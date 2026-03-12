Motorola osa dove Samsung ha frenato: upgrade hardware molto atteso

L’evoluzione degli smartphone pieghevoli si è sempre scontrata con un limite difficile da aggirare: la batteria. Display sempre più ampi, chip di fascia alta e carichi di lavoro intensi hanno aumentato i consumi energetici molto più rapidamente rispetto alla capacità degli accumulatori. L’arrivo di nuovi materiali per gli anodi rappresenta quindi uno snodo tecnico cruciale per la categoria. Il debutto di dispositivi come il Motorola Razr Fold, equipaggiato con una batteria da 6000 mAh basata su tecnologia al silicio-carbonio, riporta al centro la questione dell’autonomia nei pieghevoli e suggerisce che il settore potrebbe trovarsi dinanzi a un cambiamento importante nella progettazione energetica dei telefoni mobili.

Il mercato dei foldable ha iniziato a prendere forma commerciale tra il 2019 e il 2021, quando i primi modelli di Samsung e Motorola sono arrivati sugli scaffali con soluzioni meccaniche ancora acerbe e batterie relativamente modeste. I primi esperimenti, come il Motorola Razr del 2019 con batteria da circa 2500 mAh, dimostravano quanto fosse complesso integrare accumulatori capienti in un dispositivo dotato di cerniera e doppio telaio. Nel giro di pochi anni le dimensioni dei display interni sono cresciute fino a superare gli 8 pollici, trasformando molti foldable in veri dispositivi ibridi tra smartphone e tablet. Tuttavia la capacità energetica non ha seguito la stessa traiettoria di crescita.

Il limite energetico dei pieghevoli moderni

I pieghevoli di fascia alta si trovano oggi a gestire carichi di lavoro decisamente più pesanti rispetto alle generazioni iniziali. L’introduzione di elaborazioni basate su intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo, il multitasking su schermi estesi e il gaming mobile con tecnologie avanzate come il ray tracing hanno aumentato il consumo energetico medio.

Gran parte dei modelli della serie Galaxy Z Fold ha mantenuto per diversi anni una capacità di circa 4400 mAh, una scelta progettuale che riflette i compromessi necessari per integrare due celle separate all’interno di un telaio pieghevole. La struttura tipica di questi dispositivi prevede infatti una batteria divisa in due moduli collocati nei lati opposti della cerniera, collegati tramite circuiti di gestione dell’energia e sistemi di bilanciamento della carica.

La capacità relativamente stabile negli anni ha costretto i produttori a compensare attraverso ottimizzazioni software e SoC più efficienti.

Chip moderni come gli Snapdragon di fascia alta adottano architetture eterogenee con core ad alte prestazioni e core a basso consumo, mentre i sistemi operativi gestiscono dinamicamente frequenze e processi in background.

Nonostante queste strategie, l’autonomia può ridursi rapidamente quando il display interno da oltre 8 pollici è utilizzato per applicazioni pesanti o multitasking intensivo.

L’anodo in silicio-carbonio: come funziona la nuova generazione di batterie

Gran parte delle batterie agli ioni di litio impiegate negli smartphone utilizza grafite come materiale principale per l’anodo. La grafite offre stabilità chimica e una lunga durata dei cicli di carica, ma presenta un limite: la quantità di litio che può immagazzinare per unità di volume rimane relativamente bassa.

L’adozione di un anodo in silicio permette teoricamente di aumentare di molto la densità energetica. Il silicio può infatti legare una quantità di ioni di litio significativamente superiore rispetto alla grafite. Il problema principale riguarda però l’espansione volumetrica del materiale durante la carica: il silicio può aumentare il proprio volume fino a circa il 300%, generando stress meccanici che degradano l’elettrodo nel tempo.

Per mitigare questo fenomeno l’industria ha sviluppato strutture composite note come batterie silicio-carbonio. In queste celle il silicio viene disperso in una matrice di carbonio che assorbe parte delle sollecitazioni meccaniche, riducendo l’usura e migliorando la stabilità dei cicli di carica.

Il risultato è un incremento della densità energetica senza compromettere eccessivamente la durata della batteria.

Il Motorola Razr Fold e la batteria da 6000 mAh

Uno dei primi esempi concreti di questa tecnologia nei pieghevoli di fascia alta è il Motorola Razr Fold 2026.

Il dispositivo integra una batteria da 6000 mAh basata su tecnologia silicon-carbon e mantiene comunque un profilo estremamente sottile, con uno spessore di circa 4,6 mm quando aperto. La combinazione tra nuova chimica delle celle e layout interno ottimizzato consente di superare le capacità tipiche dei pieghevoli concorrenti.

Il telefono utilizza il chip Snapdragon 8 Gen 5 affiancato da 16 GB di memoria LPDDR5X e storage UFS 4.1. Il display interno pOLED da 8,1 pollici offre risoluzione 2484 x 2232 pixel, refresh rate fino a 120 Hz e luminosità di picco che può raggiungere circa 6200 nit.

Una piattaforma hardware di questo livello richiede inevitabilmente una gestione energetica robusta, soprattutto durante sessioni di gaming o quando più applicazioni girano simultaneamente sul grande schermo interno.

Il pacco batteria più capiente non rappresenta l’unica novità. Il dispositivo supporta ricarica cablata fino a 80 W tramite tecnologia TurboPower e ricarica wireless fino a 50 W, con anche una modalità di ricarica inversa da 5 W per accessori o altri dispositivi.

Secondo i dati del produttore, pochi minuti di collegamento alla rete elettrica possono garantire diverse ore di utilizzo, una caratteristica utile in scenari di mobilità intensa.

La questione della ricarica rapida e della durata delle batterie

Le velocità di ricarica rappresentano un’altra area di competizione tra i produttori di smartphone pieghevoli.

Alcuni dispositivi rimangono ancora ancorati a potenze relativamente conservative, spesso intorno ai 25 W via cavo e circa 15 W in modalità wireless. Tali limiti vengono spesso giustificati con l’obiettivo di preservare la salute delle batterie durante cicli di utilizzo pluriennali.

La ricarica ad alta potenza richiede circuiti di gestione termica sofisticati. I sistemi moderni utilizzano sensori multipli, regolazione dinamica della corrente e architetture a doppia cella per distribuire il carico termico.

Tecnologie di raffreddamento interne, come camere di vapore o sistemi di dissipazione liquida, contribuiscono a mantenere le temperature operative entro soglie sicure durante le fasi di ricarica e durante l’uso intensivo del dispositivo.

Resta comunque un equilibrio delicato. Correnti elevate riducono i tempi di ricarica ma accelerano alcuni processi chimici responsabili dell’invecchiamento delle celle. I produttori devono quindi calibrare attentamente potenza, dissipazione termica e algoritmi di gestione della batteria.

Perché molti produttori procedono con cautela

Il settore degli smartphone conserva una certa prudenza quando si tratta di innovazioni legate alle batterie. Episodi passati hanno dimostrato quanto possano essere gravi le conseguenze di errori nella progettazione o nei controlli di qualità.

Le aziende adottano oggi procedure di verifica estremamente rigorose che includono test di stress termico, cicli di carica accelerati e simulazioni di deformazione meccanica.

L’introduzione su larga scala di nuove chimiche come il silicon-carbon richiede quindi lunghi cicli di validazione industriale. I produttori devono verificare non solo la sicurezza delle celle ma anche il comportamento nel tempo in condizioni di utilizzo reali, inclusi temperature elevate, carichi variabili e ricariche rapide frequenti.