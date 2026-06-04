Android riconoscerà chiamate truffa e imitazioni vocali

Le truffe telefoniche basate sulla clonazione vocale stanno diventando un problema concreto per milioni di utenti.
Strumenti capaci di riprodurre una voce in pochi secondi hanno abbassato drasticamente la soglia tecnica necessaria per impersonare un familiare, un collega o una figura istituzionale.
Google risponde con una funzione integrata direttamente in Android, annunciata nell’ambito del June Feature Drop 2026, il pacchetto di aggiornamenti periodici per l’ecosistema del sistema operativo mobile. Le novità arrivano a poche settimane dal debutto previsto di Android 17 e mostrano un’attenzione crescente verso la sicurezza delle comunicazioni mobili.
Come funziona il rilevamento delle chiamate contraffatte
La funzione si chiama Fake Call Detection ed è progettata per contrastare le frodi basate sullo spoofing del numero e sulla già citata clonazione vocale. Quando arriva una chiamata apparentemente da un contatto in rubrica, Android verifica automaticamente se proviene davvero dal dispositivo associato a quel numero.
Il sistema non analizza la voce ma utilizza un meccanismo di autenticazione tra dispositivi. Lo smartphone del chiamante invia un segnale di conferma silenzioso al destinatario. Se questo segnale manca, Android avvia un secondo controllo tramite rete RCS con comunicazioni cifrate end-to-end, contattando il dispositivo autentico del contatto per verificare se sta effettivamente telefonando in quel momento. In caso di risposta negativa, l’utente riceve un avviso immediato sullo schermo con l’indicazione di interrompere la conversazione. Google descrive il processo come una stretta di mano digitale tra dispositivi fidati.
Requisiti, limiti e altre novità del Feature Drop
La protezione non è universale. Entrambi gli utenti devono utilizzare Telefono Google, Google Contatti e Google Messaggi, con Android 12 o versioni successive.
Il rollout parte dai dispositivi Pixel prima di estendersi ad altri produttori. Chi usa dialer proprietari alternativi potrebbe non beneficiare della verifica avanzata. La funzione lavora quindi al meglio all’interno dell’ecosistema software di Google, rappresentando comunque un livello difensivo aggiuntivo rispetto ai sistemi antispam già esistenti.
La direzione tracciata da Google è chiara: aumentare la protezione contro le frodi digitali senza rinunciare all’integrazione tra servizi e dispositivi di piattaforme diverse. In un contesto in cui le tecniche di impersonificazione diventano sempre più sofisticate, il rilevamento delle chiamate false potrebbe trasformarsi rapidamente da funzione opzionale a requisito fondamentale per la sicurezza mobile.