Google Aluminium OS trapela in video: cosa rivela sul dopo ChromeOS

Google prepara da tempo una convergenza più stretta tra Android e ChromeOS: i segnali si sono accumulati negli ultimi due anni tra modalità desktop sperimentali in Android 16, supporto multi finestra più avanzato e ottimizzazioni dedicate ai dispositivi con schermi ampi. Si sapeva che il nuovo sistema operativo destinato a introdurre il concetto di Android Desktop si sarebbe chiamato Aluminium OS. Ovviamente è ancora un “nome in codice”, non quello definitivo (che potrebbe semplicemente restare Android), ma il noto leaker Mystic Leaks ha in questo ore mostrato qualcosa di molto concreto sul suo canale Telegram.

Ha pubblicato immagini e un video della durata di ben 16 minuti che ritraggono Aluminium OS in esecuzione su MacBook Pro tramite l’apprezzato software di emulazione e virtualizzazione UTM. Al netto delle anomalie grafiche e di qualche ritardo dovuti all’esecuzione del sistema in un ambiente non nativo, il materiale trapelato consente di capire la direzione tecnica intrapresa da Google.

Aluminium OS: un desktop Android che assomiglia a ChromeOS

La prima impressione è curiosa: Aluminium OS sembra una fusione tra Android stock, ChromeOS e alcune idee già viste in Samsung DeX.

Sul desktop compare una dock inferiore con drawer applicazioni, scorciatoie permanenti e barra di ricerca Google. Le finestre si ridimensionano liberamente; inoltre il sistema integra desktop virtuali richiamabili dalla schermata delle app recenti.

L’interfaccia utilizza molti elementi tipici dei tablet Android: indicatori del livello di batteria, pannello notifiche, lock screen e setup iniziale richiamano chiaramente Pixel e dispositivi Android tradizionali. La differenza sta nell’adattamento a mouse e tastiera: il puntatore assume dimensioni desktop, le finestre possono sovrapporsi e il multitasking appare molto più vicino a Windows o macOS rispetto all’Android classico.

Nel pannello delle impostazioni compare addirittura la dicitura Android 17: non si tratta quindi di un sistema completamente nuovo ma di un fork desktop costruito direttamente sulle future release di Android.

La scelta ha implicazioni importanti: Google potrebbe distribuire aggiornamenti attraverso la stessa infrastruttura già usata per smartphone e tablet, sfruttando componenti modulari come Project Mainline e il framework APEX.

Desktop virtuali e multitasking: la parte più interessante

Tra le funzioni più convincenti emerse dal leak ci sono i desktop virtuali integrati nella vista “Recent apps“. In pratica Google evita di creare un’interfaccia completamente separata e mantiene il paradigma Android delle attività recenti, espandendolo però con workspace multipli.

La soluzione ricorda in parte Mission Control di macOS, ma con una logica molto più legata alle attività Android: ogni desktop conserva applicazioni e finestre aperte; il passaggio avviene rapidamente tramite gesture o scorciatoie. Per chi lavora con browser, documenti e chat simultanee potrebbe risultare utile, soprattutto sui notebook ARM con schermi da 13 o 14 pollici.

Interessante anche la presenza di un Task Manager dedicato: Android ha sempre avuto strumenti interni per la gestione processi, ma qui Google sembra voler offrire un pannello più vicino ai sistemi desktop tradizionali: monitoraggio memoria, processi attivi e consumo risorse. Non è un dettaglio secondario, perché Android gestisce RAM e processi in modo profondamente diverso rispetto a Windows.

“Sotto il cofano”, il sistema continua a usare il modello a sandbox delle app Android, con UID separati, SELinux in modalità enforcing e isolamento per processo. Portare quel modello sul desktop potrebbe offrire vantaggi di sicurezza notevoli rispetto ai sistemi tradizionali.

Quick Settings laterali e UI compatta

Uno degli elementi più riconoscibili ad Android resta il pannello Quick Settings: Google non lo ha eliminato, lo ha semplicemente compattato. In Aluminium OS il pannello scorre lateralmente dalla barra superiore quando si clicca sull’indicatore batteria. Anche le notifiche occupano un’area dedicata più stretta rispetto a tablet e smartphone.

La scelta ha senso. Su desktop, soprattutto con mouse e tastiera, un pannello fullscreen sarebbe poco pratico. E così Google ha ridotto l’ingombro mantenendo comunque le opzioni rapide per intervenire su WiFi, Bluetooth, luminosità e profili energetici.

