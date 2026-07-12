Una mossa di Samsung potrebbe influenzare negativamente il costo degli SSD

Il mercato degli SSD rischia di restare su prezzi alti ancora per un po’, perché la domanda di NAND legata ai data center AI sta assorbendo una quota crescente della produzione. Samsung ha risposto con nuovi SSD enterprise PM1743, pensati per carichi di lavoro cloud e Intelligenza Artificiale, rafforzando ulteriormente la spinta verso il segmento professionale.

L’esplosione dell’AI non mette pressione solo sulle GPU. I cluster usati per addestramento e inferenza devono gestire dataset enormi, checkpoint dei modelli, database vettoriali e cache ad alte prestazioni, tutte attività che richiedono storage veloce, capiente e affidabile. Questo spinge i grandi operatori cloud a comprare sempre più SSD enterprise, spesso con contratti di fornitura prioritari.

In parallelo, aziende come Google, Microsoft, Meta, Amazon e OpenAI continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Il risultato è una domanda molto forte di memoria NAND Flash, che sottrae disponibilità al mercato consumer e rende più difficile un calo rapido dei prezzi al dettaglio.

I nuovi SSD di Samsung

Samsung ha presentato una nuova generazione di SSD enterprise orientata ai data center AI, con interfacce più veloci e capacità elevate. L’obiettivo è sostenere volumi di dati sempre maggiori mantenendo bassa la latenza e garantendo continuità operativa nei sistemi più esigenti.

Questi prodotti sono pensati per ambienti in cui contano soprattutto resistenza e affidabilità. In pratica, si rivolgono a infrastrutture cloud e AI che devono gestire carichi costanti e intensivi, dove la qualità del servizio è più importante del costo unitario del singolo drive.

Dopo anni di eccesso di produzione, il mercato NAND sta tornando verso un equilibrio più prudente. Molti produttori hanno limitato i volumi per sostenere i prezzi, ma l’arrivo della domanda AI ha intercettato proprio questa fase di offerta più controllata.

Di conseguenza, una parte crescente della produzione viene destinata ai clienti enterprise, che garantiscono margini più alti rispetto al retail. Questo rende meno probabile un nuovo crollo dei prezzi degli SSD consumer come quello visto tra il 2022 e il 2023.

Enterprise e consumer

Gli SSD per server non sono semplicemente versioni più capienti dei modelli per PC. Integrano controller più evoluti, memoria progettata per scritture intensive, sistemi di protezione contro la perdita di alimentazione e valori DWPD molto superiori, così da sostenere un uso continuo e pesante.

A questo si aggiungono funzioni come namespace multipli, crittografia hardware, telemetria avanzata e strumenti di monitoraggio predittivo. Sono caratteristiche che servono nei cluster AI, dove migliaia di unità lavorano in parallelo e la gestione dell’affidabilità diventa un requisito essenziale.

Effetti sul mercato

L’AI sta cambiando tutta la filiera dell’hardware, non solo il capitolo GPU. Storage, rete, alimentazione e raffreddamento sono ormai parti centrali dell’infrastruttura e richiedono investimenti continui da parte dei grandi player del cloud.

Per chi compra SSD per uso personale, questo significa che eventuali ribassi potrebbero arrivare più lentamente del previsto. Finché l’espansione dei data center AI resterà così aggressiva, i produttori avranno forti incentivi a privilegiare il mercato enterprise e a mantenere alta la pressione sulla domanda di NAND.