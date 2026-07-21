Nuova AI di NVIDIA individua deepfake in 22 millisecondi

L’evoluzione dei video generati con Intelligenza Artificiale ha reso sempre più complesso distinguere tra contenuti autentici e sintetici.

I modelli basati su diffusione e reti neurali hanno ridotto gli artefatti visivi che un tempo facilitavano il riconoscimento dei deepfake, rendendo queste tecnologie più convincenti anche dopo compressione o ricodifica.

In questo contesto, la verifica dell’autenticità non è più un passaggio accessorio, ma una necessità concreta per redazioni, aziende e piattaforme digitali. NVIDIA ha sviluppato una soluzione che punta proprio a questo problema, offrendo uno strumento capace di analizzare rapidamente i video e individuare segnali nascosti della loro origine artificiale.

Come funziona il sistema elaborato da NVIDIA

Il sistema, chiamato Synthetic Video Detector, è distribuito come microservizio all’interno dell’ecosistema NVIDIA AI for Media tramite l’infrastruttura NIM.

Analizza i filmati fotogramma per fotogramma e assegna un punteggio che indica la probabilità che il contenuto sia stato generato artificialmente. Al termine, restituisce anche una valutazione complessiva dell’intero video, utile per un primo filtro nei flussi editoriali o aziendali.

A differenza delle tecniche tradizionali, che si concentrano su difetti visivi evidenti o anomalie nei volti, questo approccio si basa su caratteristiche statistiche e segnali a bassa frequenza. Si tratta di impronte lasciate dai processi di generazione, meno visibili ma più resistenti alle trasformazioni del file. Questo consente al sistema di mantenere una buona capacità di rilevamento anche quando i video vengono compressi o modificati, un aspetto cruciale considerando i passaggi che ogni contenuto affronta prima della pubblicazione online.

Prestazioni, limiti e contesto d’uso

Uno dei punti di forza dichiarati è la velocità: circa 22 millisecondi per analizzare un video Full HD su GPU RTX, che salgono a circa 30 millisecondi su soluzioni professionali come le L40. Tempi di questo tipo rendono possibile l’integrazione quasi in tempo reale nei flussi di lavoro di broadcaster, redazioni e piattaforme di distribuzione.

Sul fronte dell’accuratezza, NVIDIA indica valori fino al 92% su contenuti non compressi, che rimangono elevati anche dopo elaborazioni comuni, con circa l’87% in presenza di compressione moderata e circa l’82% nei casi più estremi. Tuttavia, l’azienda sottolinea che il sistema non sostituisce il controllo umano. Il punteggio prodotto rappresenta un indicatore utile per individuare contenuti sospetti, ma non può garantire certezza assoluta.

La soluzione può essere distribuita in cloud, ambienti ibridi o data center locali, permettendo alle organizzazioni di gestire i dati sensibili senza trasferirli all’esterno. Resta però una sfida strutturale: la competizione continua tra generatori e rilevatori. Ogni progresso nella creazione di video sintetici spinge lo sviluppo di strumenti di analisi più avanzati, ma nessuna tecnologia può considerarsi definitiva. In questo scenario, aggiornamento continuo e integrazione con procedure giornalistiche restano elementi fondamentali per una verifica affidabile.