri sistemi Unix-like; ReactOS invece tenta di ricreare l’intera architettura NT, inclusi kernel, driver, registry manager, object manager e sottosistema di sicurezza.

Negli anni la collaborazione tecnica tra ReactOS e Wine è diventata fondamentale: ReactOS integra numerose librerie derivate da Wine, soprattutto per la compatibilità user mode, incluse componenti DLL e implementazioni Win32. In pratica Wine aiuta ReactOS a eseguire applicazioni Windows moderne, mentre ReactOS fornisce un ambiente kernel compatibile che Wine da solo non possiede.

Il progetto ReactOS occupa una nicchia molto particolare: quella di un sistema capace di replicare il comportamento interno di Windows senza dipendere dal codice Microsoft. Ed è proprio questa caratteristica a renderlo ancora prezioso per debugging, ricerca sui driver, retrocompatibilità e studio dell’architettura NT.