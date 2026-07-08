L'azienda cinese che ha creato TikTok ora vuole costruire un proprio acceleratore AI

ByteDance accelera sulla costruzione di una propria infrastruttura per l’Intelligenza Artificiale con l’obiettivo di ridurre la dipendenza dai fornitori esterni di GPU.

Il gruppo cinese, noto per aver creato piattaforme come TikTok e Douyin, starebbe sviluppando un acceleratore AI proprietario pensato per gestire in modo più efficiente sia l’addestramento sia l’inferenza dei modelli linguistici. La scelta riflette una tendenza ormai consolidata tra le grandi aziende tecnologiche: progettare hardware su misura per controllare costi, prestazioni e consumi energetici. In un contesto in cui la domanda di potenza di calcolo cresce rapidamente, l’integrazione tra software e chip diventa un fattore competitivo sempre più decisivo.

Un acceleratore su misura per ByteDance

Secondo diverse fonti del settore, il progetto riguarda un chip progettato internamente e destinato principalmente ai data center e alle piattaforme cloud dell’azienda. Non si tratterebbe, almeno inizialmente, di una soluzione pensata per competere direttamente con le GPU di fascia alta disponibili sul mercato, ma di un acceleratore ottimizzato per i carichi di lavoro specifici di ByteDance.

Questo approccio consente di eliminare componenti non essenziali tipiche dei processori general purpose, concentrando le risorse sulle operazioni chiave delle reti neurali, come l’algebra lineare. Il risultato atteso è un miglior equilibrio tra prestazioni e consumi, con benefici concreti anche in termini di costi operativi su larga scala.

Ridurre la dipendenza e i costi

La strategia risponde a due esigenze principali: disponibilità e sostenibilità economica. Le GPU più avanzate, in particolare quelle prodotte da NVIDIA, sono sempre più richieste e difficili da ottenere, anche a causa delle restrizioni commerciali tra Stati Uniti e Cina.

In questo scenario, sviluppare un’alternativa interna diventa una scelta quasi obbligata per garantire continuità operativa. Allo stesso tempo, ByteDance gestisce sistemi AI su larga scala per raccomandazione dei contenuti, moderazione automatica e generazione testuale. Disporre di hardware progettato su misura permette di ridurre il costo per inferenza e migliorare l’efficienza complessiva dei data center, un aspetto cruciale per servizi utilizzati da centinaia di milioni di utenti.

Partner industriali e sfide tecniche

Le indiscrezioni indicano possibili collaborazioni con aziende come Broadcom per la progettazione e TSMC per la produzione, un modello già adottato da molti big tech. Tuttavia, la vera sfida non è solo nel silicio.

Un acceleratore AI efficace richiede un ecosistema software completo: compilatori, librerie ottimizzate, driver e integrazione con framework come PyTorch e TensorFlow. Senza questi elementi, anche un chip potente rischia di non esprimere il proprio potenziale. ByteDance, come altri operatori globali, sembra quindi muoversi verso un’integrazione verticale sempre più spinta, in cui hardware e software vengono sviluppati congiuntamente per massimizzare l’efficienza e ridurre la dipendenza tecnologica esterna.