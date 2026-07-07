Addio monopolio RAM? MSI testa il supporto ai chip CXMT nei BIOS

I produttori hardware stanno progressivamente ampliando il numero di fornitori qualificati per ridurre la dipendenza dai grandi nomi del settore memoria e rendere più flessibile la catena di approvvigionamento. In questo contesto si inserisce la novità che coinvolge MSI e CXMT, azienda cinese attiva nella produzione di chip DRAM.

Alcune versioni beta del BIOS di schede madri MSI hanno infatti introdotto il supporto ai moduli basati su queste memorie, segnalando un possibile ingresso più strutturato del produttore nel mercato consumer. Si tratta di un passaggio tecnico rilevante, che anticipa una maggiore diversificazione dell’offerta disponibile per assemblatori e utenti finali.

Supporto nei BIOS MSI

L’indicazione emerge dalle note di rilascio di alcuni BIOS beta destinati a piattaforme AMD, dove compare esplicitamente il riferimento al supporto per moduli CXMT DRAM. Anche se si tratta di firmware non ancora definitivi, la presenza di questa voce suggerisce che MSI abbia avviato e in parte completato i test di compatibilità necessari.

Nel contesto delle memorie, il BIOS svolge un ruolo centrale: gestisce il riconoscimento dei moduli, l’inizializzazione dei parametri e la stabilità del sistema nelle fasi di avvio. L’integrazione del supporto rappresenta quindi un passaggio indispensabile per la futura diffusione commerciale di questi prodotti, riducendo possibili criticità in fase di configurazione.

ChangXin Memory Technologies è uno dei principali produttori cinesi di DRAM e negli ultimi anni ha ampliato la propria capacità produttiva con l’obiettivo di competere con aziende come Samsung, SK hynix e Micron. I suoi chip sono destinati a diversi ambiti, dai dispositivi mobili ai server, fino alle piattaforme desktop.

Il fatto che MSI stia introducendo il supporto nei propri BIOS indica che i moduli CXMT stanno raggiungendo un livello di maturità sufficiente per essere presi in considerazione dai produttori di schede madri. La certificazione di compatibilità è un elemento chiave per favorire l’adozione, perché garantisce maggiore affidabilità e semplifica il lavoro di integratori e system builder.

Compatibilità e sviluppi futuri

Le informazioni disponibili non includono dettagli su frequenze, capacità o profili di overclock supportati. È probabile che le versioni beta del BIOS aggiornino le tabelle SPD e migliorino la gestione dei parametri di inizializzazione, consentendo il corretto funzionamento dei moduli CXMT.

Come spesso accade in questa fase, ulteriori ottimizzazioni potrebbero arrivare con le versioni stabili del firmware, soprattutto per quanto riguarda la compatibilità con configurazioni avanzate e profili EXPO o XMP. L’introduzione di nuovi fornitori certificati potrebbe inoltre aumentare la concorrenza nel mercato DRAM, offrendo agli utenti una scelta più ampia e contribuendo a rendere l’offerta complessiva più dinamica.