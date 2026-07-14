Perché i data center potrebbero diventare in futuro delle riserve energetiche

CMBlu Energy sta puntando su una batteria a base d’acqua pensata per l’accumulo di lunga durata, con un’architettura SolidFlow che combina elementi delle batterie a flusso e dell’accumulo solido. L’obiettivo è chiaro: offrire ai data center una soluzione più sicura e più adatta ai carichi dell’intelligenza artificiale rispetto ai classici sistemi agli ioni di litio.

La tecnologia di CMBlu usa elettroliti acquosi non infiammabili e materiali organici ricchi di carbonio, evitando litio, cobalto e terre rare. L’energia viene immagazzinata in un materiale solido e poi resa disponibile tramite un circuito a base d’acqua, con l’idea di separare in modo più flessibile potenza e capacità. Secondo i dati aziendali, il sistema punta a oltre dieci ore di autonomia, circa il 75% di efficienza e una vita operativa fino a 20 anni.

Perché questa tecnologia interessa i data center

La crescita dei carichi AI sta spingendo i data center oltre il ruolo tradizionale di utenti finali dell’energia, perché oggi serve anche gestione dei picchi, integrazione con il fotovoltaico e maggiore resilienza della rete. In questo contesto, sistemi di accumulo di lunga durata possono assorbire energia quando è disponibile in abbondanza e restituirla nei momenti di maggiore richiesta. CMBlu sostiene che la propria tecnologia possa ridurre l’uso dei generatori diesel e accelerare nuovi impianti in aree dove la capacità di rete è ancora limitata.

Le batterie agli ioni di litio restano molto diffuse negli UPS grazie alla densità energetica e alla maturità industriale, ma diventano più complesse e costose quando serve molta autonomia. SolidFlow punta invece su sicurezza intrinseca, assenza di rischio di thermal runaway e materiali più abbondanti, con un profilo adatto alle installazioni di grandi dimensioni. La contropartita è che restano da verificare, su scala commerciale, competitività economica, diffusione e prestazioni reali in impianti molto grandi.

Una rete più attiva

L’idea più ambiziosa è che un data center non sia solo un grande consumatore, ma anche una risorsa per la rete elettrica.

In uno scenario di rete avanzata, la capacità inutilizzata delle batterie potrebbe essere restituita temporaneamente al sistema nei momenti di picco, creando valore economico e maggiore stabilità. Per arrivarci servono però gestione energetica avanzata, controllo in tempo reale e accordi con i gestori della rete, quindi non si tratta di un effetto immediato ma di una direzione già concreta.