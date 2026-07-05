iPhone 18 Pro Max potrebbe avere una batteria sorprendente

L’autonomia resta uno dei fattori più determinanti nella scelta di uno smartphone premium, e Apple sembra pronta a intervenire in modo deciso sia sul fronte hardware che software.
Le ultime indiscrezioni su iPhone 18 Pro Max parlano di una batteria notevolmente più capiente, affiancata da un chip A20 Pro più efficiente e da ottimizzazioni introdotte con iOS 27. Se confermate al lancio previsto per l’autunno 2026, queste novità porterebbero al salto generazionale più significativo mai registrato sulla linea Pro Max in termini di durata della batteria.
Batteria più grande della generazione attuale
Le indiscrezioni più recenti indicano una capacità di 5.391 mAh per la versione con nano SIM, che potrebbe salire fino a 5.567 mAh nella variante solo eSIM. Il confronto con iPhone 17 Pro Max, fermo a 4.823 o 5.088 mAh secondo il mercato, mostra un incremento notevole. Parte di questo guadagno deriva dal maggiore spazio interno liberato dall’assenza dello slot fisico per la SIM, un elemento che Apple sta sfruttando progressivamente su tutta la gamma.
I milliampereora raccontano solo una parte della storia. Apple punterebbe soprattutto sull’efficienza complessiva del sistema: il futuro A20 Pro, prodotto con processo a 2 nanometri secondo le fonti di filiera, dovrebbe ridurre i consumi sia nell’uso quotidiano che nei carichi più intensi, grazie anche a un nuovo sistema di dissipazione del calore.
A questo si affiancherebbe iOS 27, con uno scheduling più intelligente che distribuisce i processi tra CPU e GPU limitando le attività superflue in background. La somma di questi accorgimenti potrebbe garantire prestazioni paragonabili a quelle di smartphone Android con batterie ben più capienti, senza gonfiare eccessivamente dimensioni e peso del dispositivo.
Una filosofia diversa da quella cinese
Mentre diversi produttori asiatici hanno già adottato batterie al silicio-carbonio da 6.500-7.000 mAh, Apple continuerebbe a preferire capacità più contenute puntando sull’integrazione tra hardware e software. Le indiscrezioni suggeriscono comunque un leggero aumento dello spessore di iPhone 18 Pro Max, necessario per ospitare sia la nuova batteria che il sistema fotografico con apertura variabile atteso per questo modello.
Va ricordato che si tratta ancora di rumor, basati su certificazioni, analisi della filiera produttiva e anticipazioni di leaker noti nel settore. Alcune cifre circolate nei giorni scorsi presentano piccole discrepanze, segno che le specifiche definitive potrebbero subire ritocchi prima della presentazione ufficiale. Resta comunque condivisa da più fonti l’idea di fondo: Apple starebbe lavorando al più grande incremento di autonomia mai visto sulla linea Pro Max.