L’interfaccia appare al momento piuttosto minimalista, quasi spartana. Il leak suggerisce che molte applicazioni Google siano semplicemente web app incapsulate dentro finestre desktop: Gmail, Calendario e altri strumenti sembrano usare wrapper basati su Chromium invece di client nativi.

In generale, le web app consumano spesso più RAM, gestiscono peggio le scorciatoie avanzate e offrono integrazione limitata con filesystem locale e periferiche: ChromeOS ha già mostrato questi limiti in passato. Va visto se Google vuole continuare sulla stessa strada o battere l’alternativa delle app native.

Link to iOS cambia la direzione storica di Google

Tra gli elementi più sorprendenti compare Link to iOS, applicazione che richiama chiaramente Collegamento al telefono di Microsoft in Windows 11. Per anni Google ha privilegiato l’integrazione quasi esclusiva con Android: con Aluminium OS il messaggio sembra cambiare.

Google sa bene che milioni di utenti usano iPhone ma lavorano su notebook Windows o macOS: consentire sincronizzazione notifiche, trasferimento file e continuità operativa anche con i dispositivi Apple diventa quasi obbligatorio se Aluminium OS vuole competere davvero.

Non è chiaro quali API utilizzi l’applicazione: Apple limita molto l’accesso ai servizi di sistema su iOS; probabilmente Google sfrutterà Bluetooth LE, sincronizzazione cloud e permessi locali concessi tramite un’app companion da installare sul dispositivo mobile della Mela.

Come osservato in precedenza, la mossa ricorda quanto fatto da Microsoft con Windows 11. Solo che Google parte da una posizione diversa: controlla Android, Play Store, Chrome e Gemini: se riesce a unificare davvero questi elementi potrebbe creare un ambiente molto più coerente tra smartphone e notebook.

La disponibilità di applicazioni restano il tema caldo anche in Aluminium OS

Il leak conferma però un limite che molti sviluppatori conoscono da anni: Android non dispone di un catalogo vasto di software realmente ottimizzato per le configurazioni desktop: Aluminium OS rischia di incontrare le stesse difficoltà già viste con DeX.

Le app Android nascono soprattutto per i touch screen dei device mobili: Google negli ultimi anni ha provato a correggere il problema introducendo API specifiche per schermi di grandi dimensioni e modalità desktop. Android 15 e Android 16 hanno migliorato freeform windows, gestione taskbar e continuità multi display, ma il software disponibile resta ancora un neo importante.

In teoria Google potrebbe spingere gli sviluppatori verso framework come Jetpack Compose, che semplifica interfacce adattive tra smartphone, tablet e desktop. Tuttavia servono tempo e incentivi economici concreti. Il rischio è quello di avere a disposizione un sistema desktop moderno ma popolato quasi esclusivamente da web app e applicazioni touch adattate alla bell’e meglio.

ChromeOS potrebbe davvero sparire?

Da mesi circolano indiscrezioni su una fusione tra ChromeOS e Android: il leak di Aluminium OS rende quella prospettiva molto più credibile. Alcune build interne trapelati nei mesi scorsi riportavano sigle come “ALOS“, abbreviazione compatibile con Aluminium OS.

Google avrebbe inoltre già avviato collaborazioni con produttori come Acer, Asus, HP, Lenovo e Dell per notebook basati sulla nuova piattaforma: alcune indiscrezioni fanno riferimento al fatto che i nuovi dispositivi hardware basati su Aluminium OS potrebbero chiamarsi Googlebook.

ChromeOS non sparirà dall’oggi al domani: Google garantisce ancora aggiornamenti decennali ai Chromebook recenti. Però la pista seguita appare netta: Android offre una base di utenti molto più ampia (ChromeOS ha trovato spazio soprattutto in ambito education e nei notebook economici, ma non ha mai conquistato davvero gli utenti professionali; Android, invece, domina il mobile con quote superiori al 70% a livello globale), supporta già ARM e x86, dispone del Play Store integrato e soprattutto permette a Google di centralizzare sviluppo e AI (Gemini potrebbe diventare il vero elemento distintivo).

La parte più interessante del progetto non è tanto l’interfaccia, quanto l’idea di trasformare Android in una piattaforma universale capace di adattarsi a smartphone, tablet, notebook e forse workstation leggere.

Le immagini nell’articolo sono tratte da Mystic Leaks.