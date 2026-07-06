Chip di memoria, scontro negli USA: produttori chiedono sgravi fiscali

La corsa alla memoria per l’Intelligenza Artificiale sta ridisegnando gli equilibri di un mercato che si sta rivelando più fragile del previsto.

Non è la sola capacità produttiva a mancare: è la domanda impetuosa generata dai data center AI a mettere sotto pressione DRAM e memoria ad alta banda, con ricadute soprattutto sull’elettronica di consumo. In questo contesto, l’associazione SEMI, che riunisce colossi come Samsung, SK hynix e Micron, ha chiesto a Washington di non intervenire direttamente sul mercato delle memorie, temendo che misure ad hoc su prezzi o allocazione della produzione finiscano per aggravare gli squilibri invece di risolverli.

La richiesta dell’industria a Washington

La vicenda nasce da una richiesta rivolta al Dipartimento del Commercio statunitense per assicurare più chip al settore automobilistico. SEMI ritiene che un intervento pubblico sulla redistribuzione della produzione o sul controllo dei prezzi rischi di alterare ulteriormente un mercato già instabile.

Per l’associazione, la via più efficace resta sostenere gli investimenti produttivi già annunciati e rafforzare gli accordi di fornitura a lungo termine tra produttori e clienti. Propone inoltre incentivi fiscali sull’acquisto di dispositivi elettronici, per attutire l’impatto dei rincari sui consumatori senza forzare le dinamiche industriali con misure dirigiste.

La diffusione dei sistemi AI ha fatto lievitare il fabbisogno di memorie ad alte prestazioni. Gli acceleratori AI si basano su grandi quantità di HBM, tecnologia che impila più chip con connessioni verticali, offrendo una larghezza di banda ben superiore alle tradizionali memorie DDR.

Produrre HBM richiede processi complessi, packaging avanzato e capacità manifatturiera altamente specializzata. Anche ampliando gli impianti, la qualificazione di nuove fabbriche richiede anni: per questo l’offerta cresce più lentamente della domanda, alimentando la tensione attuale sul mercato.

Effetti concreti su PC e automotive

Le aziende prevedono una crescita della capacità produttiva intorno al 19% annuo, insufficiente però a compensare gli investimenti nei data center AI. Nuove linee, litografia e packaging avanzato devono raggiungere piena operatività prima di incidere sui prezzi, e molti produttori stimano che la tensione sull’offerta possa protrarsi almeno fino al 2027.

Sul mercato dei PC, i rincari spingono molti utenti a rinviare gli acquisti o a scegliere piattaforme DDR4, più economiche rispetto alle configurazioni DDR5; alcuni produttori hanno persino ripreso schede madri compatibili con questa tecnologia più datata. Anche l’automotive risente della situazione, poiché i veicoli moderni integrano numerosi sistemi elettronici che richiedono memorie affidabili e continuità di fornitura: eventuali carenze possono rallentare la produzione e allungare i tempi di consegna.

La posizione di SEMI riflette una convinzione condivisa da larga parte dell’industria: ampliare la capacità produttiva resta la risposta più sostenibile rispetto a interventi amministrativi sul mercato. Resta una fase delicata, in cui la crescita dell’AI continua a ridefinire le priorità globali dei semiconduttori, dai server ai dispositivi di consumo.